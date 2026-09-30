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    Thể thaoBóng đá Việt Nam

    Trung vệ Thái Lan ‘lăn tăn’ về cách dùng người của HLV Kim Sang-sik, Adou Minh chưa thể nguôi nỗi buồn

    Đồng Nguyên Khang
    Đồng Nguyên Khang
    Sau trận thắng 2-0 trước đội tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ 2 bảng B FIFA ASEAN Cup 2026, trung vệ nhập tịch Manuel Tom Bihr của Thái Lan đã có những chia sẻ đáng chú ý về cách dùng người của HLV Kim Sang-sik.

    Trung vệ Thái Lan hạnh phúc

    Manuel Bihr không giấu được niềm vui: "Các trận đấu với đội tuyển Việt Nam luôn mang lại sự phấn khích. Chúng tôi thực sự muốn mang về một điều gì đó cho người hâm mộ cũng như người dân Thái Lan, đặc biệt trong bối cảnh đất nước đang chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt. Đây là một lời khẳng định tuyệt vời từ phía chúng tôi rằng bóng đá Thái Lan vẫn rất mạnh. Tôi vô cùng hạnh phúc với kết quả này".

    Đáng chú ý, khi được hỏi về việc đội tuyển Việt Nam vắng mặt nhiều trụ cột trong đội hình xuất phát, hậu vệ sinh năm 1993 tỏ ra khá "lăn tăn" trước những toan tính nhân sự của HLV Kim Sang-sik.

    Anh chia sẻ quan điểm: "Tôi không rõ tính toán của HLV bên phía đội tuyển Việt Nam, có thể ông ấy muốn xoay tua để thử nghiệm những gương mặt mới. Tôi cũng biết một số cầu thủ gặp chấn thương. Tôi chúc họ sớm bình phục và hy vọng một ngày nào đó, 2 đội bóng mạnh nhất khu vực sẽ đối đầu nhau với lực lượng tốt nhất".

    Trung vệ Thái Lan ‘lăn tăn’ về cách dùng người của HLV Kim Sang-sik, Adou Minh chưa thể nguôi nỗi buồn- Ảnh 1.

    Bihr (phải) và các đồng đội đã làm tốt nhiệm vụ

    ẢNH: NGỌC LINH

    Anh cũng khẳng định không xem đây là màn thử nghiệm một chiều: "Tôi không nhìn nhận đây là cuộc đối đầu giữa đội hình A hay đội hình B. Khi đã khoác áo đội tuyển quốc gia, tất cả đều là những cầu thủ giỏi. Đêm nay đơn giản là cuộc đọ sức giữa Thái Lan và Việt Nam. Chúng tôi đã giành chiến thắng và tự hào về điều đó".

    Dù chiến thắng, Manuel Bihr vẫn thừa nhận đội tuyển Việt Nam gây ra không ít khó khăn: "Đội tuyển Việt Nam rất nguy hiểm. Họ sở hữu 2 đến 3 cơ hội thực sự rõ ràng. Nếu may mắn hơn một chút, họ hoàn toàn có thể ghi bàn và khi đó kịch bản trận đấu đã rất khác". Anh nhấn mạnh Thái Lan chưa thể hài lòng: "Chúng tôi đã giành chiến thắng và tự hào về điều đó. Tuy nhiên, toàn đội vẫn chưa đạt được danh hiệu gì. Bước tiếp theo là hướng tới trận gặp Philippines và quyết tâm giành chiến thắng".

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    Nguyễn Adou Minh chưa nguôi ngoai

    Ở phía đội tuyển Việt Nam, trung vệ Adou Minh không giấu được sự hụt hẫng dù nhìn nhận đội nhà đã có màn trình diễn không tệ: "Đội tuyển Việt Nam đã nỗ lực hết sức và tôi nghĩ đây là trận đấu tốt. Chúng tôi đã chơi tốt hơn so với trận gặp Philippines". Tuy nhiên, nỗi buồn thua cuộc vẫn hiện rõ trong từng câu chữ của trung vệ này: "Nhưng cuối cùng, chúng tôi đã để thua. Tất cả đều buồn, đặc biệt là người hâm mộ và người dân Việt Nam".

    Adou Minh khẳng định toàn đội sẽ nhanh chóng hướng về phía trước: "Ở trận đấu tiếp theo gặp Pakistan, chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng. Mục tiêu của chúng tôi là tiến bộ qua từng trận đấu".

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