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    Thể thaoBóng đá Việt Nam

    Đình Bắc tạo khác biệt, đội tuyển Việt Nam thắng ngược hú vía Pakistan: Tranh HCĐ FIFA ASEAN Cup

    Quỳnh Phương
    Quỳnh Phương

    Bị Pakistan dẫn trước sau hiệp 1, đội tuyển Việt Nam lột xác mạnh mẽ sau giờ nghỉ. Hai Long, Hoàng Đức, Đình Bắc và Williams Minh Hoàng lần lượt ghi bàn, giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik ngược dòng thắng 4-2.

    Đội tuyển Việt Nam đã khép lại trận đấu với Pakistan bằng chiến thắng 4-2, nhưng tỷ số chung cuộc không phản ánh hết những khó khăn mà thầy trò HLV Kim Sang-sik phải trải qua. Sau hiệp 1 khá bế tắc và bị đối thủ dẫn trước, đội tuyển Việt Nam đã thay đổi hoàn toàn diện mạo trong hiệp 2 để tạo nên màn ngược dòng.

    Hiệp 1 bế tắc, đội tuyển Việt Nam trả giá

    Chiều 2.10, HLV Kim Sang-sik bố trí đội hình xuất phát với Lê Giang Patrik trong khung thành. Phía trên, những cầu thủ như Hoàng Đức, Hai Long, Williams Minh Hoàng và Hoàng Hên được trao cơ hội.

    Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam nhập cuộc không thực sự tốt. Trong khi các học trò của HLV Kim Sang-sik lựa chọn cách chơi chậm, cố gắng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công, Pakistan lại cho thấy sự chủ động và quyết tâm khá rõ ngay từ đầu.

    Đình Bắc tạo khác biệt, đội tuyển Việt Nam thắng ngược hú vía Pakistan: Tranh HCĐ FIFA ASEAN Cup - Ảnh 1.

    HLV Kim Sang-sik thực hiện nhiều thay đổi trong đội hình

    ẢNH: NGỌC LINH

    Đội bóng Nam Á không co cụm phòng ngự mà sẵn sàng đẩy đội hình lên, tranh chấp quyết liệt và tìm cơ hội đưa bóng nhanh về phía khung thành Lê Giang Patrik. Cách nhập cuộc này phần nào khiến đội tuyển Việt Nam bất ngờ.

    Ở chiều ngược lại, các pha lên bóng của đội tuyển Việt Nam thiếu tốc độ và tính đột biến. Hai Long là một trong những cầu thủ hoạt động tích cực nhất, có những tình huống đi bóng và dứt điểm đáng chú ý, nhưng nhìn chung sự kết nối trên hàng công vẫn chưa đủ tốt để tạo sức ép liên tục.

    Khi thế trận chưa được cải thiện, đội tuyển Việt Nam lại mắc sai lầm. Phút 31, Mohid Ullah tận dụng tình huống xử lý thiếu an toàn của các cầu thủ Việt Nam để ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Pakistan.

    Highlight đội tuyển Việt Nam 4-2 Pakistan: Hú vía giành vé tranh HCĐ FIFA ASEAN Cup

    Bàn thua càng khiến đội tuyển Việt Nam gặp khó. Hoàng Đức thử vận may bằng những cú sút từ xa, trong khi Williams Minh Hoàng cũng có cơ hội đối mặt thủ môn Pakistan vào cuối hiệp nhưng không thể tận dụng.

    Đình Bắc vào sân, đội tuyển Việt Nam thay đổi

    Nhận thấy những vấn đề trong cách vận hành, HLV Kim Sang-sik lập tức điều chỉnh sau giờ nghỉ. Nguyễn Đình Bắc và Phan Tuấn Tài được tung vào sân thay Nguyễn Tài Lộc và Cao Pendant Quang Vinh.

    Những thay đổi này nhanh chóng phát huy tác dụng. Sự xuất hiện của Đình Bắc giúp đội tuyển Việt Nam có thêm tốc độ và khả năng đột phá ở hành lang trái. Thay vì triển khai tương đối chậm như trong hiệp 1, các cầu thủ áo đỏ bắt đầu đẩy cao nhịp độ, đưa bóng nhanh hơn về phía trước và khai thác nhiều hơn khoảng trống phía sau hàng phòng ngự Pakistan.

