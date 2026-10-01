Lịch thi đấu mới nhất, kênh phát Việt Nam vs Pakistan: Giờ cực đẹp, chờ thắng đậm

Đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Pakistan lúc 16 giờ ngày 2.10 trên sân Gelora Bung Karno (Indonesia) ở lượt trận cuối bảng B Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026. Đây là trận đấu mà thầy trò HLV Kim Sang-sik cần một kết quả tích cực để khép lại vòng bảng và hướng đến mục tiêu tiếp theo.

Như thường lệ, trận đấu này sẽ được phát trực tiếp trên FPT Play, TV360, MyTV.

Lịch thi đấu lượt cuối Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026 ẢNH: FPT PLAY

Việt Nam cần một chiến thắng để lấy lại niềm tin

Sau hai lượt trận, Thái Lan đã chắc chắn đứng đầu bảng B với 6 điểm. Việt Nam hiện có 3 điểm, đứng thứ hai sau khi thắng Philippines 1-0 rồi thua Thái Lan 0-2. Philippines và Pakistan cùng có 1 điểm.

Với khoảng cách 2 điểm so với hai đối thủ phía sau, đội tuyển Việt Nam chỉ cần hòa Pakistan là chắc chắn giữ vị trí nhì bảng. Tuy nhiên, mục tiêu của HLV Kim Sang-sik và các học trò không chỉ dừng ở việc giành 1 điểm. Một chiến thắng sẽ giúp Việt Nam kết thúc vòng bảng với 6 điểm, cũng như tạo đà tâm lý tốt trước trận tranh hạng 3.

Điểm đáng lo của Việt Nam sau trận thua Thái Lan là khả năng tận dụng cơ hội. Hàng công đội tuyển Việt Nam không thể ghi bàn dù có những thời điểm tạo được sức ép rất lớn. Gặp Pakistan, các chân sút của đội tuyển Việt Nam cần cải thiện khả năng dứt điểm nếu muốn hướng đến một chiến thắng đậm.

Đội tuyển Việt Nam (áo trắng) quyết tâm giành chiến thắng đậm ở lượt đấu cuối gặp Pakistan ẢNH: NGỌC LINH

Xét về chất lượng đội hình, kinh nghiệm và những gì hai đội đã thể hiện, đội tuyển Việt Nam có cơ sở để giành trọn 3 điểm. Nếu các chân sút trên hàng công cải thiện được khả năng dứt điểm, đội bóng của HLV Kim Sang-sik có thể tạo ra chiến thắng với cách biệt an toàn.

Pakistan đã nhận 6 bàn thua sau 2 trận, trong đó có 4 bàn trước Thái Lan. Hàng phòng ngự của đội bóng Nam Á cho thấy những hạn chế khi phải chịu sức ép liên tục. Đây là cơ hội để Việt Nam chủ động kiểm soát thế trận, đẩy cao đội hình và tìm kiếm bàn thắng.

Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam cũng không thể chủ quan. Pakistan đã cho thấy tinh thần đáng khen khi bị Philippines dẫn 2 bàn nhưng vẫn ghi liên tiếp 2 bàn trong hiệp 2 để giành lại 1 điểm. Đội trưởng Abdullah Iqbal cũng khẳng định Pakistan đã chứng minh khả năng cạnh tranh với những đối thủ được đánh giá cao hơn.

Abdullah Iqbal bày tỏ: “Chúng tôi phải tiếp tục tuân thủ kế hoạch và tiến từng bước một. Chúng tôi cũng không thể quá phấn khích vì có thể giành 1 điểm trước Philippines dù bị dẫn 2 bàn. Toàn đội sẽ giữ sự khiêm tốn và bắt đầu tập trung chuẩn bị kế hoạch cho trận đấu tiếp theo”.

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