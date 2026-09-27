Lê Giang Patrik càng đáng chú ý trước trận gặp Thái Lan bởi anh vừa có những màn trình diễn rất tốt trước chính đối thủ này.

Ở trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 trên sân Rajamangala hồi tháng 8, Lê Giang Patrik được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Thái Lan kiểm soát bóng nhiều và tạo ra không ít cơ hội, nhưng thủ môn đội tuyển Việt Nam có 3 pha cứu thua, góp phần vào chiến thắng 2-0.

Đến trận lượt về, anh tiếp tục được tin tưởng trong khung thành khi đội tuyển Việt Nam hoàn tất hành trình vô địch ASEAN Cup 2026.

Không chỉ Đình Bắc, Lê Giang Patrik là điểm tựa quan trọng trước cuộc đối đầu Thái Lan

Trước FIFA ASEAN Cup 2026, FIFA cũng dành riêng một bài phỏng vấn Lê Giang Patrik. Thủ môn đội tuyển Việt Nam đánh giá bảng B sẽ rất cạnh tranh, đặc biệt khi các đội có điều kiện sử dụng lực lượng mạnh. Anh đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thiện bản thân và đóng góp vào hành trình cạnh tranh danh hiệu của đội tuyển Việt Nam.

Ngày 29.9, thử thách sẽ tiếp tục đến khi đội tuyển Việt Nam chạm trán Thái Lan. Nếu Đình Bắc và các cầu thủ tấn công được chờ đợi tạo ra bàn thắng, thì ở phía sau, Lê Giang Patrik tiếp tục là một trong những vị trí đáng chú ý.

Lê Giang Patrik tiếp tục có trận đấu xuất sắc

Những gì thủ môn 34 tuổi thể hiện trước Philippines, cùng màn trình diễn nổi bật khi đối đầu Thái Lan cách đây hơn 1 tháng, là cơ sở để HLV Kim Sang-sik tiếp tục đặt niềm tin vào anh trong khung thành.