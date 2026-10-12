U.19 nữ Việt Nam giành vé châu Á: 'Của để dành' hứa hẹn cho bóng đá nữ Việt Nam

T HẮNG ÁP ĐẢO

Hôm qua 11.10, U.17 nữ VN đánh bại U.17 nữ Kyrgyzstan với tỷ số 2-0 ở trận hạ màn bảng D vòng loại U.17 nữ châu Á 2027 trên sân nhà Bà Rịa (TP.HCM). Trước trận gặp Kyrgyzstan, U.17 nữ VN đã có cuộc đua song mã thú vị với đối thủ. Học trò HLV Okiyama Masahiko dẫn đầu bảng nhờ thắng Palestine (6-0) và Bắc Mariana (20-0), nhưng chỗ đứng này chưa an toàn do Kyrgyzstan cũng có 6 điểm. Ở trận cuối, U.17 nữ VN chỉ cần 1 điểm để nắm ngôi đầu, nhưng rốt cục thầy trò ông Masahiko đã làm tốt hơn thế. Các cô gái VN thắng 2-0 nhờ công của thủ quân Hà Vi và tiền vệ Huyền Trang trong thế trận áp đảo toàn diện.

Đội tuyển U.17 nữ VN vượt qua vòng loại châu Á với 3 trận toàn thắng Ảnh: VFF

Với 9 điểm trọn vẹn, ghi 28 bàn và không để thủng lưới, U.17 nữ VN không chỉ hoàn thành vòng loại bằng chỉ số hoàn hảo để đoạt vé tới VCK, mà còn khẳng định hướng đi đầu tư cho lứa trẻ suốt 20 năm qua của bóng đá nữ VN đã hái quả ngọt.

Ở bất cứ cấp độ nào, từ đội tuyển quốc gia, U.20 đến U.17, đội nữ VN chỉ đứng sau nhóm 5 "chị đại" châu Á gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản và Úc. Còn lại, VN vẫn đảm bảo cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ quen thuộc như Thái Lan, Myanmar, Đài Loan, Philippines, đến những thế lực đang lên như Kyrgyzstan, Uzbekistan. Đó là nhờ khâu huấn luyện và đào tạo con người mang tính tiếp nối, khi cầu thủ được chăm bẵm từ lứa trẻ, với mạng lưới tuyển chọn rộng và đào tạo, tập huấn nước ngoài liên tục. Khi đội tuyển nữ VN chưa thể đi theo con đường nhập tịch như đội nữ Philippines, việc chăm chút thế hệ U.17 và U.20 là cách tốt nhất để bồi dưỡng tương lai.

Tín hiệu vui nằm ở cách học trò HLV Masahiko đã áp đảo suốt 3 trận vòng loại. Trong trận gặp U.17 nữ Kyrgyzstan hôm qua, U.17 nữ VN cầm trịch cuộc chơi, biết lựa thời điểm tăng tốc. Huyền Trang mở tỷ số sau pha chồng biên thông minh, rồi Hà Vi ấn định chiến thắng với pha không chiến gọn gàng. Nhà cầm quân Nhật Bản mang đến triết lý bóng đá đặc trưng xứ mặt trời mọc: đề cao kiểm soát, giữ cự ly đội hình hợp lý, triển khai bóng bằng các pha ban ngắn, nhuyễn, nhanh. Cách đây 6 năm, người tiền nhiệm của ông Masahiko là HLV Akira Ijiri cũng xây dựng U.20 và U.17 nữ VN theo hướng đi này. Các cầu thủ được uốn nắn kỹ thuật căn bản, học tỉ mỉ cách đỡ bước một, định hướng chơi bóng. Lứa U.17 nữ VN hiện tại với lực lượng chủ yếu sinh năm 2010 cũng được "ép khuôn" rất kỹ.

D ƯỠNG GỐC, CHỜ NGỌN

Phần thưởng cho U.17 nữ VN là tấm vé dự giải châu Á 2027, nơi học trò HLV Masahiko có cơ hội cọ xát với những đội mạnh nhất châu lục, có thể là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc hay Triều Tiên. Ba trận đấu (hoặc nhiều hơn nếu tiến xa) là trải nghiệm vô giá mà các cầu thủ cần có để làm dày trải nghiệm.

Còn quá sớm để nói lứa U.17 nữ VN sẽ làm nên chuyện. Lứa U.17 của HLV Akira Ijiri 6 năm trước hầu như chưa ai khẳng định được mình ở đội tuyển. Vốn dĩ bóng đá chuyên nghiệp luôn khắc nghiệt, đòi hỏi cầu thủ phải nỗ lực rất nhiều. Song rõ ràng khi đội tuyển nữ VN đang trong giai đoạn chuyển giao (các trụ cột hầu hết đã chạm ngưỡng 30), HLV Hoàng Văn Phúc cần làn gió trẻ để làm mới.

Chiến thắng hôm nay, như của U.17 nữ VN là để gieo xuống những hạt mầm hy vọng.