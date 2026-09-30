    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Thể thaoBóng đá Việt Nam

    Trụ cột mới của hàng thủ đội tuyển Việt Nam dần lộ diện?

    Đồng Nguyên Khang
    Đồng Nguyên Khang
    Trong trận thua Thái Lan 0-2, một trong những điểm sáng hiếm hoi của đội tuyển Việt Nam chính là màn trình diễn của trung vệ Nguyễn Adou Minh. Được HLV Kim Sang-sik trả về đúng sở trường trung vệ lệch phải, Adou Minh đã chơi hay hơn hẳn so với trận ra quân gặp Philippines, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong hàng thủ đội tuyển quốc gia.

    Có một Nguyễn Adou Minh rất khác

    Điều dễ nhận thấy nhất là khi được bố trí đá lệch phải trong sơ đồ 3 trung vệ, Adou Minh tự tin và thoải mái hơn hẳn so với khi phải xử lý ở những vị trí không quen thuộc. Không chỉ chắc chắn trong khâu phòng ngự, trung vệ sinh năm 1997 còn để lại dấu ấn đậm nét ở khả năng phát động tấn công. Nhiều pha chuyền bóng của Adou Minh cho thấy tầm nhìn và độ chính xác ấn tượng, điển hình là pha rót bóng đưa Cao Pendant Quang Vinh băng xuống đối mặt với thủ môn Thái Lan, chỉ tiếc hậu vệ này đã xử lý hơi vội vàng nên bàn thắng không đến với đội tuyển Việt Nam.

    Bên cạnh khả năng cầm nhịp và phát động tấn công, Adou Minh cũng cho thấy sự nhạy bén trong việc đọc tình huống. Anh nhiều lần kịp thời cắt đứt các đường phản công nhanh của Thái Lan ngay từ trong "trứng nước", hạn chế đáng kể những pha lên bóng nguy hiểm của đối thủ. Ở những pha tranh chấp tay đôi, Adou Minh tiếp tục thể hiện sự vượt trội về thể hình lẫn sức mạnh, khiến các tiền đạo đối phương gặp không ít khó khăn khi đối đầu trực diện.

    Trụ cột mới của hàng thủ đội tuyển Việt Nam dần lộ diện? - Ảnh 1.

    Nguyễn Adou Minh khiến Supachai Jaided gần như không thể hiện được gì

    ẢNH: NGỌC LINH

    Tiến bộ không ngừng

    Nhìn lại hành trình phát triển, có thể thấy rõ kể từ khi chuyển đến khoác áo CLB Công an Hà Nội, khả năng chơi bóng bằng chân cũng như tư duy đọc tình huống của Adou Minh đã được nâng lên một tầm cao mới. HLV Alexandre Polking là một "tín đồ" của lối đá kiểm soát, tấn công nên ông luôn yêu cầu các trung vệ của mình cải thiện khâu chuyền bóng. Đó là lý do những đường chuyền xuyên tuyến, đảo cánh... của cầu thủ Việt kiều này ngày càng ấn tượng.

    Trong khi đó, thể trạng và khả năng tranh chấp, vốn là điểm mạnh của anh từ thời còn khoác áo CLB Hà Tĩnh, vẫn được duy trì gần như nguyên vẹn. Sự kết hợp giữa nền tảng thể chất sẵn có và tư duy chơi bóng ngày một hoàn thiện đang giúp Adou Minh trở thành một trung vệ toàn diện hơn từng ngày.

    Với những gì đã thể hiện, Adou Minh hoàn toàn xứng đáng được kỳ vọng sẽ là một trong những trụ cột của đội tuyển Việt Nam trong tương lai gần. Dù vậy, trung vệ này vẫn cần tiếp tục cải thiện khả năng giao tiếp với các đồng đội trong hàng phòng ngự cũng như sự tập trung xuyên suốt trận đấu, khi ở trận gặp Thái Lan, anh vẫn để lộ một số lỗi nhỏ trong khâu phối hợp. Tuy nhiên, với những phẩm chất đã bộc lộ, người hâm mộ hoàn toàn có quyền chờ đợi Nguyễn Adou Minh sẽ tiếp tục tiến bộ và tỏa sáng, không chỉ ở những giải đấu khu vực mà còn ở đấu trường tầm cỡ châu lục như Asian Cup 2027. 

    Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn

    Tin liên quan

    Hai sự trùng hợp bất ngờ sau trận đội tuyển Việt Nam thua Thái Lan

    Hai sự trùng hợp bất ngờ sau trận đội tuyển Việt Nam thua Thái Lan

    Thất bại trước đại kình địch Thái Lan đã cắt đứt chuỗi trận thăng hoa của đội tuyển Việt Nam dưới thời của HLV Kim Sang-sik. Sau khi trận đấu kết thúc, trang Thairath Sport đã chỉ ra những chi tiết trùng hợp bất ngờ mà ít ai chú ý tới.

    Tiền đạo Phạm Gia Hưng chia tay đội tuyển Việt Nam, về quê nhà vì mẹ bệnh nặng

    Đội tuyển Việt Nam trở lại tập luyện, Lê Giang Patrik vắng mặt vì bị đau tay: Xốc lại tinh thần

    Khám phá thêm chủ đề

    đội tuyển Việt Nam nguyễn adou minh Thái Lan FIFA ASEAN Cup 2026

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận