Hai sự trùng hợp bất ngờ sau trận đội tuyển Việt Nam thua Thái Lan

Chấm dứt chuỗi 27 trận bất bại kéo dài hơn 2 năm

Yếu tố đầu tiên truyền thông Thái Lan nhấn mạnh chính là việc "Voi chiến" đã chính thức ngắt mạch chuỗi 27 trận bất bại liên tiếp kéo dài hơn 2 năm của đội tuyển Việt Nam. Trong suốt giai đoạn thăng hoa đó, đội bóng sao vàng dưới thời HLV Kim Sang-sik đã thi đấu cực kỳ ấn tượng khi giành tới 23 chiến thắng và chỉ hòa 4 trận trên mọi đấu trường.

Thairath chỉ ra lần gần nhất đội tuyển Việt Nam nếm mùi thất bại trước khi bước vào trận đấu tối 29.9.2026 cũng là trận thua 1-2 trước... chính Thái Lan. Thất bại đó diễn ra trong khuôn khổ giải giao hữu LPBank Cup, trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày 10.9.2024.

Như vậy, Thái Lan vừa là đội gần nhất đánh bại Việt Nam, vừa là đội chấm dứt được chuỗi trận bất bại lịch sử ấy sau 2 năm.

Đội tuyển Thái Lan (trái) là đội chấm dứt chuỗi trận bất bại kéo dài 2 năm của Việt Nam ẢNH: NGỌC LINH

Ngoài ra, trang Thairath còn hé lộ một chi tiết khá thú vị về mặt nhân sự trong 2 chiến thắng của Thái Lan trước đội tuyển Việt Nam. Điều kỳ lạ thứ hai nằm ở sự thay đổi lực lượng quy mô lớn của đội tuyển Thái Lan. Dù 2 lần đánh bại đội tuyển Việt Nam chỉ cách nhau 2 năm (từ tháng 9.2024 đến tháng 9.2026), nhưng trong toàn bộ danh sách thi đấu của Thái Lan ở trận thắng mới đây, chỉ có đúng 2 cầu thủ từng góp mặt trong chiến thắng 2-1 tại Mỹ Đình năm 2024.

Hai cái tên đó là: Nicholas Mickelson - hậu vệ mang hai dòng máu Thái - Na Uy, người được xếp đá chính trong đội hình xuất phát ở cả hai trận đấu; và Anan Yodsangwal - tiền đạo vào sân từ băng ghế dự bị.

Sau chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam, Thái Lan xây chắc ngôi đầu bảng B với 6 điểm tuyệt đối. Với cục diện này, đội bóng xứ sở chùa vàng đã sớm giành vé góp mặt ở trận chung kết hạng 1 - FIFA ASEAN Cup 2026.

Theo lịch thi đấu, ở lượt trận tiếp theo diễn ra vào ngày 2.10, đội tuyển Thái Lan sẽ chạm trán Philippines lúc 16 giờ. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam đối đầu Pakistan cũng vào lúc 16 giờ ngày 2.10.