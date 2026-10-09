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    Thể thaoBóng đá Việt Nam

    Đình Bắc ổn, HLV Kim thở phào khi dàn sao đội tuyển Việt Nam được nghỉ ngơi

    Tiểu Bảo
    Tiểu Bảo
    Việc Đình Bắc báo tin ổn giúp HLV Kim Sang-sik thở phào khi dàn sao đội tuyển Việt Nam được nghỉ ngơi sau FIFA ASEAN Cup 2026.
    Đình Bắc ổn, HLV Kim thở phào khi dàn sao đội tuyển Việt Nam được nghỉ ngơi- Ảnh 1.

    Wiliams Minh Hoàng được CLB CA TP.HCM cho nghỉ không thi đấu tại Shopee Cup

     Ảnh: CLB CA TP.HCM

    CLB Công an TP.HCM giữ chân cho các tuyển thủ

    Tối ngày 7.10, CLB Công an TP.HCM (CA TP.HCM) đã đá trận ra quân tại đấu trường Shopee Cup bằng chuyến làm khách trên sân Ratchaburi (Thái Lan), với quan điểm rất rõ ràng là giữ chân cho các ngôi sao đội tuyển Việt Nam.

    Ngoại trừ thủ môn Lê Giang Patrik thì nhóm Williams Minh Hoàng, Ngô Đăng Khoa và Nhật Minh đều được giữ trên băng ghế dự bị dù tính chất trận đấu là rất quan trọng trong lần đầu tiên CLB CA TP.HCM ra biển lớn kể từ sau khi trở lại.

    Trong suốt hơn 90 phút căng thẳng trên đất Thái trước đối thủ thi đấu ở AFC Champions League Elite mùa này, HLV Arthur vẫn không sử dụng cầu thủ đã liên tục đá chính tại FIFA ASEAN Cup 2026 là Minh Hoàng.

    Đình Bắc ổn, HLV Kim thở phào khi dàn sao đội tuyển Việt Nam được nghỉ ngơi- Ảnh 2.

    Quang Vinh dự bị và chỉ vào sân thi đấu cho CLB CAHN trong hiệp 2

    ảnh: CLB CA TP.HCM

    Còn 2 cầu thủ ít ra sân cho đội tuyển Việt Nam là Đăng Khoa và Nhật Minh chỉ thi đấu từ nửa sau hiệp 2. Dù bị cầm hòa 1-1 đầy tiếc nuối vào phút bù giờ, nhưng đại diện CLB CA TP.HCM vẫn khẳng định họ hài lòng khi bảo đảm được thể lực cho các ngôi sao trở về từ đội tuyển Việt Nam.

    Vào đêm 8.10, đến lượt CLB CAHN có chuyến làm khách đầy thách thức khác trên sân nhà CLB Lion City Sailors. HLV Mano Polking cũng đã chủ động tính toán để giữ sức cho những cầu thủ vừa hoàn thành nghĩa vụ quốc gia.

    Trong số 11 vị trí đá chính, CLB CAHN chỉ sử dụng trung vệ Adou Minh trong khi Thành Long, Đình Bắc, Quang Vinh chỉ vào sân từ hiệp 2 trong chiến thắng sít sao 1-0.

    Đình Bắc ổn, HLV Kim thở phào khi dàn sao đội tuyển Việt Nam được nghỉ ngơi- Ảnh 3.

    Ngô Đăng Khoa vào sân trong hiệp 2 trên đất Thái Lan

    ảnh: CLB CA TP.HCM

    Mối lo duy nhất đến từ Đình Bắc khi anh bị đau vào cuối trận. Các bác sĩ sau khi kiểm tra cho biết may mắn chân sút sinh năm 2004 chỉ bị dập phần mềm và các bác sĩ cũng đã quấn băng y tế để anh hoàn thành trận đấu.

    Mặc dù vậy, việc Đình Bắc phải nhờ sự hỗ trợ khi rời sân vào cuối trận cũng là lời nhắc nhở để HLV Mano Polking và Kim Sang-sik tính toán cho anh và các cầu thủ đội tuyển Việt Nam nghỉ ngơi sau khi đã liên tục thi đấu trong gần 2 năm qua.

    Cụ thể, chân sút 22 tuổi đã hầu như luôn đá chính tại SEA Games 33 cuối năm 2025, VCK U.23 châu Á tháng 1.2026 cho đến ASEAN Cup, FIFA ASEAN Cup 2026, chưa kể ra sân đều đặn cho CLB CAHN ở các giải trong nước và quốc tế.

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