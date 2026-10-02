Lịch thi đấu, kênh phát trực tiếp Việt Nam vs Malaysia tranh hạng 3: Giờ cực đẹp

Sau khi đánh bại Pakistan 4-2 ở lượt cuối bảng B tối 2.10, đội tuyển Việt Nam có 6 điểm và đứng nhì bảng, qua đó vào chơi trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026. Trong khi đó, Malaysia bước vào màn so tài này với tư cách là đội xếp nhì bảng A sau khi cùng có 7 điểm và hiệu số +9 với Indonesia, nhưng kém số bàn thắng (9 so với 11).

Trận tranh hạng 3 giữa Việt Nam và Malaysia diễn ra lúc 16 giờ ngày 5.10. Màn so tài này sẽ được trực tiếp trên trên FPT Play, TV360, MyTV.

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) trải qua hành trình vòng bảng khá vất vả ẢNH: NGỌC LINH

Malaysia đang có hàng công rất đáng gờm, đội tuyển Việt Nam cần cẩn trọng

Malaysia sẽ bước vào trận tranh hạng 3 với tâm lý không dễ chịu sau khi thắng Singapore đến 6-0 nhưng vẫn lỡ chung kết. Đáng chú ý, đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe đã có màn trình diễn tấn công ấn tượng: Bergson da Silva lập hat-trick, bên cạnh các bàn của Stuart Wilkin, Paulo Josue và Syahir Bashah.

Highlight đội tuyển Việt Nam 4-2 Pakistan: Hú vía giành vé tranh HCĐ FIFA ASEAN Cup

Bergson chính là cái tên mà hàng phòng ngự Việt Nam phải đặc biệt lưu ý. Tiền đạo nhập tịch gốc Brazil đã có 4 bàn tại giải, trong đó 3 bàn được ghi ở trận thắng Singapore. Không chỉ Bergson, Malaysia còn sở hữu những cầu thủ có khả năng tạo đột biến như Arif Aiman, Manuel Hidalgo, Stuart Wilkin hay Paulo Josue. Riêng ở trận gặp Singapore, Arif Aiman góp công lớn với những đường chuyền tạo cơ hội cho Bergson và Josue.

Điểm đáng chú ý khác là Malaysia đang có hàng phòng ngự khá chắc chắn. Họ giữ sạch lưới cả 3 trận vòng bảng và ghi tổng cộng 9 bàn. Chiến thắng 6-0 trước Singapore vì thế không chỉ cho thấy sức mạnh tấn công mà còn thể hiện khả năng duy trì sự ổn định của “Hổ Mã Lai”.

Phía đối diện, đội tuyển Việt Nam trải qua hành trình khá vất vả. Chúng ta thắng tối thiểu Philippines ngày ra quân, thua Thái Lan 0-2 và sau đó phải ngược dòng mới đánh bại Pakistan 4-2 để giành vị trí nhì bảng B.

Hàng công đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) vẫn chưa cho thấy sự yên tâm ẢNH: NGỌC LINH

Xét về thành tích đối đầu, đội tuyển Việt Nam có cơ sở để tự tin. Trong năm 2026, đội tuyển Việt Nam đã gặp Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 và thầy trò HLV Kim Sang-sik thắng 3-1 tại Thiên Trường (31.3). Ngoài ra, tại ASEAN Cup 2026 mới đây, đội tuyển Việt Nam cũng vượt qua Malaysia với tổng tỷ số 4-0 sau 2 lượt trận bán kết.

Tuy nhiên, những kết quả ấy không đồng nghĩa Malaysia hiện tại là đối thủ dễ chơi. Đội hình Malaysia đã có nhiều thay đổi và họ cũng đang sở hữu phong độ khá ấn tượng sau vòng bảng. Vì vậy, thầy trò HLV Kim Sang-sik được dự báo sẽ đối mặt với nhiều khó khăn và không dễ giành chiến thắng trước Malaysia.