Khủng hoảng nghiêm trọng hàng công đội tuyển Việt Nam: Thầy Kim gọi lại Tiến Linh, tại sao không?

Đội tuyển Việt Nam liên tục đón tin xấu

Còn 3 tháng nữa mới đến Asian Cup 2027, nhưng quá trình chuẩn bị lực lượng của đội tuyển Việt Nam đã bắt đầu từ bây giờ. Ai được chọn, ai trong danh sách chờ... là những quân cờ đang trong toan tính của HLV Kim Sang-sik.

Trong đó, hàng công là phòng tuyến khủng hoảng nặng nhất. Đình Bắc sẽ vắng 2 trận đầu vòng bảng Asian Cup, gặp UAE và Hàn Quốc, do thực thi án treo giò của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Đình Bắc nghỉ 2 trận đầu vòng bảng Asian Cup 2027 ẢNH: NGỌC LINH

Chân sút sinh năm 2004 nhận thẻ đỏ trực tiếp ở trận tranh hạng ba U.23 châu Á 2026 với Hàn Quốc. Do Đình Bắc không thể dự kỳ U.23 tiếp theo, nên án phạt được tính cho trận đấu chính thức trong khuôn khổ AFC ở cấp độ cao hơn (chính là đội tuyển quốc gia).

Vắng ngòi nổ chủ lực ở 2 trận đấu rất khó khăn với Hàn Quốc, UAE là thiệt thòi với đội tuyển Việt Nam. Càng gian nan hơn cho ông Kim, khi Hoàng Hên phải nghỉ thi đấu 3 tháng để dưỡng thương, có nguy cơ bỏ lỡ Asian Cup.



Trong khi Xuân Son bị tổn thương cơ đùi phía sau trong trận đấu với Philippines, dự kiến cần khoảng 8 tuần để hồi phục.

Theo kết quả kiểm tra mới nhất, Nguyễn Tài Lộc bị viêm điểm bám dây chằng sên mác trước, dự kiến cần khoảng 3 tuần để hồi phục.



Đội tuyển Việt Nam có thể thay đổi mạnh ở Asian Cup 2027, thầy Kim đau đầu vì Đình Bắc

Williams Minh Hoàng (trái) có tiềm năng nhưng còn phải cố gắng nhiều ẢNH: NGỌC LINH

Son đã 30 tuổi, gặp hai chấn thương trong 2 năm qua. Tài Lộc 33 tuổi và chưa bao giờ là phương án tấn công tin cậy, khi anh mờ nhạt ở ASEAN Cup lẫn FIFA ASEAN Cup dù được thử nghiệm nhiều vị trí.

Gọi lại cựu binh hay tận dụng tân binh?

HLV Kim Sang-sik nhìn ra vấn đề hàng công từ năm 2025. Đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024 chủ yếu nhờ phong độ xuất sắc của Xuân Son, với 7 bàn, 2 kiến tạo chỉ trong 5 trận. Khi Son chấn thương, học trò ông Kim lập tức có những trận ghi bàn khó nhọc trước Lào (2-0) hay Nepal (1-0).

Chiến lược gia Hàn Quốc từng nhiều lần thử nghiệm hàng công, gọi thử nghiệm nhiều chân sút nội như Gia Hưng, Việt Cường. Một số chân sút trẻ như Ngọc Mỹ, Quốc Việt cũng đôi lần được lên tuyển, nhưng hầu hết không để lại ấn tượng.

Đó là lý do, cả 3 ngoại binh nhập tịch lên tuyển đợt vừa rồi (Hoàng Hên, Xuân Son, Tài Lộc) đều là tiền vệ công hoặc tiền đạo. Chức vô địch ASEAN Cup 2026 có đóng góp của Hên và Son, nhưng nhìn chung, đây là giải pháp ngắn hạn. Các tiền đạo gốc Brazil luống tuổi, ít di chuyển và tranh chấp, không phù hợp với xu hướng bóng đá đỉnh cao ngày càng cơ động, đòi hỏi cầu thủ phải pressing liên tục, chạy tối thiểu 11-13km/trận.

Tiến Linh có thể trở lại ẢNH: MINH TÚ

Để đảm bảo tương lai, HLV Kim Sang-sik cần những tiền đạo nội trẻ, khỏe, ghi bàn đều đặn và chăm chỉ gây áp lực lên đối thủ. Tại FIFA ASEAN Cup 2026, Williams Minh Hoàng và Đăng Khoa đều chơi ổn ở khía cạnh pressing, chạy chỗ, nhưng còn non kinh nghiệm dẫn đến xử lý lỗi nhiều, không tạo được khoảng trống cho đồng đội. Sử dụng tiền đạo trẻ đồng nghĩa rủi ro thành tích. Đội tuyển Việt Nam đã hụt bước ở FIFA ASEAN Cup, và có thể mất Asian Cup nếu không có chiến lược trẻ hóa.

Trên ghế dự bị, Gia Hưng có lẽ là thử nghiệm thất bại khi anh không được tin dùng ở bất cứ giải nào, tương tự là Việt Cường. Khi bế tắc, ông Kim đơn giản là không có kế hoạch B.

Ở 3 trận giao hữu tới gặp Đài Loan, Kyrgyzstan (tháng 11) và Qatar (tháng 1.2027), ông Kim có thể gọi một số chân sút. Dàn cựu binh như Tiến Linh, Tuấn Hải có thể trở lại. Dẫu sao, đây vẫn là những gương mặt có kinh nghiệm, đã chơi nhiều giải lớn, đủ khả năng dẫn dắt lớp trẻ.