Đội tuyển Việt Nam phải sớm gạt nỗi buồn thua Thái Lan, Asian Cup 2027 mới thực sự ‘đáng sợ’

Cái nhìn khái quát về nhân sự

Đầu tiên, chắc chắn HLV Kim Sang-sik đã nhận ra những khiếm khuyết về mặt nhân sự sau trận thua Thái Lan hôm 29.9. Cả 3 tuyến của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu nói trên đều khuyết những cầu thủ rất quan trọng. Ở hàng hậu vệ, trung vệ hay nhất của chúng ta, hay nhất Đông Nam Á trong những năm gần đây là Thành Chung chấn thương. Hậu vệ trái Nguyễn Văn Vĩ cũng chấn thương.

HLV Kim Sang-sik đã có cái nhìn rõ nét hơn về dàn nhân sự trong tay mình Ảnh: Ngọc Linh

Ở hàng tiền vệ, đội trưởng Quang Hải chấn thương, không thể dự FIFA ASEAN Cup 2026. Trong khi đó, Hoàng Đức có tên trong danh sách dự giải đấu năm nay, nhưng anh không đủ thể lực để thi đấu trọn vẹn từng trận đấu. Riêng ở trận gặp Thái Lan vừa rồi, Hoàng Đức chỉ thi đấu 45 phút của hiệp 2, cũng không thể chơi với năng lực cao nhất, do vẫn còn ảnh hưởng của vết đau.

Trên hàng tiền đạo, Xuân Son sớm rời giải chỉ sau lượt trận đầu tiên, không thể góp mặt ở trận gặp Thái Lan. Dĩ nhiên, chưa chắc toàn bộ những cầu thủ vừa nêu sẽ thi đấu với phong độ cao nhất tại Asian Cup 2027 (từ 5.1.2027 – 7.2.2027), nhưng về lý thuyết, chúng ta vẫn có khả năng thi đấu tốt hơn những gì vừa thể hiện trong trận đấu với Thái Lan hôm 29.9, nếu có đủ lực lượng.

Vả lại, HLV Kim Sang-sik đã nhìn thấy những gương mặt nào phù hợp, những gương mặt nào chưa phù hợp để thay thế hoặc hỗ trợ các trụ cột khi cần. Từ đó, có thể tin rằng những lựa chọn về nhân sự của vị HLV người Hàn Quốc tại Asian Cup tới đây sẽ tốt hơn.

Những phát hiện mới

Tương tự như thế là về mặt lối chơi. Sau khi đội tuyển Việt Nam có cú sẩy chân trước Thái Lan, HLV Kim Sang-sik đã nhìn ra cách chơi nào có thể phát huy tốt nhất năng lực của cầu thủ Việt Nam, cách chơi nào chưa phù hợp.

Williams Minh Hoàng là cầu thủ triển vọng, có thể bồi dưỡng lâu dài Ảnh: Ngọc Linh

Ví dụ như trong hiệp 2 của trận đấu với đội bóng xứ sở chùa vàng, sau khi Hoàng Đức hiện diện trên sân, đội tuyển Việt Nam chơi kiểm soát bóng nhiều hơn, phối hợp nhóm tốt hơn. Chúng ta cũng đã có một số tình huống tiếp cận với khung thành đối phương, có những pha dứt điểm khiến hàng thủ của Thái Lan chao đảo. Lối chơi đó phù hợp và có thể được HLV Kim Sang-sik sử dụng nhiều hơn ở các giải đấu tới.

Chưa hết, ngay cả sau trận đấu chưa thành công vừa rồi, đội tuyển Việt Nam vẫn có những phát hiện mới rất đáng chú ý, có thể được bồi dưỡng thêm để sử dụng lâu dài. Số này có trung vệ Nguyễn Adou Leygley Minh, tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa, tiền đạo Williams Minh Hoàng.

Adou Minh đọc tình huống và tranh chấp tay đôi không tệ, thi đấu khá tỉnh táo, phối hợp tốt với trung vệ Việt Anh và thủ môn Lê Giang Patrik. Tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa dám giữ bóng, dám đi bóng xuyên phá hàng tiền vệ của đối phương. Minh Khoa có 1 đường chuyền tạo cơ hội cho Tài Lộc dứt điểm tung lưới Thái Lan, chỉ tiếc là Tài Lộc việt vị trong gang tấc.

Còn Williams Minh Hoàng thi đấu năng nổ, thể hình tốt (1,90 m), thể lực tốt, có thể trở thành phương án dự phòng cho các trung phong Xuân Son hoặc Tiến Linh trong thời gian tới đây. Minh Khoa và Minh Hoàng nếu có thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế, họ có triển vọng phát triển tốt. Đấy là những cầu thủ cần được bồi dưỡng thêm, cho những mục tiêu lâu dài của bóng đá Việt Nam.

Tại VCK Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng Hàn Quốc, UAE và Yemen. Thầy trò HLV Kim Sang-sik vì thế sẽ phải đối diện những thử thách đáng kể ngay từ vòng bảng.