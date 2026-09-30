Đội tuyển Việt Nam đã đến Jakarta an toàn, lên kế hoạch đấu Pakistan: Tự ‘mổ xẻ’ trận thua Thái Lan

Như Thanh Niên đã đưa tin, đội tuyển Việt Nam sẽ rời Bandung để đến một địa điểm khác của Indonesia, nơi sẽ diễn ra trận đấu sau đây 2 ngày.

Sau khoảng 3 giờ di chuyển bằng xe bus từ Bandung, đội tuyểm Việt Nam đã có mặt tại Jakarta trong chiều 30.9, chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng tại bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Pakistan.

HLV Kim Sang-sik còn nhiều việc phải làm Ảnh: VFF

Williams Minh Hoàng và đồng đội đã đến Jakarta an toàn Ảnh: VFF





Thủ môn Lê Giang Patrik bị đau tay trong trận gặp Thái Lan Ảnh: VFF

Ngay sau khi tới Jakarta, đội tuyển đã ổn định nơi lưu trú và bước vào thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sau hành trình di chuyển. Trước đó, lãnh đội Nguyễn Anh Tuấn đã sớm di chuyển tới Jakarta để làm việc với khách sạn về chương trình hoạt động của đội tuyển, đồng thời hoàn tất trước các thủ tục nhận phòng. Nhờ đó, khi đội tuyển tới nơi, các cầu thủ không phải mất thời gian chờ đợi và có thể nhanh chóng ổn định phòng nghỉ, tập trung cho việc hồi phục thể trạng.



Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại sân tập vào chiều mai để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Pakistan vào ngày 2.10. Thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn còn mục tiêu hướng tới là bảo toàn vị trí nhì bảng để giành quyền thi đấu trận tranh giải ba với đội nhì bảng A (Indonesia hoặc Malaysia).



Đội sẽ có buổi phân tích lại những gì làm được và chưa được ở trận gặp Thái Lan.

Thái Lan đã làm gì khiến đội tuyển Việt Nam ‘mắc kẹt’ ở giữa sân?

Đội tuyển Việt Nam lộ điểm yếu

Sau khi xem trận thua này, rất nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam tiếc nuối vì thầy trò HLV Kim Sang-sik đã có một hiệp 2 chơi rất hay và áp đảo đối thủ, chỉ có duy nhất bàn thắng vẫn không đến. Cả trận, đội tuyển Việt Nam tung ra đến 12 pha dứt điểm nhưng không ghi được bàn nào, trong khi Thái Lan chỉ tung ra 9 pha dứt điểm nhưng đã có 2 bàn thắng. Đáng nói, trong suốt hiệp 1, bàn thắng mở tỷ số của Sarach Yooyen cũng là cú sút nguy hiểm nhất mà đội tuyển Thái Lan tạo ra trước khung thành Lê Giang Patrik.



Ông Kim phải có tính toán mới về lối chơi

Khả năng dứt điểm vẫn là điểm yếu của bóng đá Việt Nam Ảnh: Ngọc Linh

Nhưng trong bóng đá, không phải cứ tấn công nhiều là ghi bàn và giành chiến thắng, và thế trận giữa Thái Lan và Việt Nam ở trận đấu tối qua đã phản ánh đúng như thế. Đội Việt Nam bị dẫn bàn sớm nên buộc phải dâng cao tấn công, lối chơi sở đoản của mình. Còn Thái Lan sau bàn thắng đã lui về phòng thủ phản công, cũng là lối chơi ít khi họ sử dụng trước đây. Thái Lan từ bỏ hoàn toàn tham vọng đè bẹp đối thủ để lui toàn bộ đội hình về co cụm phòng ngự nhường hẳn thế trận cho Việt Nam. Với đội tuyển Việt Nam, trong những lần thắng Thái Lan những năm gần đây, chúng ta chưa bao giờ dùng lối chơi tấn công áp đặt để thắng họ, mà thay vào đó là phòng thủ phản công sắc bén.

