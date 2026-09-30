HLV Kim Sang-sik liều lĩnh hay dũng cảm khi giấu đội hình mạnh nhất trước Thái Lan?

HLV Kim Sang-sik nhận hết trách nhiệm về trận thua Thái Lan 0-2 ảnh: Ngọc Linh

Cuộc thử nghiệm mạnh tay của HLV Kim

Tối 29.9, đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan được đánh giá là trận đấu quan trọng nhất ở bảng B, sẽ quyết định ngôi đầu bảng kèm một suất vào chung kết tại FIFA ASEAN Cup 2026 (đội nhì bảng sẽ tranh HCĐ).

Đặc biệt, trận đấu còn có ý nghĩa tinh thần rất lớn giữa những nền bóng đá kình địch, vì duyên nợ chất chồng giữa 2 nền bóng đá sẽ khiến trong mắt nhiều người - trong tư cách nhà vô địch 2 kỳ ASEAN Cup liên tiếp - sẽ không được phép thua.

HLV Kim Sang-sik sử dụng nhân sự với nhiều tính toán nhưng chưa thành công ở trận gặp Thái Lan Ảnh: Ngọc Linh

Quang Vinh đã được HLV Kim Sang-sik thử nghiệm ở vị trí tiền vệ trung tâm ảnh: Ngọc Linh

Về mặt chiến lược, 4 trận đấu trên đất Indonesia sẽ là đợt tích lũy quan trọng để đội tuyển Việt Nam hướng đến Asian Cup 2027 Ả Rập Xê Út vào tháng 1.2027, với mục tiêu rất rõ là chinh phục cột mốc vào đến tứ kết của HLV Park Hang-seo và cố HLV Alfred Rield.



Đó có thể là lý do nhà cầm quân sinh năm 1976 đưa ra cách sắp xếp bất ngờ như hậu vệ trái Quang Vinh được đẩy lên đá như một tiền vệ trung tâm nhô cao bên cạnh Minh Khoa, còn Thành Long đá thấp nhất ở giữa sân.

Thực tế với hàng công Đình Bắc, Tài Lộc và Quang Vinh thì chúng ta đã khiến Thái Lan không dám mạo hiểm. Ngoại trừ cú sút xa quá hay của Sarach Yooyen, họ cũng không có thêm được pha bóng đáng kể nào nữa (bàn thắng thứ 2 là pha phản công nhanh khi đội tuyển Việt Nam dâng cao chơi tấn công tổng lực kiểu "được ăn cả, ngã về không").

Minh Khoa được thử nghiệm đá cặp cùng Thành Long ở giữa sân ảnh: Ngọc Linh

Đặc biệt khi HLV Kim Sang-sik tăng cường hỏa lực ở hiệp 2 với Hoàng Đức, Hai Long, Williams Minh Hoàng và Hoàng Hên vào sân, chúng ta chỉ chơi bóng trên phần sân Thái Lan. Đã rất lâu rồi người ta mới thấy người Thái đá phòng ngự như vậy trước Việt Nam.

Ngọc Bảo đá trung vệ lệch trái; Minh Hoàng, Adou Minh và Đăng Khoa có lần thứ 2 khoác áo đội tuyển quốc gia, Minh Khoa tập đá cặp cùng Thành Long… sẽ là những dữ liệu cực kỳ quan trọng giúp HLV Kim Sang-sik nhìn rõ các phương án dùng người.

Trọng tâm và cái đích cuối cùng của nền bóng đá Việt Nam vẫn là chuẩn bị tốt nhất cho đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2027, sau đó là chuyển giao thế hệ...