Đội tuyển Việt Nam: Khép lại chuỗi thăng hoa để khởi đầu chu kỳ phát triển mới

Đẳng cấp của người Thái

Trận thắng 2-0 trước Việt Nam vào tối 29.9 tại FIFA ASEAN Cup 2026 là minh chứng cho thấy một điều rằng, Thái Lan khi sở hữu đầy đủ lực lượng mạnh nhất vẫn là đội bóng số 1 Đông Nam Á. Cách họ vận hành trận đấu diễn ra đúng như "sách giáo khoa", thể hiện vị thế của một tập thể cửa trên: nhập cuộc tự tin, đẩy cao tốc độ và áp lực để sớm tìm kiếm bàn thắng, rồi chủ động chơi chậm lại khi đã đạt được mục đích.

Sau khi dẫn bàn, Thái Lan không phải chơi theo kiểu chịu trận. Họ chỉ nhường đối thủ cầm bóng nhỉnh hơn một chút, như để "ru ngủ" và đẩy đội tuyển Việt Nam vào trạng thái nôn nóng. Khi cự ly đội hình của Việt Nam bắt đầu rạn nứt vì buộc phải dâng cao tìm kiếm bàn gỡ, người Thái lập tức tận dụng để tung ra đòn kết liễu. Khả năng làm chủ nhịp độ, chuyển đổi trạng thái linh hoạt và sự điềm tĩnh trong từng pha xử lý cho thấy Thái Lan thực sự ở một tầm vóc khác trong cuộc đối đầu này.

"Messi Thái" Chanathip Songkrasin (phải) dù đã qua thời kỳ đỉnh cao, nhưng vẫn thể hiện được đẳng cấp khi đối đầu Việt Nam ẢNH: NGỌC LINH

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu với những bất lợi rõ rệt về mặt lực lượng. Hệ thống chiến thuật của HLV Kim Sang-sik không có Nguyễn Xuân Son - điểm tựa quan trọng nhất trên hàng công, còn Hoàng Đức không đủ thể trạng để cày ải trọn vẹn 90 phút. Thiếu Xuân Son, đội tuyển Việt Nam mất khả năng đè mặt trung vệ đối phương, khiến khối đội hình của Thái Lan thoải mái dâng cao. Không có Hoàng Đức ở trạng thái sung sức nhất, tuyến giữa đội tuyển Việt Nam mất đi trạm điều tiết, thoát pressing và cả khả năng tạo đột biến. Dù vậy, yếu tố may mắn hay nhân sự chỉ là một phần của câu chuyện. Điều không thể phủ nhận là Thái Lan đã chơi trên chân đội tuyển Việt Nam ở trận đấu hôm 29.9.

Thất bại cần thiết với đội tuyển Việt Nam

Thất bại này tuy cay đắng, nhưng lại đến rất đúng lúc. Chuỗi 27 trận bất bại từng mang lại sự tự tin lớn, nhưng đôi khi cũng vô tình trở thành màn sương che lấp những hạn chế nội tại. Việc không thể giành vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 khiến các cầu thủ và ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam phải "trở lại mặt đất".

Điều này cũng đúng với HLV Kim Sang-sik. Nhìn vào trận thua Thái Lan, vị thuyền trưởng Hàn Quốc hiểu rằng mình cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nữa cho những chặng đường phía trước, đặc biệt là đấu trường Asian Cup 2027.

Thất bại trước đại kình địch cùng khu vực là phát súng hiệu lệnh cho một cuộc cải tổ ở đội tuyển Việt Nam: từ tư duy tiếp cận trận đấu, hướng tới khả năng chủ động kiểm soát bóng và không gian cho đến việc đẩy nhanh quá trình chuyển giao lực lượng. Đội tuyển Việt Nam cần lứa cầu thủ trẻ được trao cơ hội thường xuyên hơn, cùng một chiều sâu đội hình đủ tốt để không bị đứt gãy mỗi khi có ca chấn thương xuất hiện. Trận thua Thái Lan khép lại một chuỗi ngày thăng hoa, nhưng nếu biết rút ra bài học đúng đắn, đó sẽ là điểm khởi đầu cho một chu kỳ phát triển mới vững chắc hơn.