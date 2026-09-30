Thái Lan từ bỏ 'bản sắc' để thắng đội tuyển Việt Nam

K HOẢNH KHẮC NGÔI SAO

HLV Kim Sang-sik nhập cuộc với ý đồ rõ ràng: dùng sức trẻ và tốc độ để gây sức ép lên hàng thủ vốn không còn nhanh nhẹn, hàng tiền vệ đã "luống tuổi" của Thái Lan. Bằng chứng nằm ở việc Minh Khoa cùng Cao Pendant Quang Vinh được tin dùng, còn Tài Lộc được chọn đá chính thay vì Hoàng Hên.

Bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 cho đội tuyển Thái Lan ở những phút cuối cùng

Chanathip Songkrasin (phải) vẫn quá kinh nghiệm, gây nhiều khó khăn cho đội tuyển VN ẢNH: NGỌC LINH

Tuy nhiên, đội tuyển VN sớm gặp khó trước khả năng kiểm soát bóng ấn tượng của đối thủ. Kritsada Kaman, Chanathip Songkrasin, Sarach Yooyen hay Peeradol Chamrasamee liên tục thoát khỏi sự đeo bám, luân chuyển bóng nhịp nhàng khiến hàng tiền vệ VN vất vả bám đuổi. Tuy nhiên, bàn thắng không đến sau một pha phối hợp ấn tượng mà từ khoảnh khắc ngôi sao khi Sarach Yooyen tung cú sút xa hiểm hóc, đưa Thái Lan vươn lên dẫn trước ở phút thứ 10.

Sau bàn thua, đội tuyển VN đẩy cao đội hình, chủ động cầm bóng nhiều hơn. Điều này cũng đến từ việc Thái Lan chơi thực dụng, chủ động lùi đội hình xuống thấp để bảo toàn tỷ số. Điều đáng tiếc là khâu phối hợp của các học trò HLV Kim Sang-sik vẫn còn thiếu mượt mà, chưa thể tạo ra những cơ hội thực sự rõ nét trước khung thành Saranon Anuin. Đến cuối hiệp 1, "Những chiến binh sao vàng" suýt gỡ hòa trong một pha bóng đáng tiếc, khi Minh Khoa tung đường chuyền thông minh để Tài Lộc băng lên dứt điểm đưa bóng vào lưới. Tuy nhiên, bàn thắng này đã không được công nhận do lỗi việt vị.

Hiệp 1 khép lại với lợi thế 1 bàn nghiêng về đội Thái Lan, nhưng tỷ số này chưa phản ánh đúng cục diện. Trên thực tế, "Voi chiến" và đội tuyển VN có thế trận khá cân bằng, với những khoảng thời gian đôi công sòng phẳng, không bên nào thực sự lấn lướt. Điều tạo nên sự khác biệt chỉ đơn giản là Sarach Yooyen đã tỏa sáng đúng thời điểm, trong khi các học trò của HLV Kim Sang-sik lại chưa thể tận dụng triệt để những cơ hội có được để đưa trận đấu về thế cân bằng.

N Ỗ LỰC BẤT THÀNH

Bước sang hiệp 2, nhà cầm quân người Hàn Quốc nhanh chóng đưa ra những điều chỉnh nhân sự mang tính chiến thuật. Hoàng Đức, Williams Minh Hoàng và Hoàng Hên được tung vào sân để thay thế cho Tài Lộc, Minh Khoa và Tuấn Tài. Nhờ sự xuất hiện của những nhân tố mới, đội tuyển VN giành lại thế trận, chơi cân bằng hơn hẳn và triển khai các đợt pressing với cường độ vô cùng mạnh mẽ. Hàng tiền vệ không còn chịu cảnh bị cuốn theo lối chơi của đối phương mà bắt đầu làm chủ nhịp độ trận đấu.

Quyết tâm tìm kiếm bàn gỡ bằng mọi giá, HLV Kim Sang-sik quyết định chơi ván bài ngửa bằng động thái "tất tay". Ông đưa Hai Long vào sân thay cho Thành Long, đồng nghĩa chấp nhận sự mạo hiểm với bộ đôi tiền vệ trung tâm thiên hướng tấn công là Hoàng Hên và Hoàng Đức.

Sự thay đổi này ngay lập tức đem lại sức ép lên phần sân đối phương, giúp các mảng miếng phối hợp dồn ép trở nên biến hóa và có sức sát thương cao hơn. Nhược điểm đi kèm cũng xuất hiện rõ rệt: khả năng đánh chặn từ xa cũng như khả năng thu hồi bóng của VN bị suy giảm đáng kể, đẩy hàng thủ vào thế luôn phải đối mặt với các đợt phản công tiềm ẩn rủi ro.

Những phút còn lại của trận đấu chứng kiến bóng gần như chỉ lăn bên phần sân của Thái Lan. Dẫu vậy, "Voi chiến" đã thể hiện bản lĩnh của đội bóng lớn khi chủ động lùi sâu phòng ngự rất kiên cố và tập trung. Các khoảng trống trước vòng cấm địa đều bị phong tỏa triệt để, khiến đội tuyển VN dù kiểm soát bóng vượt trội nhưng rơi vào thế bế tắc hoàn toàn trong việc tìm đường vào khung thành Saranon Anuin. Không chỉ vậy, ở phút bù giờ, các học trò của HLV Kim Sang-sik nhận thêm bàn thua thứ 2 sau một pha bẫy việt vị không thành công.

Thất bại 0-2 trước người Thái khiến đội tuyển VN chính thức mất vé dự chung kết. Nguyên nhân là Philippines đã để Pakistan cầm hòa, nên kịch bản 3 đội Thái Lan, VN, Philippines có cùng 6 điểm, xét hiệu số đối đầu vòng tròn không thể xảy ra. Trận gặp Pakistan ở lượt cuối chỉ mang ý nghĩa danh dự với thầy trò HLV Kim Sang-sik.