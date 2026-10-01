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    Thể thaoBóng đá Việt Nam

    Mẹ tiền đạo Phạm Gia Hưng qua đời

    Đồng Nguyên Khang
    Đồng Nguyên Khang
    Mẹ của tiền đạo Phạm Gia Hưng (CLB Ninh Bình) đã qua đời vào sáng 1.10, sau thời gian lâm trọng bệnh vì tuổi cao sức yếu.

    Trước đó, ngày 30.9, Phạm Gia Hưng đã phải chia tay đội tuyển Việt Nam giữa FIFA ASEAN Cup 2026 để về nước gấp, sau khi gia đình báo tin mẹ anh trở nặng. HLV Kim Sang-sik cùng toàn thể ban huấn luyện đã ngay lập tức tạo điều kiện cho tiền đạo sinh năm 2000 lên đường về nước, xem việc đồng hành cùng gia đình trong giai đoạn khó khăn là ưu tiên hàng đầu.

    Mẹ tiền đạo Phạm Gia Hưng qua đời- Ảnh 1.

    Gia Hưng nhận tin buồn khi đội tuyển Việt Nam đang tham dự FIFA ASEAN Cup 2026

    ẢNH: NGỌC LINH

    Gia Hưng bay về Việt Nam từ Indonesia trong ngày 30.9. Anh có mặt ở Hà Nội vào 20 giờ tối qua và được CLB Ninh Bình cho di chuyển ngay về quê nhà ở Đắk Lắk. Xin chia buồn tới Gia Hưng và gia đình anh.

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