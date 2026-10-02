Nhận định, dự đoán tỷ số đội tuyển Việt Nam đấu Pakistan: Thắng đậm, nhân tố 'lạ' ghi bàn

Đối thủ không quá mạnh

Đội tuyển Việt Nam không còn cơ hội giành quyền vào chung kết, mục tiêu ở trận đấu gặp Pakistan vào ngày 2.10 chỉ là giành quyền lọt vào trận tranh hạng 3. Để hoàn tất mục tiêu này, đội tuyển Việt Nam chỉ cần hòa đội bóng đến từ Nam Á là chắc suất đi tiếp.

Ảnh: TV360

Minh Khoa cần nhiều hơn các cơ hội được thi đấu Ảnh: Ngọc Linh

Đây là nhiệm vụ không quá sức đối với các học trò của HLV Kim Sang-sik. Đây cũng là lúc vị HLV người Hàn Quốc có thể trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ, giúp họ thể hiện năng lực, tích lũy kinh nghiệm, để trưởng thành hơn.

Ví dụ, thủ môn trẻ Trần Trung Kiên có thể thay vị trí của thủ môn xuất sắc Lê Giang Patrik. Lê Giang vẫn là thủ thành số 1 Việt Nam. Tuy nhiên, trước đối thủ không quá mạnh như Pakistan, Trần Trung Kiên đủ sức bảo vệ khung thành của đội nhà. Trung Kiên có tên trong danh sách vô địch 2 kỳ ASEAN Cup liên tiếp, vào các năm 2024 và 2026. Dù vậy, thủ thành đang khoác áo CLB HAGL chưa thi đấu tại FIFA ASEAN Cup. Hơn nữa, Lê Giang vẫn đang bị đau tay nên có thể, anh được ra sân hôm nay.

Trung Kiên cần những thử thách thực thụ để tăng bản lĩnh ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Những trận đấu như thế này sẽ là cơ hội cực tốt cho thủ môn năm nay 23 tuổi. Trung Kiên giống với Lê Giang ở điểm anh cũng cao lớn (Trung Kiên cao 1,91 m), phản xạ nhanh, giỏi bắt bóng bổng, giỏi làm chủ khu vực cấm địa. Trung Kiên cũng có khả năng phát động phản công tốt, anh chơi bóng bằng chân không tệ. Nhìn chung, HLV Kim Sang-sik sẽ không quá lo, nếu ông sử dụng Trần Trung Kiên trong trận đấu sắp diễn ra.

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Làm mới một số vị trí

Tương tự như thế là trường hợp của hậu vệ cánh trái Phan Tuấn Tài. Cầu thủ này ít được thi đấu tại ASEAN Cup và FIFA ASEAN Cup, dù năng lực chuyên môn của anh không tệ. Cầu thủ đang khoác áo CLB Thể Công Viettel có khả năng tạt bóng bằng chân trái tốt nhất Việt Nam hiện nay. Trong bối cảnh Cao Pendant Quang Vinh thi đấu mờ nhạt từ đầu FIFA ASEAN Cup 2026 đến giờ, Phan Tuấn Tài xứng đáng được trao cơ hội đá chính.

HLV Kim Sang-sik sẽ trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ? Ảnh: Ngọc Linh

Ở hàng tiền vệ, Võ Hoàng Minh Khoa cũng là gương mặt cần được rèn luyện thêm qua thực chiến. Cựu Phó chủ tịch chuyên môn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ông Dương Vũ Lâm, nhận xét về Minh Khoa: "Khoa thi đấu khá thông minh, dám cầm bóng, chơi bóng, dám đi bóng qua người khi cần. Ở trận gặp Thái Lan ngày 29.9, Minh Khoa chính là người chuyền bóng cho Tài Lộc sút tung lưới Thái Lan, chỉ tiếc bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Nếu so với Hoàng Đức, dĩ nhiên Minh Khoa vẫn còn kém. Nhưng nếu so với một vài cầu thủ khác chơi cùng vị trí, Minh Khoa thi đấu "nét" hơn. Nếu được bồi dưỡng tốt, Minh Khoa sẽ còn phát triển tốt hơn trong thời gian tới".

Năm nay 25 tuổi, tương lai vẫn còn rộng mở với tiền vệ đang khoác áo CLB Becamex TP.HCM. Trao cơ hội thi đấu nhiều hơn cho Minh Khoa, Phan Tuấn Tài và Trần Trung Kiên, cũng là cách HLV Kim Sang-sik làm dày thêm lực lượng cho đội tuyển Việt Nam ở những giải đấu sau này, giúp giảm tải cho một số trụ cột đang có dấu hiệu quá tải.

Trận đấu diễn ra vào 16 giờ hôm nay, được phát trực tiếp trên FPT Play, MyTV, TV360.

Dự đoán tỷ số: Việt Nam thắng Pakistan 4-0. Minh Khoa, Tuấn Tài, Đình Bắc, Minh Hoàng ghi bàn.