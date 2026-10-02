Lịch thi đấu, kênh phát đội tuyển Việt Nam vs Pakistan hôm nay: Cần thắng để lấy lại niềm tin

V ẤN ĐỀ CẦN KHẮC PHỤC

Sau thất bại 0-2 trước đội tuyển Thái Lan, HLV Kim Sang-sik chắc chắn đã rút ra không ít bài học cho riêng mình. Đối đầu "Voi chiến", đội tuyển VN vẫn có những khoảng thời gian kiểm soát được trận đấu, nhưng vấn đề nằm ở chỗ các học trò của ông Kim lại không thể tạo ra những mảng miếng phối hợp đủ sắc nét để chuyển hóa thế trận này thành cơ hội thực sự nguy hiểm. Tình huống đáng chú ý nhất trong cả trận có lẽ là pha chọc khe tinh tế của Minh Khoa để Tài Lộc băng xuống đưa bóng vào lưới, nhưng đáng tiếc bàn thắng ấy đã không được công nhận. Nhìn rộng hơn có thể thấy rõ các quyết định chuyền bóng cũng như lựa chọn dứt điểm của nhiều tuyển thủ VN vẫn còn thiếu hợp lý, chưa tạo được sự liên kết cần thiết giữa các tuyến.

Hoàng Hên (trái) có thể được trở lại đội hình xuất phát trong cuộc đối đầu Pakistan ẢNH: NGỌC LINH

Một trong những nguyên nhân lớn dẫn đến sự thiếu sắc nét ấy chính là sự vắng mặt của Nguyễn Xuân Son. Việc thiếu đi một "trạm nhận bóng" đủ uy tín và chắc chắn ở hàng công khiến không ít cầu thủ đội tuyển VN trở nên loay hoay, thiếu quyết đoán hơn hẳn so với khi có sự hiện diện của tiền đạo này. Trong bối cảnh đó, ông Kim đã thử nghiệm phương án vận hành đội hình theo sơ đồ 3-5-2, với cặp tiền đạo Đình Bắc - Tài Lộc. Tuy nhiên, thực tế cho thấy phương án này chưa thực sự phát huy hiệu quả khi các cầu thủ còn chưa quen với cách phối hợp mới, khiến đội tuyển VN chỉ tạo ra được rất ít cơ hội trong suốt hiệp 1. Phải đến khi ông Kim quyết định đưa đội hình trở về sơ đồ 3-4-3 quen thuộc, đội tuyển VN mới chơi tốt hơn và tạo ra nhiều mảng miếng tấn công đáng chú ý. Ngoài ra, việc thử nghiệm Cao Pendant Quang Vinh ở vị trí tiền vệ trung tâm chưa mang lại hiệu quả. Đây rõ ràng là những bài toán nhân sự và chiến thuật mà ông Kim cần tiếp tục giải quyết trong thời gian tới, đặc biệt khi Xuân Son vẫn chưa thể trở lại ngay.

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N HIỆM VỤ BẮT BUỘC

Trước một đối thủ được đánh giá yếu hơn rất nhiều như Pakistan, đội tuyển VN gần như không có lựa chọn khác ngoài việc phải giành chiến thắng. Đây không đơn thuần là vấn đề về điểm số hay thứ hạng, mà còn là nhiệm vụ mang tính bắt buộc để vớt vát lại niềm tin nơi người hâm mộ sau trận thua đáng tiếc trước Thái Lan. Nếu tiếp tục có kết quả không tốt, đội tuyển VN sẽ phải đối mặt với áp lực còn lớn hơn nữa từ dư luận, điều không ai mong muốn trước khi bước vào trận tranh hạng ba của giải đấu.

Ảnh: TV360

Không chỉ cần thắng, đội tuyển VN còn cần một chiến thắng thuyết phục, đủ đẹp để các cầu thủ tự tin hơn, lấy lại sự hưng phấn cần thiết hướng đến trận đấu tranh hạng ba sắp tới. Quan trọng không kém, thầy trò ông Kim cần phải giành được kết quả tốt mà không phải đánh đổi thêm bất kỳ ca chấn thương nào, đặc biệt ở khu vực hàng công, nơi đội tuyển VN đã phải hứng chịu tổn thất lớn khi Xuân Son dính chấn thương và phải về nước điều trị từ sớm.

Ngoài ra, đội tuyển VN còn trải qua sự tổn thất về nhân sự khi tiền đạo Phạm Gia Hưng buộc phải rời đội về nước do mẹ anh lâm trọng bệnh, và đáng buồn hơn bà đã qua đời vào ngày 1.10. Đây là mất mát lớn với Gia Hưng nói riêng cũng như toàn thể đội tuyển VN nói chung, qua đó khiến hàng công đội tuyển VN vốn đã mỏng vì chấn thương của Xuân Son lại càng thêm thiếu vắng nhân sự trước trận đấu quan trọng này.

Trong bối cảnh ấy, trận đấu với Pakistan không chỉ là cơ hội để đội tuyển VN khép lại vòng bảng bằng một kết quả tích cực, mà còn là dịp để toàn đội thể hiện sự đoàn kết, vượt qua những khó khăn cả về chuyên môn lẫn tinh thần, để cùng nhau hướng đến mục tiêu còn lại của giải đấu. Với một đối thủ vừa sức, đây cũng là cơ hội tốt để ông Kim thử nghiệm những phương án nhân sự, chiến thuật mới, chuẩn bị sẵn sàng cho trận tranh hạng ba với một đối thủ chắc chắn sẽ khó chịu hơn Pakistan rất nhiều.

Trận đấu phát trên các kênh FPT Play, TV360, MyTV.