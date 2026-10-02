HLV Bangladesh ‘uất ức’ vì trọng tài ‘thò tay’ đưa Indonesia vào chung kết, FIFA ASEAN Cup quá mất giá

Thời gian bù giờ gây tranh cãi

Indonesia bước vào lượt trận cuối bảng A với áp lực rất lớn khi phải cạnh tranh trực tiếp với Malaysia cho ngôi đầu bảng. Hai đội cùng có 4 điểm và thi đấu đồng thời, buộc Indonesia phải thắng Bangladesh với cách biệt lớn để cải thiện hiệu số.

Đội bóng của HLV John Herdman đã làm đúng những gì cần làm khi liên tục dồn ép Bangladesh. Mitchell Baker sớm mở tỷ số ở phút 11, trước khi hoàn tất cú hat-trick ngay trong hiệp 1. Rizky Ridho, Justin Hubner và Kevin Diks cũng lần lượt lập công, giúp Indonesia tạo ra cách biệt lớn. Đến những phút cuối, Indonesia đang dẫn Bangladesh 7-2. Trong khi đó, ở trận đấu cùng giờ, Malaysia đã hoàn thành nhiệm vụ khi đánh bại Singapore 6-0 và chờ kết quả trận đấu của Indonesia để biết đội nào giành ngôi đầu bảng.

Tâm điểm sau đó dồn vào những phút bù giờ của trận Indonesia - Bangladesh. Khi trận đấu bước vào thời gian bù giờ, bảng điện tử ban đầu thông báo 2 phút. Tuy nhiên, trọng tài thứ tư sau đó thông báo thời gian bù giờ được điều chỉnh lên 7 phút. Indonesia tận dụng khoảng thời gian này để ghi thêm 2 bàn ở các phút 90+6 và 90+7, ấn định chiến thắng 9-2.

Đội tuyển Indonesia (áo đỏ) giành quyền vào chơi ở chung kết FIFA ASEAN Cup, gặp Thái Lan ẢNH: NGỌC LINH

Điều đáng chú ý là 2 bàn thắng cuối cùng có ý nghĩa quyết định đối với cuộc đua giữa Indonesia và Malaysia. Indonesia kết thúc vòng bảng với 11 bàn thắng, 2 bàn thua, trong khi Malaysia có 9 bàn thắng và không để thủng lưới. Hai đội bằng điểm, cùng có hiệu số +9, nhưng Indonesia đứng đầu bảng nhờ ghi nhiều bàn hơn.

Chính vì thế, việc thời gian bù giờ kéo dài hơn con số 2 phút được thông báo ban đầu nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh cãi. Đặc biệt, khoảng thời gian được cộng thêm đã tạo điều kiện để Indonesia ghi những bàn thắng có ảnh hưởng trực tiếp đến việc xác định đội vào chung kết.

Sau trận đấu, HLV đội tuyển Bangladesh, ông Thomas Dooley bày tỏ: “Khoảng 10 tới 15 phút cuối trận hơi lạ. Cảm giác như rất nhiều quyết định bất lợi chống lại đội tuyển Bangladesh. Ban đầu chỉ có 2 phút bù giờ, rồi đột nhiên thành 7. Sau khi đội tuyển Indonesia ghi bàn, nếu nhìn theo hướng tiêu cực, có vẻ như họ được thêm thời gian để ghi thêm bàn. Đó là lý do chúng tôi hơi bất bình về một số quyết định của trọng tài. Nó không thay đổi kết quả, nhưng cảm giác không dễ chịu”.

HLV Dooley nói thêm: "FIFA ASEAN Cup 2026 là cơ hội để chúng tôi học hỏi rất nhiều. Đây chính là bài học tốt thu được từ giải. Đôi khi bạn phải thi đấu với các đối thủ mạnh hơn để biết mình đang tụt hậu bao xa và cần làm gì để bắt kịp họ".

HLV John Herdman sung sướng nhưng nhắc cầu thủ Indonesia tập trung

Trong khi đó, HLV John Herdman cho biết mình sẽ không bình luận gì về màn so kè giữa Indonesia và Malaysia. Thay vào đó, ông khẳng định chỉ muốn tập trung vào đội bóng của mình và trận chung kết đang chờ phía trước.

HLV Herdman chia sẻ: "Hiện tại tôi chỉ muốn nói về đội tuyển Indonesia, nói về tương lai, trận chung kết 3 ngày tới. Hãy hào hứng lên nào. Tôi rất tự hào về những cầu thủ ở đội tuyển Indonesia vì họ đã thực sự nỗ lực hết mình, làm việc đầy chăm chỉ".

Nhà cầm quân người Canada đặc biệt ấn tượng với tinh thần chiến đấu của các học trò: "Tôi chưa từng tham gia trận đấu nào như thế này, nơi tôi chứng kiến một nhóm cầu thủ tận tâm với mục tiêu duy nhất là đưa đội bóng vào chung kết. Tôi đã từng tham gia một số đội bóng rất giỏi, một số đội bóng thú vị, nhưng đêm nay thực sự rất đặc biệt".

HLV Herdman cùng đội tuyển Indonesia có cơ hội vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 trên sân nhà ẢNH: NGỌC LINH

Đây cũng là lần đầu tiên HLV Herdman cùng nhiều cầu thủ Indonesia góp mặt ở một trận chung kết. Vì vậy, ông cho rằng toàn đội hoàn toàn có quyền tận hưởng khoảnh khắc đáng nhớ này. HLV Herdman kết luận: "Đây chỉ là bước đầu tiên, toàn đội cần cố gắng hơn nữa. Chúng tôi có cơ hội giành được chiếc cúp đầu tiên và làm nên lịch sử, đồng thời tiếp tục làm cho đất nước này tự hào".