Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn rất tự hào vì U.17 nữ Việt Nam đã xuất sắc giành vé U.17 châu Á

Tối 11.10, đội tuyển U.17 nữ Việt Nam đánh bại U.17 nữ Kyrgyzstan với tỷ số 2-0 trên sân Bà Rịa, qua đó khép lại vòng loại U.17 nữ châu Á 2027 với thành tích toàn thắng. U.17 nữ Việt Nam có 9 điểm tuyệt đối, ghi 28 bàn và không để thủng lưới. Đồng thời, kết quả này cũng giúp thầy trò HLV Okiyama Masahiko giành ngôi nhất bảng D, chính thức đoạt vé dự vòng chung kết châu Á 2027.

Ngay sau chiến thắng quyết định, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã thay mặt Ban Chấp hành và Thường trực Ban Chấp hành gửi lời chúc mừng, biểu dương tinh thần thi đấu và kết quả của toàn đội. Để kịp thời ghi nhận nỗ lực của các cầu thủ cùng ban huấn luyện, VFF quyết định thưởng động viên 500 triệu đồng.

Trước đó, U.17 nữ Việt Nam đã được thưởng 400 triệu đồng sau hai chiến thắng trước Palestine với tỷ số 6-0 và Quần đảo Bắc Mariana với tỷ số 20-0. Như vậy, tổng số tiền thưởng mà VFF dành cho đội tuyển sau hành trình vòng loại là 900 triệu đồng.

U.17 nữ Việt Nam có hành trình vòng loại đầy thuyết phục ẢNH: VFF

Chủ tịch VFF tự hào về thành tích của U.17 nữ Việt Nam

Đánh giá về chiến tích của đội tuyển, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn bày tỏ niềm vui và tự hào khi các cầu thủ trẻ đã vượt qua vòng loại bằng thành tích thuyết phục. Theo ông, tấm vé dự vòng chung kết châu Á là phần thưởng xứng đáng cho quá trình chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần đoàn kết và sự kiên trì của toàn đội. Đặc biệt, ở trận đấu quyết định với Kyrgyzstan, các cầu thủ vẫn giữ được sự tập trung, thi đấu bản lĩnh để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Ông Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh: “Đây là thành tích rất đáng tự hào của bóng đá nữ Việt Nam, đặc biệt là bóng đá nữ trẻ. Tôi nhiệt liệt chúc mừng các cầu thủ, ban huấn luyện cùng toàn thể thành viên đội tuyển U.17 nữ Việt Nam đã thi đấu nỗ lực, giành quyền tham dự vòng chung kết U.17 nữ châu Á 2027 với thành tích toàn thắng, ghi 28 bàn và không để thủng lưới".

Ông Trần Quốc Tuấn bày tỏ: “Trong hành trình vừa qua, các cầu thủ đã thể hiện tinh thần thi đấu quyết tâm, sự đoàn kết và khát vọng cống hiến. Dù ở bất kỳ thời điểm nào, toàn đội cũng giữ vững niềm tin, nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo. Chiến thắng trước Kyrgyzstan một lần nữa cho thấy bản lĩnh và sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Chúng tôi mong rằng phần thưởng này sẽ tiếp thêm động lực để các cầu thủ tiếp tục phấn đấu, giữ vững tinh thần và có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng chung kết châu Á 2027”.

Chủ tịch VFF cũng cho rằng giành vé dự vòng chung kết mới chỉ là bước đầu. Để cạnh tranh với những đội bóng hàng đầu châu lục, U.17 nữ Việt Nam cần tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, cải thiện thể lực, tích lũy kinh nghiệm và duy trì tinh thần cầu tiến. Ông tin tưởng rằng với sự quan tâm, đầu tư và chuẩn bị phù hợp, các cầu thủ sẽ có thêm cơ hội thể hiện năng lực ở sân chơi lớn hơn.

Cả đội U.17 nam và U.17 nữ Việt Nam đều có thành tích rất đáng khích lệ trong thời gian gần đây ẢNH: VFF

Bóng đá trẻ Việt Nam liên tiếp đón tin vui

Niềm vui của U.17 nữ Việt Nam đến trong bối cảnh bóng đá trẻ nước nhà liên tiếp ghi dấu ấn trên đấu trường quốc tế. Trước đó, đội tuyển U.17 nam Việt Nam giành quyền tham dự World Cup U.17 vào tháng 11.2026. Đến lượt đội U.17 nữ đoạt vé dự vòng chung kết châu Á vào tháng 5.2027. Hai thành tích này mang ý nghĩa tích cực đối với công tác đào tạo, phát triển lực lượng kế cận của bóng đá Việt Nam.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả mà các đội tuyển trẻ đạt được, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì nền tảng phát triển lâu dài. Theo ông, thành công ở các giải đấu trẻ không chỉ được đánh giá bằng tấm vé đi tiếp, mà còn nằm ở cơ hội để cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, trưởng thành về chuyên môn và bản lĩnh thi đấu quốc tế.

Ông Trần Quốc Tuấn chia sẻ: “Tôi rất vui và tự hào khi bóng đá trẻ Việt Nam liên tiếp đạt được những thành tích đáng khích lệ. Đội tuyển U.17 nam Việt Nam giành quyền tham dự World Cup U.17, trong khi đội tuyển U.17 nữ Việt Nam rất xuất sắc, lần thứ hai liên tiếp góp mặt tại vòng chung kết U.17 nữ châu Á. Đây là những dấu mốc có ý nghĩa đối với bóng đá Việt Nam, cho thấy chúng ta đang từng bước tạo dựng nền tảng cho tương lai".

Ông Trần Quốc Tuấn kết luận: “Tôi mong các cầu thủ trẻ tiếp tục giữ vững niềm đam mê, tinh thần cầu tiến và ý chí vượt khó. Những thành tích hôm nay rất đáng trân trọng, nhưng cũng đặt ra yêu cầu phải nỗ lực nhiều hơn nữa. VFF sẽ tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo trẻ, hướng đến mục tiêu xây dựng lực lượng kế cận có chất lượng, đủ khả năng cạnh tranh và mang lại niềm tự hào cho bóng đá Việt Nam”.