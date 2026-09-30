Vì sao hàng tấn công đội tuyển Việt Nam bế tắc trước Thái Lan?

Điểm yếu về kinh nghiệm

Sau khi bị Thái Lan dẫn trước 1 bàn trong hiệp 1, ở trận đấu diễn ra tối 29.9, thuộc FIFA ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik tung hầu hết những cầu thủ tấn công được chờ nhiều nhất, có trong đội tuyển Việt Nam hiện nay vào sân trong hiệp 2. Những người được tăng cường cho hàng tấn công ở nửa sau của trận đấu tối 29.9 có Hoàng Hên, Hoàng Đức, Hai Long, Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa.

Ở tuổi 19, Williams Minh Hoàng chưa đủ kinh nghiệm để đối đầu với hàng thủ tinh quái của Thái Lan Ảnh: Ngọc Linh

Trong số này Hoàng Đức, Hai Long để lại một số dấu ấn, tính từ thời điểm họ xuất hiện trên sân. Riêng Hoàng Đức có 1 tình huống dứt điểm suýt thành bàn. Trong khi đó, ở chiều ngược lại, 2 cầu thủ Việt kiều Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa chưa sắc sảo như mong đợi.

Williams Minh Hoàng tích cực di chuyển, nhưng có vẻ như vị trí thi đấu dạt ra 2 biên không phải là vị trí sở trường của anh. Williams Minh Hoàng thường nguy hiểm hơn khi xuất hiện bên trong khu vực cấm địa của đối phương, tận dụng thể hình cao lớn của mình (1,90 m) trong các pha không chiến.

Vả lại, ở tuổi 19, có vẻ như tiền đạo Việt kiều Anh khá non nớt trước các hậu vệ giàu kinh nghiệm và đầy tinh quái của Thái Lan. Hàng thủ của đội bóng xứ sở chùa vàng biết cách phong tỏa và chia cắt Williams Minh Hoàng khỏi các đồng đội xung quanh anh.

Cần cố gắng nhiều hơn nữa

Trong khi đó, tiền vệ tấn công Ngô Đăng Khoa có trận thứ 2 liên tiếp chưa tạo nhiều sự yên tâm khi vào sân thay người. Ngô Đăng Khoa một lần nữa bộc lộ điểm yếu về kinh nghiệm và sự tinh tế. Tiền vệ Việt kiều Úc tiếp tục thường xuyên để mất bóng, khi bóng được đưa đến vị trí của anh.

Ngô Đăng Khoa cần cố gắng nhiều hơn Ảnh: Minh Tú

Theo thống kê, Ngô Đăng Khoa không có đường chuyền hay pha dứt điểm nào gây nguy hiểm cho khung thành đối phương. Anh cũng không có những pha đi bóng qua người đáng chú ý, trong khoảng 15 phút cuối trận anh có mặt ở trên sân. Đấy chính là lý do mà ý đồ sử dụng Ngô Đăng Khoa để gây rối loạn cho hàng phòng ngự đối phương của HLV Kim Sang-sik bị phá sản.

Từ hình ảnh của Ngô Đăng Khoa, càng thấy sự vắng mặt của Quang Hải tại FIFA ASEAN Cup 2026 để lại ảnh hưởng lớn như thế nào đến đội tuyển Việt Nam. Quang Hải cũng gặp bất lợi về thể hình, không còn ở giai đoạn sung sức nhất trong sự nghiệp, nhưng cầu thủ đang khoác áo CLB Công an Hà Nội vẫn có nét tinh quái trong lối chơi, vẫn đầy kinh nghiệm để tạo nên sự khác biệt mỗi khi được tung vào sân trong hiệp 2 của từng trận đấu.

Đây là điều mà Ngô Đăng Khoa nói riêng và các cầu thủ trẻ nói chung cần học hỏi ở người đàn anh. Họ cần rèn luyện nhiều hơn nữa tại V-League, tích lũy thêm kinh nghiệm, thêm sự chững chạc để có thể đứng vững trong những trận cầu căng thẳng như trận đấu với Thái Lan vừa rồi!