Dù tấn công nhiều hơn đối thủ, nhưng điểm yếu chí mạng của đội tuyển Việt Nam lại lộ rõ ở trận đấu trên, đó là khả năng dứt điểm thiếu hiệu quả, căn bệnh kinh niên của bóng đá Việt Nam từ các tuyến trẻ đến đội tuyển quốc gia. Từ khi có Xuân Son, khâu ghi bàn phần nào đã được giải quyết, nhưng kể từ khi anh bị chấn thương nặng ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 cho đến nay, Xuân Son vẫn chưa thể lấy lại phong độ cao nhất và hàng công đội tuyển Việt Nam cũng trồi sụt theo anh.

Nhìn qua Thái Lan, có thể thấy đây là đội có kỹ năng sút bóng tốt nhất khu vực Đông Nam Á. Không chỉ các tiền đạo, mà các tiền vệ, thậm chí hậu vệ có thể tung những cú sút rất căng và chuẩn xác để ghi bàn ở những thời điểm quyết định. Có thể thấy hệ thống đào tạo trẻ của bóng đá Thái Lan rất chú trọng rèn luyện kỹ năng này, bởi một khi thế trận gặp bế tắc, những cú sút xa chính xác sẽ giải quyết thế trận. Đây là điều mà bóng đá Việt Nam vẫn chưa làm tốt được.

Khoảng trống sau Quang Hải, Hoàng Đức

Một vấn đề đáng lo nữa cũng bộc lộ trong trận gặp Thái Lan, đó là hàng tiền vệ sau thế hệ Quang Hải, Hoàng Đức đang để lại khoảng trống quá lớn. Khi Quang Hải bị chấn thương không thể dự giải, Hoàng Đức dù vào thi đấu trong hiệp 2 nhưng chưa thể có được thể trạng tốt nhất, thì hàng tiền vệ đội tuyển Việt Nam trở nên mỏng manh, dễ vỡ. Hoàng Đức cũng lý giải phần nào phong độ chưa cao của bản thân: "Tôi chỉ mới tập chính thức được 2 buổi, chưa thể hoàn toàn thích nghi với cường độ cao".

Nhìn lại lứa trẻ, gần nhất là U.23, chưa thấy một cái tên nào đủ sức gánh vác thay thế các đàn anh đã luống tuổi.

Hoàng Đức vẫn chưa lấy lại được phong độ tốt nhất ở trận gặp Thái Lan Ảnh: Ngọc Linh

Một điểm quan trọng nữa có thể thấy sau thất bại trước Thái Lan, đó là sự chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup quá cập rập với thời gian quá ngắn. Đây cũng là tình thế bắt buộc nhưng việc phải trải qua 2 giải đấu lớn liên tiếp rõ ràng đã khiến nhiều cầu thủ bị kiệt sức và gặp chấn thương vì quá tải. Xuân Son chấn thương phải sớm rời giải. Văn Vĩ, Quang Hải cũng chấn thương phải tạm chia tay đội tuyển Việt Nam sau ASEAN Cup.

Khác với Indonesia, Thái Lan hay Malaysia, họ dự giải này với đội hình hoàn toàn mới so với ASEAN Cup 2026 nên khá sung sức, trong khi các cầu thủ đội tuyển Việt Nam sau khi căng sức ở V-League và Cúp C1 châu Á lại chỉ có 2 ngày tập trung rồi lên đường sang Indonesia dự giải nên không có được sự kết dính cần thiết. Vì vậy, việc nhận kết quả không như ý là điều khó tránh khỏi.

Nhưng quan trọng là sau thất bại trước đội tuyển Thái Lan, thầy trò HLV Kim Sang-sik phải sớm nhận ra điểm yếu của mình, để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm chuẩn bị cho những đấu trước lớn như Asian Cup 2027.