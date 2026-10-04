Báo động hàng thủ đội tuyển Việt Nam

Nguy cơ được báo trước

Vấn đề hàng thủ đội tuyển VN được HLV Kim Sang-sik nhận ra ngay sau khi vô địch ASEAN Cup 2026. Trả lời Thanh Niên, chiến lược gia người Hàn Quốc nhấn mạnh hệ thống phòng ngự VN chơi chưa tốt và còn phải chỉnh sửa. Dù vậy, câu chuyện "có bột mới gột nên hồ" đang vận vào đội tuyển VN. Để xây dựng hàng thủ chất lượng, ông Kim cần con người chất lượng. Thế nhưng tại FIFA ASEAN Cup, VN vắng cả Thành Chung (trung vệ đọc tình huống và phán đoán tốt nhất) lẫn Văn Hậu (hậu vệ đa năng và tranh chấp tốt) vì nhiều nguyên nhân.

Hàng thủ VN (phải) đang sa sút ẢNH: NGỌC LINH

Sau 3 trận vòng bảng, HLV Kim Sang-sik thay 3 bộ khung phòng ngự khác nhau. Kết quả, VN chỉ sạch lưới trận gặp Philippines nhờ may mắn và tài năng của Lê Giang Patrik. Đến trận gặp Thái Lan, các hậu vệ thay nhau mắc sai lầm trong khâu phán đoán, chọn vị trí dẫn đến thất bại 0-2.

Tuy nhiên, 2 bàn thua ở trận gặp Pakistan ngày 2.10 mới thực sự đáng nói. Trước đội hạng 198 thế giới (kém VN 99 bậc), hệ thống phòng ngự với Xuân Mạnh, Việt Anh và Ngọc Bảo vẫn lúng túng để đối phương vượt mặt. Bàn mở tỷ số của Pakistan đến từ pha phá bóng hụt của Ngọc Bảo, rồi sau đó pha ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3 là hậu quả của tình huống mất bóng ở biên của cầu thủ VN, sau đó tiền đạo Pakistan thoải mái rê bóng qua 2 hậu vệ, sút bóng lọt nách thủ môn Lê Giang Patrik.

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4 bàn thua trong 2 trận là lời cảnh báo cho đội tuyển VN. Hào quang ASEAN Cup đã ở lại sau lưng. Trước mắt thầy trò ông Kim không chỉ là trận tranh hạng ba gặp Malaysia tiềm ẩn đầy rủi ro (đối thủ đã ghi 9 bàn ở vòng bảng, mới thắng Singapore 6-0), mà còn là Asian Cup 2027 với Hàn Quốc, UAE, Yemen đang chờ đợi, cùng vòng loại World Cup 2030 rất khó khăn. Nếu ngay cả đối thủ xếp hạng gần 200, thường nằm ở nhóm hạt giống yếu nhất khu vực, còn gây khó cho hàng thủ VN, thì Xuân Mạnh cùng đồng đội sẽ chống đỡ ra sao khi gặp các đội nhóm đầu?

Chỉnh sửa hệ thống

Nếu sai sót hàng thủ xuất phát từ con người, HLV Kim Sang-sik có thể thay thế bằng con người. Nhưng khi lỗi lầm đến từ cả hệ thống, đội tuyển VN cần cuộc chuyển mình đồng bộ.

"Tôi muốn 11 cầu thủ VN cùng xuất hiện trong khung hình. Họ phải phòng ngự cùng nhau, tấn công cùng nhau", HLV Kim Sang-sik bày tỏ. Quan điểm của ông phù hợp với bóng đá hiện đại: phòng ngự là chuyện của cả tập thể, không phải riêng một vài hậu vệ.

Sự xuống dốc của đội tuyển VN không thuần túy đến từ Ngọc Bảo, Việt Anh, mà đến từ câu chuyện rất cũ: tuyến giữa. Chấn thương của Hoàng Đức, cùng số cầu thủ ít ỏi có thể đá tiền vệ trung tâm… đã dẫn tới khu trung tuyến trở nên mỏng manh. Tuyến giữa VN không kiểm soát được thế trận, không gây áp lực, không bọc lót che chắn hiệu quả, hiển nhiên sức ép đặt lên hàng thủ sẽ lớn hơn.

Tuyến phòng ngự của VN không như thời đỉnh cao cách đây 6, 7 năm. HLV Kim Sang-sik hiểu được điều đó, nhưng vì không có gương mặt mới, ông vẫn phải dùng nhân tố cũ như Thành Chung, Xuân Mạnh… là ví dụ. Khi hậu vệ đã sa sút, tuyến tiền vệ và tiền đạo phải pressing tốt hơn để giảm tải áp lực cho hàng thủ. Tại ASEAN Cup 2026, hàng công đã làm tốt vai trò đánh chặn từ xa. Song ở FIFA ASEAN Cup, khi đối thủ trẻ khỏe, càn lướt tốt hơn, còn chính đội tuyển VN mệt mỏi vì cường độ cày ải liên tục, sai lầm xuất hiện là bình thường.

Ông Kim đã nhìn thấy bài toán. Lời giải ra sao, cần phải tìm ở trận tranh hạng ba với Malaysia diễn ra lúc 16 giờ ngày mai 5.10.