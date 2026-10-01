Đội tuyển Việt Nam Thất bại để biết rõ mình đang ở đâu

Xóa bỏ ảo tưởng

Thông số cho thấy đội tuyển VN vượt trội Thái Lan về mọi chỉ số, từ kiểm soát bóng (58% so với 42%), dứt điểm (12 - 9), đá phạt (21 - 8), phạt góc (3 - 1)… Thái Lan sau khi sớm vượt lên dẫn trước nhờ cú sút xa của Sarach Yooyen đã chủ động lùi sâu phòng ngự, trước khi có bàn ấn định chiến thắng 2-0 từ phản công nhanh. Đây là chiến thắng đầu tiên của đội tuyển Thái Lan sau nhiều năm (trước đó VN thắng 3, hòa 1). Dễ hiểu cho sự thất vọng của một bộ phận CĐV khi kỷ lục bất bại bị phá vỡ, VN không thể lọt vào chung kết FIFA ASEAN Cup và nhất là thua kình địch Thái Lan.

Đình Bắc (9) đang vụt lớn để trở thành trụ cột đội tuyển VN ẢNH: NGỌC LINH

Mặc dù vậy, bình luận viên Vũ Quang Huy lại có góc nhìn khác: "Đội tuyển VN và Thái Lan đều nhập cuộc thận trọng với sự dè chừng và tôn trọng nhau rất cao. Ngay sau khi có bàn mở tỷ số, người Thái lui về phòng ngự, không khác gì cách HLV Kim Sang-sik đã từng áp dụng đối với họ. Lâu lắm rồi chúng ta mới thấy Thái Lan đá "cù nhây", không thể hiện được sự vượt trội trước đội tuyển VN. Có khác là Thái Lan với những ngôi sao giàu kinh nghiệm như Chanathip đã khôn ngoan điều tiết được thế trận trên cơ sở có bàn thắng sớm. Theo tôi, chuỗi bất bại bị ngắt lúc này là tốt, để đội tuyển VN biết rõ mình đang ở đâu, để chúng ta không e sợ mà cũng không xem thường họ. Tôi cũng nói luôn, vì Thái Lan có đủ lực lượng, còn VN bị sứt mẻ đội hình nên họ thắng là bình thường. Có giai đoạn những thắng lợi liên tiếp trước Thái Lan tạo ra ảo tưởng bóng đá VN hơn hẳn họ. Tôi không rõ ai là người "thổi lửa", nhưng đó là thái độ rất nguy hiểm. Trận đấu vừa rồi đã phơi bày điểm mạnh của người Thái - nền bóng đá rất mạnh. Nhưng ngược lại đội tuyển VN cũng đã chứng minh khi có đủ lực lượng có thể thắng Thái Lan bất kỳ lúc nào. Đây là tương quan rất tích cực so với ngày xưa, cho thấy sự so kè phát triển giữa 2 kình địch ngang tầm".

Xây dựng lại hàng công

Trong trận đấu Thái Lan lựa chọn phòng ngự, đội tuyển VN đã tung ra hàng công với Đình Bắc, Tài Lộc, Hoàng Hên, Minh Hoàng, Đăng Khoa, Hai Long. Đó là danh sách rất thú vị khi Minh Hoàng, Đăng Khoa mang đến luồng gió mới đầy triển vọng. Minh Hoàng (19 tuổi) với chiều cao 1,90 m chơi bóng thông minh, hiện đại, mang đến sự đa dạng cho hàng công, kể cả vai trò trung phong cắm. Ngược lại, Đăng Khoa (20 tuổi, cao 1,65 m) rất nhanh và cực mạnh trong 1 đối 1 sẽ là một giải pháp xuyên phá giàu đột biến, đặc biệt trước những hàng phòng ngự số đông. Và cũng đừng quên Đình Bắc, Hai Long đã sẵn sàng để gánh vác trọng trách. Cuộc cạnh tranh trên hàng công đội tuyển VN sẽ càng khốc liệt khi Xuân Son, Gia Hưng, Việt Cường, và nhất là tân binh Olaha Mạnh Đức đang chơi rất hay cùng CLB Công an TP.HCM, góp mặt. Việc HLV Kim Sang-sik phân công Đình Bắc và Xuân Son làm đội phó cho Hoàng Đức là một thông điệp nhiều ý nghĩa: cạnh tranh phải đi kèm trách nhiệm. Trên góc độ đó, bình luận viên Vũ Quang Huy cho rằng 2 trận đấu còn lại, gồm gặp Pakistan ở bảng B và trận tranh HCĐ nên được coi là cơ hội thử nghiệm, xây dựng bộ khung mở ra nhiều sự lựa chọn cho Asian Cup 2027.

"Tôi đồng ý với cách HLV Kim Sang-sik đang cấy dần những nhân tố mới vào hàng công và hy vọng Minh Hoàng, Đăng Khoa sẽ được thi đấu nhiều tại V-League để trưởng thành. Nhưng trên tầm nhìn Asian Cup 2027 thì những Xuân Son, Đình Bắc, Hoàng Hên hay Hai Long, Tài Lộc vẫn sẽ là những trụ cột hàng công. Riêng Olaha với nền tảng sức mạnh, khả năng tham gia lối chơi chung sẽ là cái tên rất đáng mong chờ. Sự đa dạng này sẽ giúp cải thiện chất lượng hàng công, giúp BHL có thêm nhiều sự lựa chọn cả về lối chơi lẫn con người. Như trước Thái Lan, ta thấy HLV Kim Sang-sik sử dụng sơ đồ 2 trung phong trong hiệp 1 và 3 mũi công trong hiệp 2. Quyền thay 5 người mỗi trận cũng tạo ra xu thế thay người dồn vào hàng công. Do đó, HLV Kim sẽ tiếp tục gạn lọc để tìm ra những người hay nhất và xây dựng các phương án dự phòng. Biết đâu Minh Hoàng, Đăng Khoa sẽ có thể như Đình Bắc vụt sáng trở thành trụ cột, hoặc ai lường được Xuân Son có thể bị đau bất ngờ.

Do đó, thất bại trước Thái Lan không phải là thảm họa mà là cơ hội để đội tuyển VN nhìn rõ bản thân, khiêm tốn mài giũa hơn nữa cho những mục tiêu lớn hơn như Asian Cup 2027", bình luận viên Vũ Quang Huy nhấn mạnh.