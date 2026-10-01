Hết cơ hội vô địch FIFA ASEAN Cup, Việt Nam còn mục tiêu nào: Kịch bản đấu Pakistan ra sao?

Thất bại 0-2 trước Thái Lan vào tối 29.9 khiến đội tuyển Việt Nam chính thức hết cơ hội giành vé chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Thái Lan đã có 6 điểm và chắc chắn đứng đầu bảng B nhờ hơn Việt Nam thành tích đối đầu ngay cả trong trường hợp 2 đội cùng có 6 điểm sau lượt cuối.

Tuy nhiên, hành trình của thầy trò HLV Kim Sang-sik chưa kết thúc. Trước mắt, đội tuyển Việt Nam vẫn còn trận gặp Pakistan vào ngày 2.10 và mục tiêu là bảo vệ vị trí thứ 2 bảng B để giành quyền dự trận tranh HCĐ.

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Pakistan vào ngày 2.10 để giành vé vào trận tranh HCĐ

Việt Nam chỉ cần hòa Pakistan

Sau 2 lượt trận, Thái Lan dẫn đầu với 6 điểm. Việt Nam đứng thứ 2 với 3 điểm, còn Philippines và Pakistan cùng có 1 điểm. Theo thể thức giải, đội đứng đầu mỗi bảng vào chung kết, trong khi 2 đội nhì bảng gặp nhau ở trận tranh HCĐ.

Điều đó đồng nghĩa nhiệm vụ của đội tuyển Việt Nam ở lượt cuối khá rõ ràng. Chỉ cần không thua Pakistan, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ chắc chắn giữ vị trí thứ 2 và giành quyền chơi trận tranh HCĐ.

Thấy gì từ thất bại của tuyển Việt Nam trước Thái Lan sau chuỗi 27 trận bất bại?

Dù vậy, Pakistan không phải đối thủ để Việt Nam có thể chủ quan. Sau thất bại 0-4 trước Thái Lan ở trận ra quân, đội bóng này đã giành điểm đầu tiên bằng trận hòa Philippines 2-2.

Với đội tuyển Việt Nam, trận gặp Pakistan vì thế không chỉ mang ý nghĩa hoàn thành vòng bảng. Sau thất bại trước Thái Lan và chuỗi 27 trận bất bại bị chặn đứng, đây còn là cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang-sik tìm lại chiến thắng và hướng tới một vị trí trên bục huy chương.

Cơ hội để HLV Kim Sang-sik tiếp tục thử nghiệm

Trận đấu cuối bảng B cũng có ý nghĩa quan trọng về chuyên môn, đặc biệt trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam đang trải qua nhiều thay đổi về lực lượng.

Xuân Son đã chia tay giải vì chấn thương, trong khi HLV Kim Sang-sik liên tục thử nghiệm những phương án khác nhau trên hàng công và tuyến giữa. Ở trận gặp Thái Lan, ông sử dụng Tài Lộc đá chính, đẩy Cao Pendant Quang Vinh lên tuyến giữa, trước khi lần lượt đưa Hoàng Đức, Hoàng Hên, Williams Minh Hoàng, Hai Long và Ngô Đăng Khoa vào sân trong hiệp 2.

HLV Kim Sang-sik sẽ có cơ hội thử nghiệm đội hình vì Pakistan không phải là đội bóng được đánh giá quá cao Ảnh: Ngọc Linh

Sau trận, HLV Kim Sang-sik nhận trách nhiệm về thất bại nhưng nhấn mạnh giải đấu vẫn chưa kết thúc: "Chúng tôi vẫn không hài lòng với kết quả này, nhưng tôi sẽ cố gắng chuẩn bị kỹ lưỡng 100% cho trận gặp Pakistan để giành chiến thắng", ông Kim chia sẻ.

Như vậy, mục tiêu vô địch đã khép lại, nhưng FIFA ASEAN Cup 2026 chưa kết thúc với đội tuyển Việt Nam. Trước tiên, thầy trò HLV Kim Sang-sik cần hoàn thành nhiệm vụ trước Pakistan để giành suất tranh HCĐ. Xa hơn, những trận đấu còn lại cũng là cơ hội để đội tuyển tìm lời giải cho bài toán nhân sự sau những xáo trộn tại giải lần này.