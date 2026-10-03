Đội tuyển Việt Nam được Chủ tịch FIFA trao HCĐ nếu thắng Malaysia, không có tiền thưởng?

Trận tranh hạng 3 giữa Việt Nam và

diễn ra lúc 16 giờ ngày 5.10 trên sân Gelora Bung Karno. Đây là cơ hội để đội tuyển Việt Nam khép lại giải đấu bằng một chiến thắng và vị trí thứ ba chung cuộc.

Đội tuyển Việt Nam sẽ vào chơi trận tranh hạng 3 với Malaysia ẢNH: NGỌC LINH

Đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe từng tạo ấn tượng mạnh khi thắng Singapore 6-0 và Bangladesh 3-0, đồng thời hòa Indonesia 0-0.

Bên cạnh ý nghĩa về chuyên môn, vấn đề tiền thưởng cũng nhận được sự quan tâm. Theo cơ cấu tài chính được công bố khi FIFA ASEAN Cup 2026 ra mắt, mỗi đội tuyển tham dự được đảm bảo khoản hỗ trợ 125.000 USD, tương đương khoảng 3,2 tỉ đồng. Như vậy, đội tuyển Việt Nam hiện đã chắc chắn có khoản tiền này sau khi góp mặt tại Division 1.

Tuy nhiên, đến lúc này, chưa có thông tin chính thức cho thấy đội thắng trận tranh hạng 3 sẽ nhận thêm một khoản thưởng cụ thể. Tính đến hết vòng bảng, FIFA vẫn chưa công bố đội giành hạng 3 (HCĐ) sẽ nhận bất kỳ khoản tiền thưởng cụ thể nào.

Đáng chú ý, cơ cấu tiền thưởng của FIFA ASEAN Cup 2026 đã có sự thay đổi so với kế hoạch ban đầu. Theo Siamsport của Thái Lan, FIFA bất ngờ điều chỉnh tiền thưởng dành cho đội vô địch Division 1 từ 1 triệu USD xuống còn 650.000 USD, tức giảm 350.000 USD, tương đương 35%. Thông tin này được Siamsport đăng tải từ ngày 22.9 và FIFA hiện vẫn chưa có thông báo chính thức xác nhận.

Siamsport cho biết thêm, không chỉ khoản thưởng cho nhà vô địch bị giảm, các khoản thưởng dành cho mỗi trận thắng hoặc hòa vốn được tính trong cơ cấu ban đầu cũng đã bị loại bỏ.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sẽ đến xem chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Trong khi đội tuyển Việt Nam và Malaysia tranh hạng 3, Thái Lan và chủ nhà Indonesia sẽ đối đầu ở trận chung kết. Màn so tài này sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 5.10.

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), Chủ tịch FIFA Gianni Infantino dự kiến đến Indonesia từ ngày 4.10 để tham dự một loạt hoạt động liên quan đến FIFA ASEAN Cup 2026. Ông Infantino sẽ có mặt tại lễ bế mạc giải đấu trên sân Gelora Bung Karno (Jakarta) ngày 5.10, nơi diễn ra trận chung kết.

CNN Indonesia cho biết: "Chủ tịch FIFA dự kiến trực tiếp trao chiếc cúp vô địch cho đội chiến thắng. Đây sẽ là một trong những hình ảnh đáng chú ý nhất của kỳ FIFA ASEAN Cup đầu tiên, giải đấu được FIFA tổ chức trong lịch thi đấu quốc tế từ ngày 24.9 đến 5.10". Ngoài ra, Chủ tịch FIFA cũng trao HCB cho đội á quân, HCĐ cho đội hạng ba và các hạng mục cá nhân khác.

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