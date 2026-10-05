HLV Tan Cheng Hoe: 'Malaysia hạnh phúc khi lần đầu thắng đội tuyển Việt Nam sau hơn 10 năm'

HLV Malaysia tự hào về học trò

Đội tuyển Việt Nam để thua 0-1 ở trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 trước Malaysia, dẫn đến trắng tay rời Indonesia.

Học trò HLV Kim Sang-sik để thủng lưới phút 62, bởi pha xoay người dứt điểm đẳng cấp của Fergus Tierney. Sau đó ông Kim đã "thay máu" cả hàng công và thủ, giúp Việt Nam ép sân trong 20 phút cuối. Song, Malaysia phòng ngự đủ vững chãi, lì lợm để bảo toàn tỷ số, qua đó có trận thắng đầu tiên trước Việt Nam sau 12 năm.

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) chỉ về đích thứ tư tại FIFA ASEAN Cup 2026 ẢNH: NGỌC LINH

Tại FIFA ASEAN Cup, Malaysia về ba chung cuộc với thành tích ấn tượng: thắng 3, hòa 1, là đội duy nhất tại giải giữ sạch lưới cả 4 trận. "Mãnh hổ" thắng Bangladesh (3-0), Singapore (6-0), Việt Nam (1-0), hòa Indonesia (0-0). Đây là lần đầu sau 12 năm, kể từ ASEAN Cup 2014, Malaysia mới xếp trên Việt Nam ở một giải chính thức.

HLV Tan Cheng Hoe khẳng định: "Trước tiên, tôi muốn bày tỏ sự cảm kích và biết ơn đối với Hoàng thân, Nhiếp chính vương bang Johor, Tunku Mahkota Ismail, vì sự ủng hộ và những chỉ dẫn dành cho đội tuyển. Điều đó có ý nghĩa rất lớn với chúng tôi. Chúng tôi cũng không quên Thủ tướng Malaysia (ông Anwar Ibrahim). Trước trận đấu, ông đã gửi lời chúc đến đội. Tôi muốn cảm ơn sự ủng hộ của Thủ tướng dành cho đội tuyển.

Đồng thời, tôi muốn chúc mừng các cầu thủ vì tinh thần và sự cống hiến của họ trong trận đấu chiều nay. Chúng tôi biết phải thi đấu bốn trận trong một khoảng thời gian ngắn, và đó đều là những trận đấu rất khó khăn. Vì vậy, các cầu thủ ít nhiều đã cảm thấy mệt mỏi. Nhưng về mặt tinh thần, toàn đội luôn sát cánh và chiến đấu cùng nhau. Đây là cơ hội tốt để chúng tôi giành một kết quả tích cực và đánh bại Việt Nam sau hơn 10 năm. Tôi rất vui với thành quả này".

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Malaysia sẽ còn mạnh hơn

HLV Tan Cheng Hoe cũng nhấn mạnh, đội tuyển Malaysia phải tiếp tục tiến bộ. "Một trong những thống kê tốt nhất của đội là số bàn thắng chúng tôi ghi được. Nhưng đôi khi bóng đá không chỉ được quyết định bởi những con số thống kê.

Điều quan trọng là các cầu thủ đã làm việc vô cùng chăm chỉ cùng nhau. Họ tập trung và nỗ lực ngày đêm. Tâm lý thi đấu của các cầu thủ đóng vai trò rất quan trọng. Dù chỉ có một khoảng thời gian ngắn để thi đấu bốn trận khó khăn, với tư cách HLV, tôi rất hài lòng với màn trình diễn của toàn đội".

HLV Tan Cheng Hoe ẢNH: NGỌC LINH

Chiến lược gia của Malaysia đánh giá thêm, rằng tinh thần là chìa khóa giúp Malaysia có vị trí thứ ba tại FIFA ASEAN Cup 2026.

"Mỗi cầu thủ đều đã chơi hết khả năng và không bao giờ bỏ cuộc. Đó chính là cách chúng tôi muốn xây dựng và cải thiện đội bóng. Chúng tôi đoàn kết, chiến đấu cùng nhau và tận hưởng niềm vui cùng nhau. Tất nhiên, đội tuyển vẫn cần tiếp tục tiến bộ trong tương lai. Chúng tôi thực sự tiếc nuối khi không thể góp mặt ở trận chung kết. Tôi hy vọng hai đội sẽ thể hiện những gì tốt nhất trong một bầu không khí tuyệt vời.

Tôi tin cả hai đội đều có động lực để thi đấu trong bầu không khí như vậy. Chúc cả hai đội những điều tốt đẹp nhất và mong đội mạnh hơn sẽ giành chiến thắng.Tinh thần của đội bóng đến từ tinh thần của từng cầu thủ. Chúng tôi muốn chiến thắng và giành vinh quang với tư cách một tập thể, một gia đình. Có thể thấy sự gắn kết giữa các cầu thủ".

HLV của Malaysia kết luận: "Chúng tôi tận hưởng từng khoảnh khắc và tập trung không chỉ trên sân mà còn vào sự gắn kết bên ngoài sân cỏ. Chúng tôi gắn bó như một gia đình với một giấc mơ lớn: chiến thắng vì tất cả, vì những người hâm mộ đã đến Indonesia cổ vũ chúng tôi và những người luôn ủng hộ đội tuyển tại Malaysia.

Tất nhiên, hành trình của chúng tôi vẫn còn rất dài. Chúng tôi vẫn cần xây dựng một đội bóng mạnh hơn trong tương lai. Dù hiện tại chưa thể tiến thêm một bước nữa, chúng tôi cần làm việc chăm chỉ hơn để chắc chắn rằng mình đang đi đúng hướng.

Với cương vị của mình, tôi cam kết sẽ tập trung cho đội tuyển. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể và cống hiến mọi thứ mình có cho đội bóng này.Có thể thấy sức mạnh của đội tuyển nằm ở sự gắn kết. Chúng tôi tôn trọng lẫn nhau. Trong đội luôn có những cầu thủ thông minh, những người giàu kinh nghiệm, và mọi người hỗ trợ, nhắc nhở nhau. Đó chính là một trong những bí quyết để xây dựng sự nghiệp bóng đá. Đồng thời, tôi cũng muốn cảm ơn ban huấn luyện. Họ đã làm việc rất chăm chỉ để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ".