Vượt vòng bảng Asian Cup 2027, dễ hay khó với đội tuyển Việt Nam?

Cửa ải Asian Cup luôn khó nhằn với đội tuyển Việt Nam

Sau khi kết thúc 4 trận FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam đã khép lại chu kỳ đá giải Đông Nam Á, kéo dài từ cuối tháng 12.2024 đến nay. Các học trò HLV Kim Sang-sik bất bại liền 27 trận, vô địch ASEAN Cup 2024 và 2026. Dù không thành công ở FIFA ASEAN Cup, nhưng nhìn tổng thể, Việt Nam đã chơi ổn, duy trì vị thế số một khu vực.

Tuy nhiên, khoảng cách từ Đông Nam Á ra châu Á luôn rất lớn, từng khiến không ít thế hệ tài năng của bóng đá Việt Nam hụt bước. Trong suốt chiều dài lịch sử, đội tuyển Việt Nam mới 3 lần dự Asian Cup, trong đó, có 2 lần vào tứ kết (2007, 2019), lần còn lại bị loại ở vòng bảng (2023).

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) sắp bước vào hành trình mới ẢNH: NGỌC LINH

Asian Cup 2027 đánh dấu lần thứ tư liên tiếp, Việt Nam có mặt tại vòng chung kết. Dự giải châu Á giờ trở thành thường tình với đội tuyển Việt Nam. Quang Hải cùng đồng đội toàn thắng 6 trận vòng loại 2027, bất bại 6 trận vòng loại 2019. Năm 2023, Việt Nam không đá vòng loại, nhờ nghiễm nhiên có suất do có vé vào vòng loại thứ ba World Cup. Còn năm 2007, đội dự với tư cách đồng chủ nhà.

Tuy nhiên, góp mặt thường xuyên và tạo dấu ấn là hai chuyện khác nhau. Sau chiến tích vào tứ kết Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam lập tức bị loại tại vòng bảng Asian Cup 2023, với 3 trận toàn thua, lần lượt với tỷ số 2-4 trước Nhật Bản, 0-1 trước Indonesia và 2-3 trước Iraq. Trước đó 4 năm, tại Asian Cup 2019, thực tế đội tuyển Việt Nam cũng thua 2 đội mạnh trong bảng là Iran (0-2) và Iraq (2-3). Khác biệt chỉ là chiến thắng trước Yemen, đội yếu nhất bảng, nhờ vậy nằm trong nhóm đội hạng ba xuất sắc nhất.

Trong lịch sử dự Asian Cup, Việt Nam chỉ thắng 2 trong 9 trận vòng bảng. Nói vậy để thấy, tại Asian Cup, kiếm một trận thắng là chuyện khó vô cùng, ngay cả khi Việt Nam có lứa vàng son Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu, cùng HLV "vàng" Park Hang-seo.

Đội tuyển Việt Nam đang trẻ hóa, nhưng chưa hái quả ngọt ẢNH: NGỌC LINH

Tại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam chung bảng E với Hàn Quốc, UAE và Yemen. Mục tiêu Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đặt ra là vượt qua vòng bảng. Chỉ tiêu khả dĩ nhất, là thua với tỷ số chấp nhận được trước Hàn Quốc, nỗ lực kiếm 1 điểm trước UAE và phải thắng Yemen. Với 3-4 điểm, thầy trò HLV Kim Sang-sik nhắm ngôi nhì, hoặc nằm trong nhóm các đội hạng ba xuất sắc nhất như 7 năm trước.

Bài toán kinh nghiệm

Lứa đỉnh cao ở Asian Cup 2019 của đội tuyển Việt Nam chỉ còn sót lại Quang Hải, Văn Hậu, Thành Chung và Văn Lâm vừa vô địch ASEAN Cup 2026.

Trùng hợp là, cả 4 cầu thủ này đều vắng mặt tại FIFA ASEAN Cup 2026. Nhiều khả năng, chỉ có 2 hoặc 3 người trong số này còn trụ lại đội hình đá Asian Cup 2027.

Thế hệ hoàng kim được HLV Park Hang-seo nhào nặn đã trôi vào dĩ vãng. Đội tuyển Việt Nam hiện tại mang sắc màu hoàn toàn mới, với số lượng Việt kiều và ngoại binh nhập tịch nhiều hơn.

7 năm trước, Việt Nam vào tứ kết Asian Cup 2019 với chỉ 1 Việt kiều, đó là thủ môn Văn Lâm. Còn tại FIFA ASEAN Cup 2026, có tới 8 cầu thủ mang dòng máu ngoại, gồm 5 Việt kiều (Lê Giang Patrik, Cao Pendant Quang Vinh, Nguyễn Adou Leygley Minh, Williams Minh Hoàng, Ngô Đăng Khoa) và 3 ngoại binh nhập tịch (Xuân Son, Hoàng Hên, Tài Lộc). Nhờ cơ chế cởi mở, HLV Kim Sang-sik có nhiều nguồn lực hơn, tuy nhiên, Asian Cup 2027 có thể là giải châu Á mà Việt Nam góp mặt với ít tài năng trẻ nhất. Lứa U.23 của ông Kim dù vô địch Đông Nam Á và đoạt HCĐ châu Á, nhưng ngoài Đình Bắc, chưa ai đủ năng lực ra sân cho đội tuyển.

Bài toán rất khó cho ông Kim ẢNH: NGỌC LINH

So với lứa trước, đội tuyển Việt Nam của ông Kim bất bại dài hơn, nhưng trong 2 năm qua, đội chủ yếu gặp đối thủ ngoài tốp 100 thế giới. Việt Nam chỉ thắng một đội duy nhất trong tốp 100, đó là Thái Lan. Chất lượng đối thủ yếu hơn, đội hình hiện tại cũng già hơn (chỉ 2 nhân tố trẻ đá chính), báo hiệu Asian Cup 2027 sẽ khắc nghiệt.

Cái thiếu lớn nhất của đội tuyển Việt Nam là chưa cọ xát với đối thủ đủ mạnh, để đánh giá đúng vị trí. Chỉ đến tháng 11 tới, Việt Nam mới gặp đối thủ đáng nói đầu tiên: Kyrgyzstan. Đại diện Trung Á từng lọt tới vòng loại thứ ba World Cup 2026 và thắng Việt Nam ngay trước thềm Asian Cup 2023.

Nhìn chung, mục tiêu vượt vòng bảng Asian Cup 2027 dù khả thi, nhưng đòi hỏi thầy trò ông Kim phải rất, rất cố gắng. Tái tạo động lực ra sao khi hầu hết cầu thủ đã qua thời đỉnh cao và thiếu cọ xát quốc tiế, là bài toán khó nhằn mà HLV Kim Sang-sik phải tìm lời giải.