Tiền đạo Phạm Gia Hưng chia tay đội tuyển Việt Nam, về quê nhà vì mẹ bệnh nặng

Theo thông tin ban đầu, gia đình Phạm Gia Hưng cho biết mẹ của anh lâm trọng bệnh do tuổi cao sức yếu. Ngay khi nhận được thông báo, HLV Kim Sang-sik cùng ban huấn luyện và toàn thể đội tuyển đã gửi lời chia sẻ sâu sắc, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất để tiền đạo sinh năm 2000 thu xếp hành lý rời đại bản doanh của đội tuyển trở về Việt Nam vào hôm nay.

Việc Phạm Gia Hưng phải chia tay đội tuyển là một tổn thất về mặt nhân sự trên hàng công tại giải lần này. Tuy nhiên, ban huấn luyện và các cầu thủ đều nhất trí rằng sự đồng hành cùng gia đình trong thời điểm khó khăn này là ưu tiên hàng đầu. Toàn đội đã gửi lời động viên chân thành, chúc mẹ của Gia Hưng được bình an.

Tiền đạo Phạm Gia Hưng (17) chia tay đội tuyển Việt Nam vì mẹ lâm trọng bệnh ở quê nhà ẢNH: NGỌC LINH

Đội tuyển Việt Nam di chuyển đến thủ đô Jakarta

Theo lịch trình, trong ngày 30.9, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ di chuyển từ Bandung đến thủ đô Jakarta để đóng quân, sẵn sàng cho trận đấu cuối cùng tại bảng B - hạng 1 giải FIFA ASEAN Cup 2026.

Ở lượt trận cuối, đội tuyển Việt Nam chạm trán Pakistan vào lúc 16 giờ ngày 2.10 trên sân Gelora Bung Karno.

Đội tuyển Việt Nam còn mục tiêu gì ở FIFA ASEAN Cup sau khi hết cửa vô địch?

Sau trận thua Thái Lan 0-2 vào tối 29.9, đội tuyển Việt Nam đã không còn cơ hội góp mặt ở trận chung kết hạng 1. Do đó, mục tiêu tối thượng của thầy trò HLV Kim Sang-sik lúc này chắc chắn là chiến thắng trước Pakistan để duy trì vị trí thứ hai ở bảng B và tiến vào trận tranh hạng ba.