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    Thể thaoBóng đá Quốc tế

    Hồng Kông thắng dễ Brunei 2-0, đấu Campuchia tranh vô địch hạng 2 FIFA ASEAN Cup: Đá ngày nào?

    Văn Trình
    Văn Trình
    Tối 30.9, đội tuyển Hồng Kông dễ dàng đánh bại Brunei 2-0 ở lượt đấu cuối bảng A Division 2 (hạng 2), giải FIFA ASEAN Cup 2026. Họ cũng có vị trí dẫn đầu và sẽ gặp Campuchia ở trận chung kết.

    Hồng Kông thắng nhẹ nhàng

    Trận thắng 4-0 trước Lào ngày ra quân giúp Hồng Kông gần như nắm chắc chiếc vé vào chơi ở chung kết hạng 2 FIFA ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, trước sự cổ vũ của hơn 20.000 CĐV nhà, HLV Roberto Losada vẫn tung ra sân đội hình rất mạnh ở trận gặp Brunei. Trong hiệp 1, Hồng Kông cũng cầm bóng đến 70%, sút 8 lần - gấp 4 lần những gì Brunei làm được. Đáng tiếc, các chân sút đội chủ nhà bỏ lỡ 3 cơ hội mười mươi để ghi bàn, khiến hiệp đấu phải khép lại với tỷ số 0-0.

    Hồng Kông thắng dễ Brunei 2-0, đấu Campuchia tranh vô địch hạng 2 FIFA ASEAN Cup: Đá ngày nào?- Ảnh 1.

    Đội tuyển Hồng Kông (áo trắng) từng thua đội tuyển Việt Nam 0-1 ở trận giao hữu năm 2023

    ẢNH: MINH TÚ

    Sang hiệp 2, đội tuyển Hồng Kông tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công. Chỉ 3 phút sau khi hiệp đấu bắt đầu, Hồng Kông được chơi hơn người khi Hanif Hamir nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Matt Orr. Tận dụng lợi thế này, đội tuyển Hồng Kông đẩy cao sức ép, có bàn thắng mở tỷ số ở phút 60 nhờ công của Philip Chan. Đến phút 90+1, Matt Orr đệm bóng trong vòng cấm, ấn định thắng lợi 2-0 cho Hồng Kông.

    Đánh bại Brunei 2-0, đội tuyển Hồng Kông khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng. Thầy trò HLV Roberto Losada có 6 điểm, dẫn đầu bảng A và giành quyền vào chơi ở chung kết hạng 2. Trong khi đó, Lào có 3 điểm, xếp thứ 2. Brunei thua cả 2 trận, đứng cuối bảng với 0 điểm.

    Hồng Kông thắng dễ Brunei 2-0, đấu Campuchia tranh vô địch hạng 2 FIFA ASEAN Cup: Đá ngày nào?- Ảnh 2.

    Bảng xếp hạng chung cuộc của Division 2 FIFA ASEAN Cup 2026

    Đối thủ của Hồng Kông ở trận chung kết hạng 2, diễn ra lúc 17 giờ ngày 3.10 là Campuchia. Trước đó, ở trận đấu thuộc lượt cuối bảng B, Campuchia hòa 2-2 với Timor Leste. Đội tuyển Campuchia có 4 điểm, dẫn đầu bảng. Xếp thứ 2 ở bảng B là Myanmar (3 điểm), trong khi Timor Leste có 1 điểm, đứng cuối bảng.

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