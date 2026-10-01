Đội tuyển Việt Nam: Ngã ở đâu đứng dậy ở đó

Thất bại 0-2 trên sân Si Jalak Harupat tối 29.9 trong khuôn khổ FIFA ASEAN Cup 2026 không chỉ chấm dứt chuỗi 27 trận bất bại của Việt Nam. Nó còn phơi bày ra những vấn đề mà đội tuyển buộc phải giải quyết nếu muốn bước lên một nấc thang mới.

Thái Lan chỉ cần 10 phút để mở tỷ số bằng cú sút xa của Sarach Yooyen. Việt Nam sau đó có bóng nhiều hơn, có những thời điểm đẩy được đối thủ về phần sân nhà, nhưng không tạo ra đủ sức ép để biến ưu thế thành bàn thắng. Tài Lộc từng đưa bóng vào lưới nhưng bị VAR xác định việt vị. Đến cuối trận, khi Việt Nam dâng cao tìm bàn gỡ, Thái Lan tung ra đòn phản công và Chaiyaphon Otton ghi bàn thứ hai.

Thầy Kim động viên các học trò ẢNH: NGỌC LINH

Một cú sút xa. Một bàn thắng không được công nhận. Những cơ hội không được tận dụng. Và một pha phản công kết liễu trận đấu. Đó là diễn biến của một trận thua, nhưng cũng là bản báo cáo chuyên môn mà đội tuyển Việt Nam sẽ phải thấm nhuần thật kỹ.

Pakistan đang chờ ở phía trước, rồi có thể là trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026. Hai trận đấu ấy vẫn cần được chơi với tinh thần cao nhất. Nhưng mục tiêu lớn hơn nằm ở tháng 1.2027, khi Việt Nam bước vào Asian Cup tại Ả Rập Xê Út cùng Hàn Quốc, UAE và Yemen.

Thấy gì từ thất bại của tuyển Việt Nam trước Thái Lan sau chuỗi 27 trận bất bại?

Không chỉ tìm chiến thắng, cần hoàn thiện lối chơi

Đội tuyển Pakistan là đối thủ mà Việt Nam cần hướng tới chiến thắng. Câu hỏi đặt ra sẽ là: Việt Nam thắng bằng cách nào? Trận Thái Lan cho thấy khá rõ khoảng cách giữa kiểm soát bóng và kiểm soát trận đấu. Việt Nam kiểm soát bóng 58%, tung ra 12 cú sút và có 4 lần dứt điểm trúng đích; Thái Lan chỉ có 42% thời lượng kiểm soát bóng nhưng có tới 7 lần đưa bóng đi trúng đích. Những con số ấy cho thấy các học trò của HLV Kim Sang-sik có nhiều bóng hơn nhưng đối thủ lại sắc bén hơn trong những thời điểm quyết định.

Hoàng Hên cần chơi mạnh mẽ hơn thay vì quá nhiều chất nghệ sĩ ẢNH: NGỌC LINH

Đây là vấn đề cần được giải quyết trước Pakistan. Đội tuyển phải chơi trực diện hơn ở 1/3 cuối sân, đưa bóng nhanh hơn vào khu vực nguy hiểm và tăng số cầu thủ xâm nhập vòng cấm. Không thể để thế trận tấn công chỉ xoay quanh những đường chuyền ngang rồi chờ một khoảnh khắc cá nhân.

Quan trọng hơn là chuyển trạng thái. Bàn thua thứ hai trước Thái Lan là ví dụ điển hình. Khi Việt Nam dâng cao tìm bàn gỡ, khoảng trống phía sau đội hình xuất hiện và Thái Lan tận dụng rất nhanh. Ở Asian Cup, những sai số như vậy sẽ bị trừng phạt nhanh hơn và lạnh lùng hơn.

