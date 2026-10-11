Nóng: Đội tuyển Việt Nam sắp chốt 2 trận giao hữu cực 'xịn' đấu Nhật Bản và Qatar

Đình Bắc kỳ vọng sẽ có kỳ Asian Cup thứ 2 cùng đội tuyển Việt Nam ảnh: Ngọc Linh

Đội tuyển Việt Nam được chuẩn bị tốt nhất cho Asian Cup 2027

Sau khi khép lại FIFA ASEAN Cup 2026 với những thử nghiệm còn dở dang, đội tuyển Việt Nam đang được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tích cực chuẩn bị tốt nhất để hướng đến Asian Cup 2027.

Sau khi chốt 2 trận giao hữu với Đài Loan và Kyrgyzstan cho các đợt thử nghiệm vào FIFA Days tháng 11, VFF đã tiến gần 2 mục tiêu cực kỳ quan trọng trong kỳ FIFA Days tháng 12 cũng là khâu cuối cùng chuẩn bị cho Asian Cup 2027.

Theo tìm hiểu của Báo Thanh Niên, VFF đã có trao đổi chính thức với Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) và Liên đoàn Bóng đá Qatar (QFA), sơ bộ thống nhất phương án tổ chức 2 trận giao hữu trong tháng 12 tới.

Hoàng Đức, Đình Bắc và Williams Minh Hoàng sẽ có cơ hội đối đầu Nhật Bản, Qatar ảnh: Ngọc Linh

Truyền thông Nhật Bản cũng cho biết JFA đang tiến gần chốt các điều khoản cuối cùng để mời đội tuyển Việt Nam đá trận giao hữu có bán vé trên sân Panasonic Stadium Suita tại Osaka vào ngày 30.12.2026.

Osaka từng là nơi diễn ra các trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam tại ASIAD 2026, có cộng đồng người Việt Nam rất đông đảo tại đây. Do đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik đến thi đấu tại đây sẽ nhận được sự cổ vũ lớn lao.

Trong quá khứ, Việt Nam từng hòa Nhật Bản 1-1 trên sân Saitama (Thanh Bình ghi bàn) và khép lại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, sau đó thua ngược 2-4 trong cuộc chạm trán trên sân Al Thumama (Doha, Qatar), tại Asian Cup 2024 nơi Đình Bắc và Tuấn Hải ghi bàn.

HLV Kim Sang-sik đã có nhiều thử nghiệm tại FIFA ASEAN Cup 2026 ảnh: Ngọc Linh

Đồng thời, VFF cũng đang tiến gần thống nhất với QFA để tổ chức một trận giao hữu với đội tuyển Qatar. Nhiều khả năng đây sẽ là trận giao hữu đá kín, màn thử nghiệmcuối cùng trước khi 2 đội bóng cùng chính thức bước vào Asian Cup 2027.

Cũng nói thêm cả Nhật Bản và Qatar đều không nằm cùng bảng với chúng ta tại Asian Cup 2027. Do đó, tất cả các bên tham gia 2 trận giao hữu này đều sẽ có thể yên tâm tung ra những thử nghiệm quan trọng.

Nếu chốt được 2 trận giao hữu với 2 đối thủ mạnh này sẽ là thành công lớn của VFF, giúp đội tuyển Việt Nam có 2 trận cọ xát cực kỳ chất lượng để hướng đến mục tiêu lọt vào tứ kết Asian Cup 2027 trên đất Ả Rập Xê Út.



