Lương Chí Khải bất lực, Thể Công Viettel thua đậm Hà Tĩnh: Ghế HLV Popov lung lay

Thể Công Viettel khởi đầu chật vật

Cuộc so tài đội khách Hà Tĩnh ở vòng 3 V-League là bước ngoặt đầu tiên của Thể Công Viettel mùa này. Sau thất bại vòng trước trên sân nhà trước CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN), học trò ông Velizar Popov buộc phải thắng để không trôi khỏi cuộc đua vô địch.

Tuy nhiên, vấn đề là CLB Hà Tĩnh chưa bao giờ dễ bị bắt nạt. Đội bóng của HLV Phan Như Thuật đã trụ hạng suốt 6 mùa V-League nhờ lối chơi phòng ngự phản công biết mình biết người chặt chẽ và khó chịu.

Thể Công Viettel (áo đỏ) khởi đầu chật vật ẢNH: MINH TÚ

CLB Hà Tĩnh đã trình làng lối đá khoa học, với hàng thủ bài bản ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội khách ép chủ nhà Thể Công Viettel phải chơi bằng sở đoản, đó là kiểm soát bóng. Nhờ vậy, Hà Tĩnh làm chủ thế trận phòng ngự và liên tục "ra đòn" uy lực.

Phút 16, Luiz Antonio mở tỷ số cho Hà Tĩnh với siêu phẩm sút xa đẹp mắt. Ở khoảng cách 35 m trước khung thành, thay vì phối hợp, ngoại binh người Brazil vung chân đưa bóng đi theo quỹ đạo cầu vồng, vượt qua tầm bay của thủ thành Văn Việt rồi găm thẳng vào lưới.

Có bàn mở tỷ số làm vốn, CLB Hà Tĩnh lùi về giăng bẫy, chờ Thể Công Viettel dâng cao rồi tung đòn phản công. Học trò HLV Phan Như Thuật đã thực sự làm khó đối thủ, cho đến khi thủng lưới bởi tình huống kém may mắn ở phút 33.

Văn Khang ghi bàn gỡ hòa ẢNH: MINH TÚ

Trong pha tấn công biên trái, hậu vệ Việt Hưng tạt vào trong, đưa bóng chạm chân hậu vệ Hà Tĩnh đổi hướng. Văn Khang đã ập vào đúng lúc, vung chân dứt điểm cận thành tung lưới đội khách, gỡ hòa 1-1 cho Thể Công Viettel. VAR đã xem lại tình huống trong suốt 4 phút, rồi quyết định pha lập công hợp lệ do Văn Khang vẫn đứng trên hậu vệ cuối của Hà Tĩnh.

5 phút định đoạt trận đấu

Bàn thua không khiến CLB Hà Tĩnh nản lòng. Sang hiệp 2, đại diện miền Trung mạnh dạn đẩy đội hình tấn công gây áp lực chủ động, thay vì lùi sâu chịu đựng sức ép.

Chính cách tiếp cận mới mẻ của Hà Tĩnh dường như khiến chủ nhà Thể Công Viettel bối rối. Học trò HLV Popov liên tục để hổng khoảng không trước vòng cấm, đó là sai lầm chí mạng khiến Thể Công Viettel sụp đổ chóng vánh.

Phút 60, pha chọc khe hướng tới vị trí của Duy Thường bị trung vệ Lucas của Thể Công Viettel chặn lại. Bóng trôi đến đúng vị trí tiền đạo Floro da Silva của Hà Tĩnh chọn sẵn. Và cũng giống Luiz Antonio ở bàn mở tỷ số, Floro đã tung cú sút xa trái phá đưa bóng đi vào góc rất khó, không cho thủ môn Văn Việt cơ hội nào để cứu thua.

Hà Tĩnh thắng xứng đáng ẢNH: MINH TÚ

Phút 65, Floro da Silva hoàn tất cú đúp. Anh chạy chỗ thông minh đón pha bắt vô lê nửa nảy của Duy Thường để đệm bóng vào góc hẹp, nâng tỷ số lên 3-1 cho Hà Tĩnh. Trung vệ sinh năm 1999 Lương Chí Khải không chơi tốt, khi không kiềm tỏa được những mũi công nguy hiểm của Hà Tĩnh. Dù vậy, lỗi được chia đều cho cả đội Thể Công Viettel, khi đương kim á quân V-League đã chơi bạc nhược, thiếu sinh khí.

Hai bàn thua trong ít phút khiến Thể Công Viettel bừng tỉnh, song quá muộn. Hà Tĩnh đá chặt chẽ để bảo toàn thành quả, qua đó lấy trọn 3 điểm rời sân Hàng Đẫy.

Thua đậm CLB Hà Tĩnh trên sân nhà, Thể Công Viettel tụt xuống thứ 11 trên bảng xếp hạng khi chỉ có 3 điểm sau 3 trận, xếp trên HAGL, Hà Nội và TP.Đồng Nai (những đội chưa có điểm nào). Sau khoản đầu tư rất lớn đầu mùa, kết quả thất vọng này sẽ tạo ra áp lực lớn lên chiếc ghế của HLV Popov.