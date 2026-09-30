Campuchia bị Timor Leste chia điểm kịch tính, vẫn giành vé chung kết FIFA ASEAN Cup

Việc giành 3 điểm nhờ trận thắng Myanmar giúp Campuchia vươn lên dẫn đầu bảng B. Về lý thuyết, đội tuyển xứ Angkor chỉ cần giành thêm 1 điểm ở trận gặp Timor Leste là sẽ có mặt ở chung kết. Tuy nhiên, khi bước vào màn so tài này, đội tuyển Campuchia cho thấy quyết tâm khi ngay lập tức đẩy cao đội hình, chơi tấn công. Dù vậy, trong khoảng 20 phút đầu, hàng công đội tuyển Campuchia tỏ ra thiếu gắn kết, chỉ có 3 lần dứt điểm nhưng bóng đều đi thiếu chính xác.

Đội tuyển Campuchia vẫn cho thấy sức mạnh ở bảng B Division, chơi tấn công trước Timor Leste ẢNH: MINH TÚ

Campuchia hoàn thành mục tiêu vào chung kết

Trong khi đó, Timor Leste dù chơi lùi sâu nhưng tỏ ra rất nguy hiểm ở những đợt phản công nhanh. Sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, phút 19, Joao Pedro thực hiện cú sút phạt hàng rào đẹp mắt, mở tỷ số cho Timor Leste. Chỉ 2 phút sau, Joao Pedro đi bóng tốc độ, vượt qua 2 cầu thủ Campuchia trước khi chuyền bóng cho Arratte ghi bàn. Đáng tiếc, bàn thắng này của Timor Leste đã bị từ chối vì lỗi việt vị.

HLV Koji Gyotoku phải thực hiện nhiều sự điều chỉnh ở hàng công Campuchia. Ngay lập tức, đội tuyển Campuchia cũng lấy lại thế trận và có cuộc lội ngược dòng, dẫn ngược Timor Leste 2-1 trước khi hiệp 1 khép lại. Andres Nieto - cầu thủ nhập tịch gốc Colombia là người thi đấu rực sáng, ghi cả 2 bàn cho Campuchia ở các phút 29 và 37.

Joao Pedro tỏ ra thất vọng khi đội tuyển Timor Leste bị Campuchia dẫn ngược sau khi hiệp 1 khép lại ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sang hiệp 2, đội tuyển Campuchia chủ động chơi chậm, vẫn kiểm soát bóng nhỉnh hơn. Phía đối diện, Timor Leste lùi sâu đội hình, chờ thời cơ phản công nhanh như hiệp đấu trước đó. Phút 58, từ pha lên bóng đơn giản ở trung lộ, Bakhito tung cú sút xa đẹp mắt, gỡ hòa 2-2 cho Timor Leste.

Sau bàn gỡ hòa của Timor Leste, trận đấu diễn ra với thế trận khá giằng co. Cả đội tuyển Campuchia và Timor Leste đều nỗ lực, mỗi bên có thêm 4 cú sút. Tuy nhiên, không có bàn thắng nào được ghi thêm và màn so tài này khép lại với tỷ số hòa 2-2.

Chia điểm với Timor Leste, đội tuyển Campuchia kết thúc vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 với 1 trận thắng, 1 trận hòa, có 4 điểm và dẫn đầu bảng B. Thầy trò HLV Koji Gyotoku cũng là đội đầu tiên có mặt ở trận chung kết Division 2. Myanmar có 3 điểm, xếp thứ 2. Trong khi đó, Timor Leste có 1 điểm, đứng cuối bảng B.

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