HLV Kim Sang-sik không thể dẫn dắt U.23 Việt Nam tại Gia Lai Cup, ai sẽ ngồi ghế nóng?

Lứa 'măng non' triển vọng của U.23 Việt Nam

Sau thành tích vô địch Đông Nam Á và đoạt HCĐ châu Á, HLV Kim Sang-sik đang chuẩn bị lực lượng cho lứa U.23 Việt Nam tiếp theo.

Từ khi ngồi ghế huấn luyện cách đây 2 năm, ông Kim đã nhấn mạnh các cầu thủ trẻ là tương lai bóng đá Việt Nam, cần được chăm bẵm ở các học viện, tạo điều kiện ra sân tại CLB cũng như đội tuyển. Thành quả của quá trình ươm mầm là lứa cầu thủ đã tiến đến trình độ châu lục, đánh bại nhiều đội mạnh như UAE, Jordan, Ả Rập Xê Út, Hàn Quốc...

U.23 Việt Nam (áo đỏ) nhận bài học giá trị ẢNH: ĐỘC LẬP

Tuy nhiên, thành công hôm nay không đảm bảo vị thế vững chắc sau này. Trước tiên, bóng đá trẻ Việt Nam chưa đạt tới đẳng cấp Nhật Bản, Uzbekistan... để sản sinh các lứa U.23 với đẳng cấp đồng đều. Việc chờ đợi nhiều năm mới có một lứa hay là chuyện bình thường. Đơn cử, sau 8 năm, U.23 Việt Nam mới lại lọt vào bán kết châu Á.

Đồng thời, cuộc cạnh tranh các lứa U.23 từ năm sau sẽ khắc nghiệt hơn nhiều. Do giải U.23 châu Á 2028 cũng đóng vai trò là vòng loại Olympic Los Angeles 2028, nên các đội tuyển sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất nhằm giành tấm vé đến sân chơi thế giới (hai đội vô địch và á quân châu Á sẽ có vé đi Olympic). Thực tế trước đây cho thấy, U.23 Việt Nam thường có thành tích nghèo nàn ở giải châu Á vào những năm có Olympic, như 2016, 2020 (bị loại vòng bảng) hay 2024 (bị loại tứ kết). U.23 Việt Nam chỉ tiến sâu ở những năm không có Olympic, nơi các đội mạnh chỉ sử dụng đội hình U.21 để chinh chiến (á quân 2018, hạng ba 2026).

Thử thách khó khăn hơn, đòi hỏi quá trình chuẩn bị của U.23 Việt Nam phải kỹ lưỡng. Tại ASIAD 2026, nhiều nhân tố U.21 (vốn là nòng cốt U.23 của 2 năm nữa) đã được trao cơ hội, nổi bật có Cao Văn Bình, Lê Văn Thuận, Nguyễn Lê Phát, Nguyễn Quang Vinh, Lê Đình Long Vũ, Đinh Quang Kiệt...

Tổng cộng, 13 cầu thủ U.21 có tên. Dù dừng bước ở tứ kết (thua nhà vô địch Hàn Quốc), nhưng rõ ràng 4 trận đấu đã mang tới bài học kinh nghiệm giá trị.

Để chuẩn bị cho hành trình sang năm, U.23 Việt Nam sẽ đá giao hữu với U.23 Thái Lan, U.23 Singapore và U.23 Qatar tại Gia Lai, diễn ra từ 10 - 14.11. HLV Kim Sang-sik sẽ vắng mặt do bận công việc tại đội tuyển. Dẫn dắt đội là ông Đinh Hồng Vinh.

Sức mạnh dàn Việt kiều

Bên cạnh bộ khung dần được định hình, lứa kế cận của U.23 Việt Nam còn mạnh hơn khi được bổ sung 3 Việt kiều, gồm Trần Thành Trung, Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa.

Williams Minh Hoàng rất tiềm năng ẢNH: NGỌC LINH

Dù để lại nuối tiếc khi vắng mặt tại ASIAD 2026 (chấn thương), nhưng Thành Trung còn nhiều "dư địa" cống hiến cho bóng đá trẻ Việt Nam.

Tài năng của Ninh Bình từng bước lên các cấp độ trẻ Bulgaria, đoạt giải cầu thủ triển vọng tại đất nước Đông Âu. Sau 1 mùa thích nghi, tài năng của Thành Trung dần phát lộ. Anh lập cú đúp kiến tạo ngay trong trận đầu với Hải Phòng mùa này, giúp Ninh Bình thắng 4-1.

HLV Kim Sang-sik đánh giá cao tài năng của Thành Trung sau đợt triệu tập năm 2025. "Cậu ấy có năng lực, triển vọng. Tôi biết Trung từ trước khi cậu ấy về Ninh Bình. Thành Trung đủ năng lực cống hiến cho các đội tuyển", ông Kim trả lời Báo Thanh Niên. Thành Trung sẽ giải bài toán mà U.23 Việt Nam lo lắng nhất: tuyến giữa. Đá tiền vệ trung tâm, Thành Trung có nhãn quan, khả năng cày ải, hoạt động rộng và chơi một chạm tốt. Đá cùng đàn anh Hoàng Đức ở Ninh Bình, được huấn luyện bởi ông Chu Đình Nghiêm, nhà cầm quân vốn đề cao khía cạnh kiểm soát, Thành Trung sẽ còn tiến bộ.

Williams Minh Hoàng đã chứng minh bản thân với bàn thắng đầu tay sau 3 trận đá chính tại FIFA ASEAN Cup 2026. Trung phong cao 1,9 m có lối đá hiện đại, chăm chỉ chạy chỗ và xử lý bóng cực "Tây": nhanh, gọn và chắc chắn. Tất nhiên, ở tuổi 19, khó đòi hỏi Minh Hoàng phải toàn diện, nhưng với tiềm năng vốn có, nếu được chăm bẵm tốt tại CLB và tạo cơ hội ở đội tuyển, chân sút sinh năm 2007 là ngòi nổ giá trị cho U.23.

Ngoài ra, ông Kim còn có Ngô Đăng Khoa (sinh năm 2006) đã thể hiện năng lực, cùng Việt kiều tiềm năng mới cập bến V-League như Lenn Minh-Tran (sinh năm 2007, đá cho CLB Công an TP.HCM). "Mỏ ngọc thô" này là nguồn lực giá trị, hứa hẹn giúp U.23 Việt Nam nhanh, mạnh và có chiều sâu, đủ cạnh tranh với những đội mạnh châu Á.

Thầy Kim đi đâu?

Những cầu thủ tiềm năng sẽ được triệu tập vào đội U.23 Việt Nam tham dự giải giao hữu quốc tế Gia Lai Cup trên sân Pleiku vào giữa tháng 11 tới đây. Đây là cơ hội rất tốt để BHL đánh giá chất lượng chuyên môn của U.23 Việt Nam, khi đội sẽ chạm trán với U.23 Thái Lan, U.23 Singapore và U.23 Qatar.

Nhưng tháng 11 cũng là đợt tập trung quan trọng của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho Asian Cup 2027 vào đầu năm sau. Do bận dẫn dắt đội tuyển Việt Nam dự giải giao hữu tam hùng tại sân Thiên Trường (Ninh Bình) từ ngày 11,13,15.11 nên thầy Kim sẽ khó dẫn dắt đội U.23 Việt Nam. Công việc lèo lái đội U.23 Việt Nam tại giải giao hữu quốc tế Gia Lai Cup vẫn được giao cho HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh như ASIAD 20 vừa qua.