Dự đoán tỷ số Việt Nam thắng Pakistan 4-0: Đình Bắc, Williams Minh Hoàng lập công

Thắng để lấy lại niềm tin

Sau thất bại 0-2 trước Thái Lan, đội tuyển Việt Nam đang rất cần một chiến thắng để lấy lại niềm tin từ người hâm mộ, cũng như sự tự tin cho chính mình trước khi bước vào giai đoạn tiếp theo của giải đấu. Bên cạnh yếu tố tâm lý, đây còn là trận đấu mang tính chất bắt buộc phải thắng, khi thầy trò HLV Kim Sang-sik cần trọn vẹn 3 điểm để giành ngôi nhì bảng B, qua đó giành quyền bước vào trận tranh hạng 3 của giải đấu.

Trận đấu với Pakistan cũng là cơ hội để những gương mặt mới tiếp tục khẳng định mình. Sau khi đã để lại ấn tượng tốt trong những lần được trao cơ hội, Williams Minh Hoàng, Minh Khoa hay Ngô Đăng Khoa được dự đoán sẽ tiếp tục nỗ lực thể hiện, tận dụng tối đa thời gian thi đấu để chứng minh năng lực trước HLV Kim Sang-sik.

Ảnh: FPT PLAY

Đình Bắc sẽ lĩnh xướng hàng công đội tuyển Việt Nam ẢNH: NGỌC LINH

Các cầu thủ cần chắt chiu từng cơ hội nhỏ nhất để thể hiện. Thời điểm này, sự cạnh tranh ở đội tuyển Việt Nam cực kỳ khắc nghiệt. Bất cứ gương mặt nào, dù là cũ hay mới, cũng đều phải nỗ lực mới có hy vọng dự giải đấu danh giá vào đầu năm sau là Asian Cup 2027.

Xét về thực lực, Pakistan, đội bóng xếp hạng 198 thế giới theo bảng xếp hạng FIFA, vẫn là đối thủ yếu nhất bảng B, thể hiện rõ qua thất bại 0-4 trước Thái Lan ở lượt đầu tiên. Dù đội bóng này đã thi đấu nỗ lực và có trận hòa với Philippines, nhưng nhìn chung, họ không phải đối thủ của đội tuyển Việt Nam. Với khoảng cách trình độ quá lớn giữa 2 đội, các học trò HLV Kim Sang-sik được dự đoán sẽ không gặp quá nhiều khó khăn để giành trọn 3 điểm.

Ai sẽ ghi bàn?

Ở hàng công, Đình Bắc nhiều khả năng sẽ tiếp tục là nhân tố nguy hiểm nhất phía đội tuyển Việt Nam nhờ tốc độ cùng khả năng xử lý bóng linh hoạt trước hàng thủ được đánh giá không quá chắc chắn của Pakistan. Trong khi đó, Williams Minh Hoàng, người được kỳ vọng đảm nhiệm vai trò mũi nhọn thay thế Xuân Son, cũng hứa hẹn có được bàn thắng đầu tiên cho riêng mình ở đội tuyển quốc gia.

Trước một đối thủ yếu hơn nhiều về đẳng cấp, đội tuyển Việt Nam được dự đoán sẽ có chiến thắng dễ dàng. Dự đoán tỷ số chung cuộc là 4-0 nghiêng về đội tuyển Việt Nam, với các pha lập công đến từ Đình Bắc và Williams Minh Hoàng. Hai bàn thắng còn lại có thể được ghi bởi Hoàng Hên, Hoàng Đức.