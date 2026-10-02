Lịch thi đấu, kênh phát chung kết bóng đá nữ ASIAD: Nhật Bản quyết đấu đội tuyển Triều Tiên

Đội tuyển nữ Nhật Bản đang có một hành trình gần như hoàn hảo trên sân nhà. Các cô gái của xứ sở mặt trời mọc liên tục tạo ra những chiến thắng cách biệt lớn ở vòng bảng, trong đó có trận thắng Thái Lan và Việt Nam cùng tỷ số 8-0. Đến tứ kết, Nhật Bản tiếp tục vượt qua Philippines 4-0 trước khi đánh bại Hàn Quốc 2-0 ở bán kết.

Điểm đáng nói không chỉ nằm ở số bàn thắng. Nhật Bản có khả năng thay đổi cách chơi tùy đối thủ. Trước những đội chủ động phòng ngự, họ kiên nhẫn luân chuyển bóng và khai thác khoảng trống ở hai biên. Khi gặp đối thủ có khả năng tranh chấp tốt như Hàn Quốc, Nhật Bản không quá nóng vội mà chờ thời điểm đẩy cao tốc độ.

Ở chung kết ASIAD 19, đội tuyển nữ Nhật Bản (áo xanh) đã giành chiến thắng 4-1 ở chung kết trước Triều Tiên để giành HCV ẢNH: REUTERS

Trận bán kết là ví dụ rõ nhất. Hai đội giằng co trong hiệp 1 nhưng Nhật Bản đã tạo ra bước ngoặt sau giờ nghỉ. Chiina Kamiya lập cú đúp, lần lượt ở phút 51 và 56, giúp đội chủ nhà nhanh chóng tạo khoảng cách an toàn. Khả năng giải quyết trận đấu trong quãng thời gian ngắn này là điểm mà Triều Tiên cần đặc biệt lưu ý.

Kamiya cũng đang là một trong những mũi tấn công đáng chú ý nhất của Nhật Bản. Bên cạnh khả năng dứt điểm, cầu thủ này thường xuyên xuất hiện ở những vị trí thuận lợi trong vòng cấm. Khi Nhật Bản có nhiều cầu thủ cùng tham gia tấn công, việc kiểm soát Kamiya sẽ là bài toán không đơn giản đối với hàng thủ Triều Tiên.

Ở phía đối diện, đội tuyển nữ Triều Tiên tiến vào chung kết bằng lối chơi giàu tính kỷ luật. Đặc biệt, chiến thắng 2-0 trước Trung Quốc ở bán kết cho thấy Triều Tiên có khả năng đối phó tốt với một đối thủ mạnh.

Đội tuyển nữ Triều Tiên cũng có những cầu thủ đủ khả năng tạo đột biến ở phía trên. Jon Ryong-jong là cái tên nổi bật với khả năng di chuyển và dứt điểm, trong khi Chae Un-yong, Kim Kyong-yong hay Choe Kum-ok giúp đội bóng này có thêm nhiều phương án khi tổ chức tấn công.

Chờ thế trận hấp dẫn của trận chung kết nữ

Một trong những yếu tố có thể quyết định trận chung kết là cách hai đội xử lý 20-30 phút đầu tiên. Nhật Bản có xu hướng kiểm soát thế trận, nhưng nếu đẩy đội hình lên quá cao, họ có thể để lộ khoảng trống phía sau. Đây là khu vực Triều Tiên có thể khai thác bằng những pha phản công nhanh.

Đội tuyển nữ Triều Tiên chắc chắn muốn đòi lại món nợ từng thua Nhật Bản ẢNH: REUTERS

Ngoài ra, "cuộc chiến" ở khu vực giữa sân cũng rất đáng xem. Nhật Bản cần duy trì quyền kiểm soát bóng để hạn chế những pha phản công của đối thủ, còn Triều Tiên phải tìm cách đoạt bóng đủ nhanh để biến những tình huống chuyển trạng thái thành cơ hội ghi bàn.

Lợi thế sân nhà thuộc về Nhật Bản, nhưng Triều Tiên đã cho thấy họ đủ bản lĩnh để chơi những trận đấu lớn. Vì vậy, thay vì chờ đợi một chiến thắng cách biệt, người hâm mộ có cơ sở chờ một trận chung kết giằng co, hấp dẫn đến những phút cuối cùng.

Trước khi trận chung kết giữa Nhật Bản và Triều Tiên diễn ra, lúc 13 giờ, đội tuyển nữ Trung Quốc sẽ gặp đội tuyển nữ Hàn Quốc để tranh HCĐ. Cả 2 màn so tài này sẽ được phát trực tiếp trên các kênh sóng của VTV.