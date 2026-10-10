Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kỷ niệm 70 năm thành lập CLB CAHN

Ngày 10.10, CLB CAHN tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập (10.10.1956 - 10.10.2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định trong 70 năm hình thành và phát triển, CLB CAHN đã có được niềm tin yêu của người hâm mộ. Tình yêu ấy đến từ người dân cả nước chứ không chỉ riêng thủ đô Hà Nội. Tình yêu ấy không thay đổi dù đội bóng bước qua nhiều thăng trầm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự triển lãm 70 năm CLB CAHN ẢNH: BÌNH NGUYÊN

Biểu dương nỗ lực của CLB CAHN trong những năm qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời cảm ơn nhiều thế hệ cầu thủ đi trước đã để lại truyền thống quý báu, để lại thành tích để thế hệ trẻ phát huy, giữ tình yêu của người hâm mộ, làm tròn trách nhiệm của cầu thủ là bảo vệ danh dự, uy tín màu áo.

Chúc mừng các thế hệ của CLB CAHN, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Huân chương Lao động hạng nhất là thành quả nỗ lực, kết tinh của các thế hệ trong 70 năm qua, mong muốn CLB CAHN tiếp tục phấn đấu trên hành trình phát triển.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND TP.Hà Nội tặng bằng khen; Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp bóng đá Việt Nam"; Giám đốc Công an TP.Hà Nội tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc của CLB CAHN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng món quà ý nghĩa cho CLB CAHN, đó là tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đội CAHN tặng chiếc áo đấu có chữ ký các thành viên CLB cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kỳ vọng CLB CAHN tiếp tục phát triển, gặt hái thành tựu rực rỡ

Dấu ấn đậm nét của CLB CAHN

Thành lập ngày 10.10.1956, CLB CAHN từng bước khẳng định bản sắc gắn với tinh thần kỷ luật, đoàn kết, ý chí vượt khó và trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân. Qua nhiều giai đoạn lịch sử, các thế hệ cầu thủ góp phần làm nên những dấu ấn trên sân cỏ, bồi đắp tình cảm gắn bó giữa đội bóng với nhân dân thủ đô và người hâm mộ cả nước.

Trong giai đoạn phát triển mới, CLB CAHN giành chức vô địch V-League ngay mùa giải đầu tiên trở lại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam năm 2023 và lần thứ hai lên ngôi vô địch giải đấu mùa 2025 - 2026 với kỷ lục 64 điểm.

Hai chức vô địch Siêu cúp quốc gia ở các mùa giải 2024 - 2025 và 2025 - 2026 tiếp tục nối dài những thành công, củng cố vị thế của CLB CAHN trong nhóm các đội hàng đầu Việt Nam. Trên đấu trường khu vực, hành trình giành ngôi á quân ASEAN Club Championship ghi dấu bản lĩnh của một tập thể giàu khát vọng, từng bước khẳng định năng lực cạnh tranh trước những đối thủ mạnh của bóng đá Đông Nam Á.

Đặc biệt, việc lần đầu tiên giành quyền tham dự AFC Champions League Elite, đấu trường cao nhất của bóng đá châu Á, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình hội nhập, đưa màu áo CAHN góp mặt ở sân chơi danh giá của châu lục.

Trong diễn văn kỷ niệm, đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, Chủ tịch CLB CAHN, nhấn mạnh ý nghĩa của phần thưởng cao quý mà đội bóng đón nhận. Khẳng định quyết tâm tiếp tục gìn giữ bản sắc, nâng cao chất lượng quản lý, huấn luyện và thi đấu; chú trọng đào tạo cầu thủ trẻ, ứng dụng khoa học, công nghệ và xây dựng nền tảng phát triển lâu dài.

CLB CAHN cần tạo dựng nền tảng cho thế hệ tiếp nối

Phát biểu tại buổi lễ, đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các thế hệ đối với CLB; đồng thời đề nghị đội bóng lấy chất lượng chuyên môn và sự phát triển bền vững làm trọng tâm.

"Một đội bóng mạnh không chỉ được đánh giá bằng những danh hiệu giành được trong một mùa giải, mà còn bằng khả năng duy trì thành tích, phát triển nguồn lực và tạo dựng nền tảng vững chắc cho nhiều thế hệ tiếp nối", Bộ trưởng Lương Tam Quang lưu ý.

CLB CAHN góp mặt ở sân chơi danh giá của châu lục - AFC Champions League Elite

ẢNH: MINH TÚ

Lãnh đạo Bộ Công an đề nghị CLB CAHN tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đầu tư cho đào tạo trẻ và chủ động chuẩn bị lực lượng để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế. Cùng với mục tiêu chuyên môn, đội bóng cần coi trọng giáo dục đạo đức, văn hóa ứng xử, tinh thần thi đấu trung thực, cao thượng và trách nhiệm với nhân dân.