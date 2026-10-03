Điểm sáng của đội tuyển Việt Nam: Hàng công trẻ người nhưng không non dạ

Đội tuyển Việt Nam lấy công bù thủ

FIFA ASEAN Cup 2026 chưa khép lại, nhưng đến lúc này, có thể khẳng định đội tuyển Việt Nam không hoàn thành chỉ tiêu, dù có thắng trận tranh hạng ba. Dù đây mới là cú vấp đầu tiên của ông Kim ở giải Đông Nam Á sau 2 năm huấn luyện, song mang đến bài học đáng nhớ: khi đối thủ có lực lượng tối ưu nhờ giải đấu nằm trong hệ thống FIFA, đội tuyển Việt Nam không dễ thắng như trước.

Đội bóng của HLV Kim Sang-sik thắng chật vật Philippines nhờ độ quái và may mắn, tuy nhiên, gặp đối thủ còn quái hơn như Thái Lan, đội tuyển Việt Nam thua toàn diện. Đến trận gặp Pakistan, đối thủ có thứ hạng FIFA thấp nhất Việt Nam từng đấu trong nhiều năm qua, đội cũng khởi đầu kém trong hiệp 1...

Bàn thắng của Đình Bắc vào lưới Pakistan ở phút 80

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) chơi chưa thuyết phục ẢNH: NGỌC LINH

Hàng thủ là phòng tuyến yếu nhất, với 4 bàn thua sau 2 trận. HLV Kim Sang-sik thực tế đã nhìn thấy nguy cơ song chưa tìm được giải pháp. An ủi cho chiến lược gia Hàn Quốc ở giải này chỉ đến từ hàng công, nơi hàng loạt nhân tố trẻ đang đứng lên thể hiện vai trò.

Không phải những ngoại binh nhập tịch như Xuân Son, Hoàng Hên hay Tài Lộc, mà dẫn dắt hàng công đội tuyển Việt Nam hiện tại là những cầu thủ diện U.23: Đình Bắc (22 tuổi) và Williams Minh Hoàng (19 tuổi). Đình Bắc tiếp tục thể hiện xuất sắc vai trò "đầu tàu" với 2 bàn, 2 kiến tạo sau 4 trận, trong khi Minh Hoàng đã ghi bàn đầu tiên trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Trùng hợp ở chỗ, Đình Bắc từng ghi bàn đầu tiên cho đội tuyển ở tuổi 19 (trận gặp Philippines, tháng 10.2023). Sau 3 năm, lịch sử lặp lại, khi Minh Hoàng cũng xé lưới Pakistan khi mới 19 tuổi.

Đình Bắc đang trở thành ‘quân bài thay đổi trận đấu’ của HLV Kim Sang-sik?

Điểm chung của hai cầu thủ là tư duy chơi bóng hiện đại. Với Đình Bắc và Williams Minh Hoàng, ông Kim có một người cầm, một người chạy. Đình Bắc có tốc độ, kỹ năng rê dắt, dứt điểm cùng sự toàn năng. Trong khi chân sút sinh năm 2004 rất mạnh khi cầm bóng, Williams Minh Hoàng lại lợi hại nhờ khả năng di chuyển không bóng. Anh chạy chỗ khôn ngoan, pressing miệt mài và luôn biết phá bẫy việt vị.

Minh Hoàng (trái) và Đình Bắc dần tìm được sự ăn ý ẢNH: NGỌC LINH

Pha bỏ lỡ cuối hiệp 1, hay bàn thắng cuối hiệp 2 của Minh Hoàng thực chất đến từ chung kịch bản: chọn vị trí tốt, tận dụng ưu thế thể lực để vượt mặt hậu vệ. Khi đối thủ đuối sức vào cuối hiệp, Minh Hoàng vẫn chạy rất khỏe và đủ nhạy bén để quan sát khoảng trống.

Ở trận gặp Pakistan, Đình Bắc chọc khe dọn cỗ cho Minh Hoàng ghi bàn. Còn trước Philippines, Minh Hoàng kiến tạo cho Đình Bắc mở tỷ số. Hình bóng bộ đôi ăn ý đang dần thành

Ngọc càng mài càng sáng

Tuy nhiên, còn sớm để khẳng định Đình Bắc hay Minh Hoàng là trụ cột lâu dài của đội tuyển Việt Nam.

Đình Bắc vẫn chưa thoát bóng "cầu thủ trận đấu nhỏ", khi dưới thời ông Kim, anh mới ghi bàn vào lưới Timor Leste, Campuchia, Pakistan và Philippines. Ở các trận cân não với Singapore, Malaysia hay Thái Lan, khi hậu vệ vào bóng quyết liệt, vây ráp và va chạm không khoan nhượng, Đình Bắc thường mờ nhạt.

Williams Minh Hoàng tuy có tư duy tốt, nhưng lại đỡ bóng tương đối vụng, dứt điểm chưa sắc bén.

Dù vậy, trước mắt hai nhân tố trẻ là cả khoảng trời rộng mở. Đình Bắc từng được lên tuyển nhờ chính sách trẻ hóa mạnh dạn, đến giờ Williams Minh Hoàng cũng vậy. Với HLV thận trọng với người trẻ như Kim Sang-sik, chỉ riêng việc được đá chính (và đá trọn vẹn cả trận) đã cho thấy năng lực của Đình Bắc và Minh Hoàng. Với cầu thủ độ đôi mươi, niềm tin là vô giá. Đình Bắc đã chịu "va đập" bởi sức ép kỳ vọng, vấp ngã, đi xuống rồi lại đi lên... suốt nhiều năm, mới có chỗ đứng hôm nay. Minh Hoàng cũng lên tuyển năm 19 tuổi như đàn anh, và có lẽ cũng cần thời gian để thành ngọc quý.

Đội tuyển Việt Nam cần HLV dám tin và cầu thủ trẻ dám đá. Để vươn tới Asian Cup hay World Cup, không thể chỉ trông đợi vào những nhân tố đã chạm hoặc vượt ngưỡng 30.

Đội tuyển Việt Nam cần dòng máu mới để tái cấu trúc lối chơi. Ở nơi tăm tối nhất, đang có những người trẻ từng ngày vươn lên.