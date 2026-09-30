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    Thể thaoBóng đá Quốc tế

    Đến FIFA còn nhầm tên giải thành ASEAN Cup và ‘tước’ băng thủ quân đội tuyển Thái Lan của Chanathip

    Quỳnh Phương
    Quỳnh Phương
    Trang chủ FIFA gây chú ý khi bài viết về trận Thái Lan thắng đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 xuất hiện một số chi tiết nhầm lẫn khá bất ngờ.

    Sau trận Thái Lan thắng đội tuyển Việt Nam 2-0 tối 29.9, trang chủ FIFA đăng bài tường thuật về chiến thắng giúp "Voi chiến" giành vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, bài viết lại xuất hiện 2 chi tiết không chính xác ngay ở những vị trí khá dễ nhận thấy.

    Đầu tiên là tên giải đấu. FIFA đặt tiêu đề bài viết: "Sarach screamer sends Thailand to ASEAN Cup final", tạm dịch là "Siêu phẩm của Sarach đưa Thái Lan vào chung kết ASEAN Cup".

    Đến FIFA còn nhầm tên giải thành ASEAN Cup và ‘tước’ băng thủ quân đội tuyển Thái Lan của Chanathip- Ảnh 1.

    FIFA nhầm tên giải thành ASEAN Cup

    ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

    Trong khi đó, tên giải được FIFA sử dụng chính thức ngay trong chính bài viết là FIFA ASEAN Cup™, hay FIFA ASEAN Cup 2026. Phần giới thiệu trận đấu cũng ghi rõ: "Thailand v Vietnam | FIFA ASEAN Cup | Group B | FIFA ASEAN Cup 2026™".

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    Như vậy, tiêu đề đã bỏ mất chữ "FIFA", khiến tên giải trở thành "ASEAN Cup" - tên gọi gây nhầm lẫn với một giải đấu khác trong khu vực (giải mà Việt Nam vừa vô địch).

    Sarach cũng bị gọi nhầm là đội trưởng Thái Lan

    Chi tiết đáng chú ý hơn nằm trong phần mô tả bàn mở tỷ số. Khi nói về pha lập công ở phút 10, FIFA viết "bóng tìm đến đội trưởng Thái Lan Sarach".

    Ở một đoạn khác, FIFA tiếp tục gọi cầu thủ này là "captain Sarach Yooyen", tạm dịch là "đội trưởng Sarach Yooyen".

    Tuy nhiên, người mang băng đội trưởng của Thái Lan trong trận gặp Việt Nam là Chanathip Songkrasin, không phải Sarach Yooyen. Chanathip đá chính và mang băng thủ quân của "Voi chiến", trong khi Sarach là người ghi bàn mở tỷ số.

    Đến FIFA còn nhầm tên giải thành ASEAN Cup và ‘tước’ băng thủ quân đội tuyển Thái Lan của Chanathip- Ảnh 2.

    Người mang băng đội trưởng là Chanathip chứ không phải Sarach

    ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

    Ngoài 2 chi tiết trên, bài viết của FIFA tập trung ca ngợi cú sút xa của Sarach và chiến thắng của Thái Lan. FIFA nhấn mạnh kết quả 2-0 đã chấm dứt chuỗi 27 trận bất bại của đội tuyển Việt Nam, đồng thời giúp Thái Lan chính thức giành vé vào chung kết trước 1 lượt trận.

    Sarach mở tỷ số ở phút 10, còn Chaiyaphon Otton ghi bàn ở phút 90+3 để ấn định chiến thắng. Với 6 điểm sau 2 lượt trận, Thái Lan chắc chắn đứng đầu bảng B.

    Theo FIFA, mọi thứ đang diễn ra đúng kế hoạch với Thái Lan. "Voi chiến" thắng cả 2 trận, ghi 6 bàn và chưa thủng lưới, qua đó chắc chắn giành ngôi đầu bảng B cùng vé vào chung kết dù vẫn còn 1 lượt đấu. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam hết cơ hội đạt được mục tiêu vô địch và sẽ hướng tới suất dự trận tranh HCĐ FIFA ASEAN Cup 2026. 

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