    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Thể thaoBóng đá Việt Nam

    Tiền đạo Phạm Gia Hưng chia tay đội tuyển Việt Nam, về quê nhà vì mẹ bệnh nặng

    Thu Bồn
    Thu Bồn

    Ngày 30.9, đội tuyển Việt Nam nhận thông tin về trường hợp của tiền đạo Phạm Gia Hưng. Chân sút đang khoác áo CLB Ninh Bình chia tay các đồng đội tại Indonesia để gấp rút trở về quê nhà vì lý do gia đình.

    Theo thông tin ban đầu, gia đình Phạm Gia Hưng cho biết mẹ của anh lâm trọng bệnh do tuổi cao sức yếu. Ngay khi nhận được thông báo, HLV Kim Sang-sik cùng ban huấn luyện và toàn thể đội tuyển đã gửi lời chia sẻ sâu sắc, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất để tiền đạo sinh năm 2000 thu xếp hành lý rời đại bản doanh của đội tuyển trở về Việt Nam vào hôm nay.

    Việc Phạm Gia Hưng phải chia tay đội tuyển là một tổn thất về mặt nhân sự trên hàng công tại giải lần này. Tuy nhiên, ban huấn luyện và các cầu thủ đều nhất trí rằng sự đồng hành cùng gia đình trong thời điểm khó khăn này là ưu tiên hàng đầu. Toàn đội đã gửi lời động viên chân thành, chúc mẹ của Gia Hưng được bình an.

    Tiền đạo Phạm Gia Hưng chia tay đội tuyển Việt Nam, về quê nhà vì mẹ bệnh nặng- Ảnh 1.

    Tiền đạo Phạm Gia Hưng (17) chia tay đội tuyển Việt Nam vì mẹ lâm trọng bệnh ở quê nhà

    ẢNH: NGỌC LINH

    Đội tuyển Việt Nam di chuyển đến thủ đô Jakarta

    Theo lịch trình, trong ngày 30.9, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ di chuyển từ Bandung đến thủ đô Jakarta để đóng quân, sẵn sàng cho trận đấu cuối cùng tại bảng B - hạng 1 giải FIFA ASEAN Cup 2026.

    Ở lượt trận cuối, đội tuyển Việt Nam chạm trán Pakistan vào lúc 16 giờ ngày 2.10 trên sân Gelora Bung Karno.

    Đội tuyển Việt Nam còn mục tiêu gì ở FIFA ASEAN Cup sau khi hết cửa vô địch?

    Sau trận thua Thái Lan 0-2 vào tối 29.9, đội tuyển Việt Nam đã không còn cơ hội góp mặt ở trận chung kết hạng 1. Do đó, mục tiêu tối thượng của thầy trò HLV Kim Sang-sik lúc này chắc chắn là chiến thắng trước Pakistan để duy trì vị trí thứ hai ở bảng B và tiến vào trận tranh hạng ba.

    Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn

    Tin liên quan

    Bảng xếp hạng FIFA ASEAN Cup mới nhất: Thái Lan tốp 1 sớm vào chung kết, Việt Nam xếp nhì

    Bảng xếp hạng FIFA ASEAN Cup mới nhất: Thái Lan tốp 1 sớm vào chung kết, Việt Nam xếp nhì

    Với chiến thắng thuyết phục trước Việt Nam, đội tuyển Thái Lan xây chắc ngôi đầu bảng B - hạng 1 giải FIFA ASEAN Cup 2026.

    Tại sao trọng tài Úc không công nhận bàn thắng của Tài Lộc vào lưới Thái Lan?

    Đừng vội trách HLV Kim Sang-sik, đừng quay lưng với đội tuyển Việt Nam

    Khám phá thêm chủ đề

    đội tuyển Việt Nam FIFA ASEAN Cup Thái Lan Phạm Gia Hưng

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận