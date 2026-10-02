Williams Minh Hoàng nói cực hay về Đình Bắc, tiếc nuối vì không… lập hat-trick: ‘Tôi vẫn vui vì đã ghi bàn’

Williams Minh Hoàng 'mở tài khoản' trong màu áo đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam đã thắng Pakistan với tỷ số 4-2 ở lượt hạ màn bảng B FIFA ASEAN Cup 2026, để khép lại vòng bảng với ngôi nhì. Học trò HLV Kim Sang-sik khởi đầu không tốt khi thủng lưới trước trong hiệp 1, nhưng nhờ 4 bàn thắng của Hai Long, Hoàng Đức, Đình Bắc và Williams Minh Hoàng, Việt Nam ngược dòng ngoạn mục để lấy 3 điểm.

Trong đó, với cá nhân Williams Minh Hoàng, bàn thắng phút 90+1 là khoảnh khắc đặc biệt. Đây là pha lập công đầu tiên của chân sút sinh năm 2007 cho đội tuyển Việt Nam.

Williams Minh Hoàng tự hào với bàn thắng đầu tay cho đội tuyển quốc gia ẢNH: NGỌC LINH

Williams Minh Hoàng bỏ lỡ cơ hội trong nửa đầu trận, khi cuối hiệp 1, anh rê bóng qua thủ môn nhưng... lại sút thiếu chính xác. Sang hiệp 2, Williams Minh Hoàng chơi đầy cố gắng khi chạy chỗ liên tục, di chuyển miệt mài để pressing và tìm khoảng trống, để rồi được đền đáp với bàn ấn định chiến thắng.

"Tôi rất tự hào và hạnh phúc khi ghi được bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam. Tiếc là, đáng ra tôi đã có thể lập hat-trick ở trận này. Nhưng tôi vẫn rất vui vì lần đầu có bàn trong màu áo đội tuyển", Williams Minh Hoàng trải lòng khi chưa tận dụng tốt cơ hội.

Đội tuyển Việt Nam ngược dòng thắng Pakistan để tranh HCĐ FIFA ASEAN Cup

"Tôi cảm ơn Đình Bắc vì anh đã kiến tạo cho tôi. Đình Bắc là cầu thủ tuyệt vời để tập luyện và thi đấu cùng mỗi ngày. Đình Bắc làm việc rất chăm chỉ và luôn nỗ lực", anh ca ngợi đồng đội.

Williams Minh Hoàng mang dòng máu Anh và Việt Nam. Anh sinh ra tại Anh, từng tập luyện tại học viện bóng đá của cựu danh thủ Robbie Fowler. Giữa mùa 2025-2026, Williams Minh Hoàng trở về Việt Nam thi đấu, khoác áo CLB Công an TP.HCM. Anh ghi 6 bàn ở giai đoạn hai, giúp đội nhà lọt vào tốp 5 V-League và vô địch Cúp quốc gia.

Wiliiams Minh Hoàng ghi bàn ấn định tỷ số 4-2

"Ở Anh, tôi thích nhất Everton. Tôi vẫn xem Everton đá, nhưng lúc này, tôi chủ yếu tập trung vào bản thân, ĐT Việt Nam và CLB của tôi ở Việt Nam", Williams Minh Hoàng chia sẻ.

Trước câu hỏi về... nguy cơ CLB Manchester City có thể bị phạt, liên quan đến 115 cáo buộc vi phạm các quy định tài chính của Ngoại hạng Anh trong giai đoạn từ năm 2009 đến 2018, Williams Minh Hoàng nhấn mạnh: "Tôi không theo dõi quá nhiều những gì đang xảy ra ở Manchester City. Tôi cũng không biết quá rõ về vấn đề đó".

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