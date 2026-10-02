Báo Đông Nam Á: 'Đội tuyển Việt Nam vùng lên mạnh mẽ, trận đại chiến Malaysia sẽ rất hấp dẫn'

Trên sân Gelora Bung Karno (Jakarta) ngày 2.10, đội tuyển Việt Nam bất ngờ bị Pakistan dẫn trước 1-0 sau hiệp 1. Tuy nhiên, cục diện thay đổi hoàn toàn sau giờ nghỉ khi các học trò HLV Kim Sang-sik chơi chủ động, sắc bén hơn và ghi liên tiếp những bàn thắng để ngược dòng thắng 4-2.

Bola (Indonesia) đặt dòng tít đáng chú ý: “Việt Nam trở lại mạnh mẽ, ngược dòng giành 3 điểm”. Tờ báo này nhấn mạnh: “Đội bóng của HLV Kim Sang-sik đã không bị khuất phục sau khi nhận bàn thua sớm trước Pakistan. Thay vào đó, họ vùng lên mạnh mẽ trong hiệp 2 để hoàn tất màn lội ngược dòng để có ngôi nhì bảng B”.

Đình Bắc (áo đỏ) là một trong những cầu thủ thi đấu rực sáng, giúp đội tuyển Việt Nam thắng ngược Pakistan ẢNH: NGỌC LINH

CNN Indonesia cũng dành sự chú ý cho cách đội tuyển Việt Nam thay đổi sau giờ nghỉ. CNN Indonesia bình luận: “Những đường chuyền của đội tuyển Việt Nam ở hiệp 2 trở nên sắc bén hơn, giúp Nguyễn Hai Long, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đình Bắc và Williams Minh Hoàng lần lượt ghi dấu ấn trong chiến thắng 4-2. Đó là 3 điểm xứng đáng của họ”.

Trận tranh hạng 3 đầy duyên nợ

Đáng chú ý, truyền thông khu vực không chỉ quan tâm đến màn ngược dòng của Việt Nam mà còn hướng sự chú ý tới trận tranh hạng 3 với Malaysia. Trước đó 1 ngày, đội tuyển Malaysia vừa đánh bại Singapore với tỷ số 6-0 ở lượt cuối bảng A. Bergson da Silva lập hat-trick, bên cạnh các pha lập công của Stuart Wilkin, Paulo Josue và Syahir Bashah. Dù vậy, chiến thắng đậm vẫn không đủ giúp Malaysia vào chung kết khi họ có cùng 7 điểm và cùng hiệu số +9 với Indonesia, nhưng kém đối thủ về số bàn thắng ghi được.

Makanbola (Malaysia) đánh giá: “Đội tuyển Việt Nam đã phải trải qua một trận đấu không dễ dàng trước Pakistan nhưng đã cho thấy khả năng điều chỉnh và bản lĩnh sau giờ nghỉ. Trong khi đó, Malaysia bước vào trận tranh hạng 3 với tinh thần khá cao sau màn trình diễn tấn công ấn tượng trước Singapore. Cuộc đối đầu vì thế được nhiều CĐV Đông Nam Á chờ đợi”.

Đội tuyển Việt Nam khép lại vòng bảng với vị trí thứ 2, gặp Malaysia ở trận tranh hạng 3 ẢNH: NGỌC LINH

Makanbola phân tích thêm: “Đội tuyển Việt Nam là nhà vô địch ASEAN Cup 2026 và vừa có màn ngược dòng để lấy lại sự tự tin, trong khi Malaysia đang sở hữu hàng công có phong độ tốt, đặc biệt là Bergson da Silva cùng những cầu thủ giàu khả năng tạo đột biến như Arif Aiman và Paulo Josue. Đây cũng là cuộc gặp giữa hai đội từng tạo nên nhiều trận đấu đáng chú ý ở bóng đá khu vực. Lần này, cả Việt Nam lẫn Malaysia đều không còn cơ hội tranh chức vô địch, nhưng trận tranh hạng 3 vẫn có ý nghĩa riêng khi là dịp để hai đội khép lại FIFA ASEAN Cup 2026 bằng một chiến thắng”.