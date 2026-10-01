HLV Kim Sang-sik vẫn tiếc nuối vì thua Thái Lan: ‘Đội tuyển Việt Nam nhất định phải thắng Pakistan’

Mục tiêu tối thượng là giành vé vào trận tranh hạng 3

Sau khi rời Bandung, đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Jakarta để chuẩn bị cho trận cuối vòng bảng gặp Pakistan. Thầy trò HLV Kim Sang-sik tập luyện vào chiều 1.10. Trước buổi tập này, nhà cầm quân người Hàn Quốc thay mặt toàn đội trả lời phỏng vấn với giới truyền thông.

Ông Kim được báo chí quan tâm đặc biệt Ảnh: Ngọc Linh

HLV Kim Sang-sik nói: "Dù cho chúng ta đã thất bại trong việc tiến vào trận chung kết, nhưng đối đầu với Pakistan ở lượt trận thứ 3 vòng bảng vào ngày mai, toàn đội và các cầu thủ đã cùng nhau phân tích băng hình về đối thủ. Hơn nữa, vì đây cũng là trận đấu đầu tiên đối đầu Pakistan, chúng tôi nhất định phải giành chiến thắng. Thông qua trận đấu như thế này, chúng tôi cũng muốn biến nó thành cơ hội để các cầu thủ và cả tập thể đội bóng tiếp tục phát triển".

Ông nhấn mạnh: "Ngày mai là lượt trận thứ 3 vòng bảng, và chúng ta phải thắng thì mới có thể đi tiếp vào trận tranh hạng 3. Do đó, mục tiêu đầu tiên của ngày mai chắc chắn là chiến thắng. Mặc dù ở lượt trận thứ 2 các cầu thủ đã để thua Thái Lan, nhưng chúng tôi muốn vượt qua những tiếc nuối đó để hướng tới trận gặp Pakistan. Mục tiêu của toàn đội là giành chiến thắng với một lối chơi và chất lượng chuyên môn tốt hơn".

Lê Giang Patrik bị đau, có thể thủ môn Trung Kiên được bắt chính trận gặp Pakistan HLV Kim Sang-sik cũng tiết lộ thêm tình chấn thương của thủ môn Lê Giang Patrik: "Cậu ấy bị chấn thương nhẹ ở khuỷu tay do va chạm với cột dọc ở trận trước. Hiện tại chúng tôi đang kiểm tra tình trạng của cậu ấy. Dựa trên buổi tập hôm nay cũng như thể trạng ngày mai, chúng tôi sẽ xem xét liệu Patrik có thể ra sân hay sẽ sử dụng thủ môn Trung Kiên. Việc này tôi sẽ trao đổi thêm với bác sĩ đội bóng và HLV Lee Woon-jae rồi mới đưa ra quyết định vào ngày mai".

HLV Kim Sang-sik ẢNH: NGỌC LINH

HLV Kim Sang-sik tìm phương án mới

Sau trận thua 0-2 trước Thái Lan ở lượt trận thứ 2 bảng B FIFA ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik đã có những chia sẻ thẳng thắn, nhận trách nhiệm hoàn toàn về mình. Ông nói: "Trước hết, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ; các cầu thủ của chúng tôi đã nỗ lực hết mình". Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước trận đấu: "Tôi đã xây dựng các phương án chiến thuật khác nhau cho hiệp một và hiệp hai của trận đấu với Thái Lan".

Nhìn về phía trước, HLV Kim Sang-sik cho biết ông sẽ tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh để tìm ra phương án tối ưu nhất cho đội tuyển Việt Nam: "Tôi cần phải tiếp tục suy tính kỹ lưỡng. Chúng tôi có thể tiếp tục thay đổi sau khi phân tích kỹ đối thủ". Đây cũng chính là tâm thế mà ông cùng toàn đội mang theo khi bước vào buổi tập sáng 1.10, chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng vòng bảng với Pakistan.

Cuối cùng, ông gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ Việt Nam: "Tôi xin cảm ơn rất nhiều CĐV đã đến sân trực tiếp cũng như người dân và người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang theo dõi qua truyền hình. Đáng tiếc là chúng tôi đã thất bại ở trận gặp Thái Lan, nhưng tôi rất mong mọi người tiếp tục ủng hộ và động viên các cầu thủ cho đến phút cuối cùng. Ở trận gặp Pakistan cũng như trận tranh hạng 3 tiếp theo, chúng tôi sẽ chuẩn bị thật tốt để mang về chiến thắng và thể hiện màn trình diễn tốt nhất".