Con đường duy nhất để đội tuyển Việt Nam mạnh hơn ở Asian Cup

Đội tuyển Việt Nam cần định vị lại chỗ đứng

Đội tuyển Việt Nam trải qua hai cung bậc cảm xúc trái ngược chỉ trong vỏn vẹn vài tuần. Một tháng trước, là đỉnh cao Đông Nam Á khi đánh bại Thái Lan để giữ ngai vàng ASEAN Cup, nối chuỗi trận bất bại lên con số 27. Còn hiện tại, là cú đúp thất bại trước Thái Lan và Malaysia, chỉ đứng hạng tư tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Hai giải đấu, đối thủ không thay đổi đáng kể (Pakistan cũng chỉ ngang một đội trung bình tại Đông Nam Á như Lào, Campuchia), nhưng kết quả rất khác, đến từ một lý do duy nhất: đội tuyển Việt Nam đã dồn toàn lực cho ASEAN Cup. Một tháng tập huấn, một tháng thi đấu, các cầu thủ phải hy sinh kỳ nghỉ hè vốn để sạc năng lượng để bước vào guồng thi đấu đầy căng thẳng và áp lực. Chính nhờ vậy, Việt Nam vô địch ASEAN Cup. Song, cũng chính bởi thế, mà đội bóng của HLV Kim Sang-sik thất bại tại FIFA ASEAN Cup.

Đội tuyển Việt Nam có thể thay đổi mạnh ở Asian Cup 2027, thầy Kim đau đầu vì Đình Bắc

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) thất bại ở FIFA ASEAN Cup ẢNH: NGỌC LINH

Khi những "viên pin" cạn kiệt vì dốc sức cho một giải đấu, hiển nhiên điểm rơi phong độ, thể lực và tâm lý sẽ không dành cho giải đấu còn lại. Đội tuyển Việt Nam không thua vì mất trụ cột. Mà đội thua vì ngay cả những người ở lại cũng gần như... không nhấc nổi chân sau chuỗi ngày cày ải đằng đẵng.

Như vậy, đội tuyển Việt Nam vô địch giải đấu mà chúng ta chuẩn bị kỹ lưỡng, còn đối thủ thì không. Chúng ta cũng chỉ thua ở giải đấu đối thủ dồn toàn tâm toàn lực, còn học trò ông Kim đã hụt hơi. Đỉnh cao ASEAN Cup không nói lên rằng Việt Nam mạnh, vực sâu FIFA ASEAN Cup không kết luận thầy trò Kim Sang-sik yếu.

Tuy nhiên, có một vấn đề không nên né tránh: suốt 2 năm qua, đội tuyển Việt Nam thiếu cọ xát ở tầm châu Á. Tính từ tháng 10.2024 đến nay, Hoàng Đức cùng đồng đội đá 30 trận. Trong đó, chỉ có 4 trận gặp các đội ngoài Đông Nam Á, gồm Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh và Nepal. Cả 4 đội này đều đến từ Nam Á, có thứ hạng thấp và chuyên môn yếu. Không đội Nam Á nào được dự vòng chung kết Asian Cup 2027, điều hiển nhiên với một đội tuyền tầm trung ở châu lục.

Trước đây, đội tuyển Việt Nam từng giao hữu với Tây Á (Palestine, Syria, Qatar, Jordan), từng "thử lửa" Trung Á (Uzbekistan, Kyrgyzstan), đọ sức Đông Á (Hàn Quốc, Trung Quốc, Triều Tiên). Tất cả những đội kể trên đều lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2026. Thua hay thắng, Việt Nam cũng có bài học mang về.

Đội tuyển Việt Nam phải "tận thu" 3 trận giao hữu tới để chuyển mình ẢNH: NGỌC LINH

Còn lúc này, những trận đấu ở tầm châu Á là thứ đội tuyển Việt Nam phải có để hiểu mình đứng ở đâu.

Tích lũy và thử nghiệm

Đội tuyển Việt Nam sẽ giao hữu với Đài Loan, Kyrgyzstan (tháng 11), rồi gặp đương kim vô địch Asian Cup Qatar vào tháng 1.2027. Đó là những trận mà học trò ông Kim đã chờ rất lâu. Muốn ra biển lớn, phải quen dần với dập dềnh sóng lớn.

Có một chi tiết đáng chú ý: không cầu thủ từng đá Asian Cup 2019 (giải đấu chứng kiến đỉnh cao gần nhất của Việt Nam, khi lọt tới tứ kết) còn trụ lại danh sách hiện tại của HLV Kim Sang-sik. Quang Hải, Thành Chung vắng mặt do chấn thương, Văn Lâm không cạnh tranh được với Lê Giang Patrik, còn Văn Hậu bị loại vì nguyên nhân ngoài chuyên môn.

Sau 7 năm, đội tuyển Việt Nam không còn nòng cốt con người từng loại Jordan, đá sòng phẳng với Nhật Bản, Iraq. HLV Kim Sang-sik có trong tay lực lượng hoàn toàn mới, đa số là Việt kiều (5 người), ngoại binh nhập tịch (3 người), tài năng U.23 (3 người), còn lại là nhân tố kinh nghiệm được sàng lọc từ V-League.

Chiến lược gia Hàn Quốc hiểu rõ khúc mắc, rằng 100% học trò của ông đang đá trong nước. Ngoại trừ cầu thủ khoác áo CLB Công an Hà Nội (đá AFC Champions League Elite) và Thể Công Viettel (đá AFC Champions League 2), hầu hết chỉ đá V-League hoặc giải Đông Nam Á. Sự va chạm với "biển cả" châu Á là không đáng kể.

Hoàng Đức (áo trắng) đã mỏi mệt ẢNH: NGỌC LINH

Nhìn xung quanh, nhiều nước đang làm mọi cách để có thỏi nam châm thu hút vốn kinh nghiệm. Indonesia, Philippines nhập tịch hàng loạt nhân tố châu Âu, Thái Lan xuất khẩu cầu thủ (đa số sang Nhật Bản) và gọi Thái kiều đá ở nước ngoài. Còn với Việt Nam, toàn bộ nguồn lực ông Kim đến từ trong nước.

Công thức ấy có thể ổn ở Đông Nam Á, song ra châu Á thì chưa chắc. Do vậy, con đường duy nhất để tiến bộ, là tận dụng 3 trận giao hữu tới để mài sắc lối chơi và "hấp thụ" cường độ chơi bóng đẳng cấp cao hơn, đặc biệt là trận gặp Kyrgyzstan và Qatar.

HLV Kim Sang-sik có thể gọi cầu thủ mới, nhưng không gì quan trọng bằng việc đội tuyển Việt Nam phải chắt lọc trải nghiệm và tự thúc đẩy mình tiến bộ hơn. Nội lực của đội không thể mãi dừng ở ASEAN Cup. Phải học hỏi và tiến xa hơn, từ những bước đi đầu tiên khiêm tốn hôm nay.



