FIFA nhận định nóng: Vé tranh HCĐ vẫn rộng mở cho cả 3 đội Việt Nam, Philippines và Pakistan

Trước lượt trận cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra ngày 2.10, FIFA đánh giá cuộc đua giành vị trí nhì bảng vẫn còn hấp dẫn khi Việt Nam, Philippines và Pakistan đều còn cơ hội góp mặt ở trận tranh HCĐ.

Trong bài viết có tiêu đề "Vé tranh HCĐ vẫn rộng mở" đăng tải sáng 2.10, FIFA nhận định Việt Nam đang "nắm lợi thế" trong cuộc đua 3 đội. Thầy trò HLV Kim Sang-sik hiện đứng thứ 2 bảng B với 3 điểm và chỉ cần hòa Pakistan tại Jakarta là chắc chắn giành quyền chơi trận tranh HCĐ.

Sau 2 lượt trận, Thái Lan dẫn đầu với 6 điểm và đã chắc chắn vào chung kết. Việt Nam đứng thứ 2 với 3 điểm, hiệu số -1. Philippines và Pakistan cùng có 1 điểm, lần lượt sở hữu hiệu số -1 và -4.

HLV Kim Sang-sik thẳng thắn xin lỗi người hâm mộ Việt Nam sau trận thua Thái Lan tỷ số 0-2 ngày 29.9 tại FIFA ASEAN Cup ẢNH: NGỌC LINH

Đội tuyển Việt Nam nắm quyền tự quyết

Đội tuyển Việt Nam bước vào FIFA ASEAN Cup 2026 với nhiều kỳ vọng sau chức vô địch ASEAN Hyundai Cup, nhưng thất bại 0-2 trước Thái Lan ở lượt trận thứ 2 khiến cơ hội vào chung kết không còn. Dù vậy, đội bóng của HLV Kim Sang-sik vẫn nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé tranh HCĐ.

Theo FIFA, khó khăn của đội tuyển Việt Nam nằm ở việc thiếu một số cầu thủ quan trọng. Nguyễn Quang Hải gặp chấn thương trước giải, trong khi Nguyễn Xuân Son - người đeo băng đội trưởng thay thế - cũng phải dừng cuộc chơi vì chấn thương gặp phải ở trận ra quân.

FIFA cũng đặc biệt chú ý đến cuộc đối đầu giữa Nguyễn Tài Lộc và đội trưởng Pakistan Abdullah Iqbal. Trung vệ Iqbal được đánh giá là một trong những cầu thủ gây ấn tượng của Pakistan tại giải, sau khi mang phong độ từ mùa giải vô địch quốc gia Thụy Điển đến Indonesia.

Indonesia thắng Bangladesh 9-2, giành vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup

Trong khi đó, hàng công đội tuyển Việt Nam được FIFA dự đoán sẽ có Nguyễn Đình Bắc đóng vai trò quan trọng, bên cạnh Nguyễn Tài Lộc - cầu thủ vẫn đang tìm kiếm bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Pakistan cũng cho thấy họ không phải đối thủ dễ chơi. Ở lượt trận trước, đội bóng này bị Philippines dẫn 0-2 nhưng vùng lên mạnh mẽ trong hiệp 2 để giành trận hòa 2-2. FIFA gọi đây là một trong những kết quả đáng nhớ của bóng đá Pakistan.

Philippines, Pakistan vẫn còn cơ hội

Không chỉ đội tuyển Việt Nam, cả Philippines và Pakistan vẫn còn cơ hội giành vị trí thứ 2 bảng B. Philippines buộc phải đánh bại Thái Lan ở lượt cuối. Tuy nhiên, ngay cả khi làm được điều đó, họ vẫn cần Pakistan thắng Việt Nam. Khi ấy, các chỉ số phụ sẽ được tính đến để xác định đội giành vé tranh HCĐ.

Pakistan cũng đứng trước nhiệm vụ tương tự. Họ phải thắng Việt Nam và chờ kết quả trận Thái Lan - Philippines trước khi có thể xác định cơ hội đi tiếp.

Ở trận đấu còn lại, Thái Lan có điều kiện thuận lợi hơn khi đã giành vé vào chung kết trước 1 lượt trận. FIFA nhận định HLV Anthony Hudson có thể xoay tua đội hình, cho một số trụ cột nghỉ ngơi trước trận tranh chức vô địch. Điều này cũng có thể mở ra cơ hội cho Philippines trong trận đấu quyết định.

Dù vậy, mọi tính toán của Philippines và Pakistan sẽ trở nên vô nghĩa nếu đội tuyển Việt Nam có điểm. Chỉ cần không thua Pakistan, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ giữ vị trí thứ 2 bảng B và giành quyền góp mặt trong trận tranh HCĐ FIFA ASEAN Cup 2026.