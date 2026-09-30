Trụ cột mới của hàng thủ đội tuyển Việt Nam dần lộ diện?

Có một Nguyễn Adou Minh rất khác

Điều dễ nhận thấy nhất là khi được bố trí đá lệch phải trong sơ đồ 3 trung vệ, Adou Minh tự tin và thoải mái hơn hẳn so với khi phải xử lý ở những vị trí không quen thuộc. Không chỉ chắc chắn trong khâu phòng ngự, trung vệ sinh năm 1997 còn để lại dấu ấn đậm nét ở khả năng phát động tấn công. Nhiều pha chuyền bóng của Adou Minh cho thấy tầm nhìn và độ chính xác ấn tượng, điển hình là pha rót bóng đưa Cao Pendant Quang Vinh băng xuống đối mặt với thủ môn Thái Lan, chỉ tiếc hậu vệ này đã xử lý hơi vội vàng nên bàn thắng không đến với đội tuyển Việt Nam.

Bên cạnh khả năng cầm nhịp và phát động tấn công, Adou Minh cũng cho thấy sự nhạy bén trong việc đọc tình huống. Anh nhiều lần kịp thời cắt đứt các đường phản công nhanh của Thái Lan ngay từ trong "trứng nước", hạn chế đáng kể những pha lên bóng nguy hiểm của đối thủ. Ở những pha tranh chấp tay đôi, Adou Minh tiếp tục thể hiện sự vượt trội về thể hình lẫn sức mạnh, khiến các tiền đạo đối phương gặp không ít khó khăn khi đối đầu trực diện.

Nguyễn Adou Minh khiến Supachai Jaided gần như không thể hiện được gì ẢNH: NGỌC LINH

Tiến bộ không ngừng

Nhìn lại hành trình phát triển, có thể thấy rõ kể từ khi chuyển đến khoác áo CLB Công an Hà Nội, khả năng chơi bóng bằng chân cũng như tư duy đọc tình huống của Adou Minh đã được nâng lên một tầm cao mới. HLV Alexandre Polking là một "tín đồ" của lối đá kiểm soát, tấn công nên ông luôn yêu cầu các trung vệ của mình cải thiện khâu chuyền bóng. Đó là lý do những đường chuyền xuyên tuyến, đảo cánh... của cầu thủ Việt kiều này ngày càng ấn tượng.

Trong khi đó, thể trạng và khả năng tranh chấp, vốn là điểm mạnh của anh từ thời còn khoác áo CLB Hà Tĩnh, vẫn được duy trì gần như nguyên vẹn. Sự kết hợp giữa nền tảng thể chất sẵn có và tư duy chơi bóng ngày một hoàn thiện đang giúp Adou Minh trở thành một trung vệ toàn diện hơn từng ngày.

Với những gì đã thể hiện, Adou Minh hoàn toàn xứng đáng được kỳ vọng sẽ là một trong những trụ cột của đội tuyển Việt Nam trong tương lai gần. Dù vậy, trung vệ này vẫn cần tiếp tục cải thiện khả năng giao tiếp với các đồng đội trong hàng phòng ngự cũng như sự tập trung xuyên suốt trận đấu, khi ở trận gặp Thái Lan, anh vẫn để lộ một số lỗi nhỏ trong khâu phối hợp. Tuy nhiên, với những phẩm chất đã bộc lộ, người hâm mộ hoàn toàn có quyền chờ đợi Nguyễn Adou Minh sẽ tiếp tục tiến bộ và tỏa sáng, không chỉ ở những giải đấu khu vực mà còn ở đấu trường tầm cỡ châu lục như Asian Cup 2027.