    Phút 50, Hai Long đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Từ đường chọc khe của Phan Tuấn Tài bên cánh trái, Hai Long xâm nhập vòng cấm, ngoặt bóng trước khi cứa lòng chân phải để ghi bàn gỡ hòa 1-1.

    Đình Bắc tạo khác biệt, đội tuyển Việt Nam thắng ngược hú vía Pakistan: Tranh HCĐ FIFA ASEAN Cup - Ảnh 2.

    Đình Bắc vào sân và ngay lập tức tạo khác biệt

    ẢNH: NGỌC LINH

    Bàn thắng như giải tỏa sức ép tâm lý cho đội tuyển Việt Nam. Chỉ 7 phút sau, Đình Bắc đi bóng khó chịu bên cánh trái, xâm nhập vòng cấm rồi trả bóng về tuyến hai. Hoàng Đức băng lên dứt điểm một chạm quyết đoán, nâng tỷ số lên 2-1.

    Từ chỗ gặp nhiều khó khăn trong hiệp 1, đội tuyển Việt Nam lúc này kiểm soát thế trận tốt hơn hẳn. Các pha tấn công trở nên trực diện, tốc độ và có nhiều phương án hơn. Đình Bắc liên tục khuấy đảo bên cánh trái, trong khi Hoàng Đức và Hai Long có thêm khoảng trống để tham gia tổ chức cũng như dứt điểm.

    Đình Bắc tạo khác biệt, đội tuyển Việt Nam thắng ngược hú vía Pakistan: Tranh HCĐ FIFA ASEAN Cup - Ảnh 3.

    Đình Bắc kiến tạo cho đội trưởng Hoàng Đức ghi bàn

    ẢNH: NGỌC LINH

    Pakistan vẫn cho thấy họ không dễ dàng buông xuôi. Hayyaan Khattak từng có cú sút căng buộc thủ môn Lê Giang Patrik phải bay người cản phá. Tuy nhiên, khi đội bóng Nam Á cố gắng đẩy cao đội hình, khoảng trống phía sau cũng xuất hiện nhiều hơn.

    Đình Bắc chính là một trong những cầu thủ tận dụng tốt nhất khoảng trống ấy. Phút 80, từ đường chuyền dài của đồng đội, Đình Bắc bứt tốc, khống chế bóng gọn gàng rồi dứt điểm quyết đoán đánh bại thủ môn Pakistan, nâng tỷ số lên 3-1.

    Đình Bắc tạo khác biệt, đội tuyển Việt Nam thắng ngược hú vía Pakistan: Tranh HCĐ FIFA ASEAN Cup - Ảnh 4.

    Đình Bắc có bàn thắng cho riêng mình ở phút 80

    Đây là phần thưởng xứng đáng cho màn trình diễn năng nổ của tiền đạo này kể từ khi được tung vào sân. Không chỉ trực tiếp ghi bàn, Đình Bắc còn góp dấu giày vào bàn thắng của Hoàng Đức và giúp cách tấn công của đội tuyển Việt Nam trở nên giàu tốc độ hơn đáng kể.

    Dù vậy, Pakistan tiếp tục vùng lên và Ali Khan ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3, khiến những phút cuối trở nên căng thẳng hơn.

    Đình Bắc tạo khác biệt, đội tuyển Việt Nam thắng ngược hú vía Pakistan: Tranh HCĐ FIFA ASEAN Cup - Ảnh 5.

    Minh Hoàng cuối cùng đã ghi được bàn thắng đầu tiên

    ẢNH: NGỌC LINH

    Đội tuyển Việt Nam không lùi quá sâu để bảo toàn cách biệt. Các học trò của HLV Kim Sang-sik vẫn tìm kiếm cơ hội phản công khi Pakistan phải dâng đội hình. Phút 90, Williams Minh Hoàng ghi bàn nâng tỷ số lên 4-2, chấm dứt hy vọng của Pakistan và cũng ấn định kết quả trận đấu.

    Thắng trận này, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Malaysia ở trận tranh HCĐ, trong khi đó, đội tuyển Thái Lan sẽ đối đầu chủ nhà Indonesia ở trận tranh ngôi vô địch.

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