Đội tuyển Việt Nam quyết thắng Malaysia: Williams Minh Hoàng, Khoa Ngô và Hai Long đá chính, Đình Bắc dự bị

Đội tuyển Việt Nam quyết thắng trận tranh hạng ba

Danh sách đá chính đội tuyển Việt Nam ở màn so tài Malaysia (tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026) diễn ra lúc 16 giờ hôm nay 5.10 đã lộ diện.

Đứng trong khung gỗ tiếp tục là lựa chọn Lê Giang Patrik. Ở hàng thủ, bộ ba được lựa chọn gồm Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Ngọc Bảo và Nguyễn Adou Leygley Minh. Hai cánh có Cao Pendant Quang Vinh và Trương Tiến Anh.

Ảnh: VFF

Williams Minh Hoàng chơi ở vị trí trung phong

Đình Bắc (áo đỏ) dự bị trận gặp Malaysia ẢNH: NGỌC LINH

Trên hàng công, ông Kim sử dụng bộ đôi Nguyễn Hoàng Đức và Lê Phạm Thành Long ở tuyến giữa. Bộ ba tiền đạo gồm Nguyễn Hai Long, Ngô Đăng Khoa (Khoa Ngô) và Williams Minh Hoàng.

Không chủ quan

Đội tuyển Việt Nam bất bại trước Malaysia 10 năm qua. Năm 2016, Việt Nam thắng 1-0 nhờ bàn thắng đẹp mắt của Trọng Hoàng. Năm 2018, đội quân của HLV Park Hang-seo hạ đối thủ 2-0 ở vòng bảng, rồi thắng tổng tỷ số 3-2 sau hai lượt chung kết để vô địch.

Lần lượt vào các năm 2020 và 2022, Việt Nam đều gặp Malaysia ở lượt hai và đều thắng đậm 3-0. Tại vòng loại Asian Cup 2027, Việt Nam được xử thắng 3-0 ở lượt đi do đối thủ dùng 7 cầu thủ nhập tịch với giấy tờ giả mạo, rồi thắng 3-1 ở lượt về.

Việt Nam cần dè chừng những 'ngòi nổ' nào bên phía Malaysia?

Tại ASEAN Cup 2026, Việt Nam thắng Malaysia với tổng tỷ số 4-0 sau hai lượt bán kết.

Danh sách 2 đội

Malaysia (áo vàng) đã khác ẢNH: MINH TÚ

Chung cuộc, Việt Nam thắng 9, hòa 1 trong 10 lần gần nhất gặp Malaysia. Đó là thành tích vượt trội, cho thấy "Mãnh hổ" chưa từng là đối thủ xứng tầm với bóng đá Việt Nam.

Tuy nhiên, tại FIFA ASEAN Cup 2026, Malaysia đã tiến bộ. Nhờ sự xuất hiện của ngôi sao nhập tịch Bergson cùng hàng loạt nội binh giỏi, đội bóng của Tan Cheng Hoe đã thắng Bangladesh (3-0), Singapore (6-0) và áp đảo Indonesia ở trận hòa 0-0.

Malaysia không còn là tập thể mỏng manh như cách đây 2 tháng. Đội tuyển Việt Nam phải tập trung dốc sức nếu muốn đoạt HCĐ.