Pakistan sẽ là bài kiểm tra về khả năng áp đặt, nhưng đồng thời cũng là bài kiểm tra về tính kỷ luật. Nếu Việt Nam phải đá trận tranh hạng ba ngày 5.10, 90 phút cho trận cuối vòng bảng vào ngày mai càng không nên được xem là thủ tục. HLV Kim Sang-sik cần dùng trận đấu để trả lời những câu hỏi còn bỏ ngỏ: bộ khung nào đáng tin cậy nhất, ai đủ sức đá với cường độ cao, ai có khả năng tạo khác biệt khi thế trận bế tắc và đội tuyển sẽ thay đổi thế nào khi bị dẫn bàn? FIFA ASEAN Cup chỉ thực sự có giá trị nếu mỗi trận đấu giúp Việt Nam tiến gần hơn tới đội hình và cách chơi phù hợp với Asian Cup.

Bàn thắng không được công nhận của Tài Lộc ẢNH: NGỌC LINH

Asian Cup mới là thước đo

Ngày 7.1.2027, Việt Nam sẽ bước vào vòng chung kết Asian Cup. Khi đó sẽ không còn nhiều ý nghĩa nếu chúng ta chỉ nói về vị thế trong khu vực. Hàn Quốc, UAE và Yemen sẽ đặt đội tuyển trước những yêu cầu hoàn toàn khác về tốc độ, thể lực, kỹ thuật và khả năng chịu áp lực.

Trận Thái Lan đã cho thấy một điều rất đáng suy nghĩ: không cần quá nhiều cơ hội, đối thủ vẫn có thể tạo ra khác biệt nhờ sự chính xác hơn ở những khoảnh khắc quyết định. Việt Nam cần học cách làm điều tương tự bằng cách phải nâng chuẩn những gì đang có.

Thể lực phải đủ để duy trì cường độ trong 90 phút. Hàng thủ phải hạn chế những khoảng trống không đáng có. Chuyển trạng thái phải nhanh hơn. Và khả năng ghi bàn phải đến từ nhiều nguồn hơn. Nhất là khi trung lộ bị khóa, hai bên cánh phải tạo khác biệt. Khi tiền đạo bị phong tỏa, tiền vệ phải biết xâm nhập. Khi bóng sống không thuận lợi, bóng "chết" phải trở thành vũ khí. Trên hết, đội tuyển cần một hệ thống đủ tốt để giảm sự phụ thuộc vào khoảnh khắc cá nhân vì khi đối thủ mạnh hơn, hệ thống phải mạnh hơn cá nhân.

Hoàng Đức nỗ lực khi vào sân ở hiệp 2 ẢNH: NGỌC LINH

Tại sân chơi châu lục, Việt Nam sẽ phải đối đầu với những đội bóng có nền tảng thể lực, tốc độ, kỹ thuật và kinh nghiệm quốc tế đáng kể. Những khoảng trống nhỏ trong hệ thống chiến thuật hay những khoảnh khắc mất tập trung đều có thể phải trả giá. Đội tuyển cần tiếp tục hoàn thiện lối chơi, nâng cao chất lượng nhân sự và tạo ra chiều sâu cần thiết cho một giải đấu lớn.

Trận thua Thái Lan là bài học để chúng ta cần biến thất bại thành động lực. HLV Kim Sang-sik và các học trò thêm cơ hội để nhìn lại, điều chỉnh và chuẩn bị tốt hơn cho chặng đường phía trước. Muốn cạnh tranh ở châu lục, đội tuyển Việt Nam cần nhiều hơn những khoảnh khắc tỏa sáng. Đó phải là sự ổn định, bản lĩnh, khả năng thích ứng và tinh thần không bỏ cuộc.

Ngã ở đâu, đứng dậy ở đó. Hai trận đấu còn lại của FIFA ASEAN Cup 2026 phải là những trận chơi với khả năng tốt nhất. Để từ đó Asian Cup 2027 sẽ là sân khấu cho đội tuyển Việt Nam chứng minh những bài học thu hoạch trên đất Indonesia trở thành sức mạnh. Đó mới là thước đo chính xác vị thế của bóng đá nước nhà ở đấu trường châu lục.