Đội tuyển Việt Nam cần chơi thế nào trước Malaysia?

Chiến thắng còn để lại nhiều khoảng trống

Chiến thắng 4-2, trong hoàn cảnh bị đối thủ dẫn trước, thường đủ để tạo ra cảm giác nhẹ nhõm. Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ, đã lội ngược dòng và quan trọng nhất là vẫn còn một trận đấu để khép lại FIFA ASEAN Cup 2026.

Nhưng nếu chỉ nhìn vào tỷ số, có thể chúng ta sẽ bỏ qua điều đáng nói nhất của trận đấu này. Đội tuyển Việt Nam thắng Pakistan, nhưng đối thủ đã kịp để lại những câu hỏi mà chúng ta không thể né tránh.

William Minh Hoàng ghi bàn cho đội tuyển ẢNH: NGỌC LINH

Đội bóng của HLV Kim Sang-sik nhập cuộc chưa thật tốt. Khi Pakistan lùi thấp, chơi chặt chẽ và chờ cơ hội phản công, Việt Nam gặp khó trong việc tìm khoảng trống. Đội tuyển kiểm soát bóng nhiều nhưng không tạo ra được sức ép đủ lớn và thậm chí bị thủng lưới trước.

Phải đến hiệp hai, khi những điều chỉnh về nhân sự và cách chơi phát huy tác dụng, Việt Nam mới thực sự bùng nổ. Hai Long gỡ hòa, Hoàng Đức đưa đội tuyển vượt lên, Đình Bắc tiếp tục ghi bàn và Minh Hoàng ấn định tỷ số 4-2.

Đó là mặt tích cực. Nhưng cũng có một mặt khác: tại sao trước một đối thủ được đánh giá thấp hơn, Việt Nam lại phải chờ đến hiệp hai mới tìm thấy lời giải?

Đây không phải câu hỏi để làm giảm giá trị chiến thắng. Ngược lại, nó cần được đặt ra chính vì Việt Nam muốn tiến xa hơn. Như khi thắng 4-2 có thể khiến người ta nghĩ rằng hàng công đã chơi tốt, tinh thần đã tốt và mọi chuyện đã được giải quyết.

Đình Bắc đột phá qua hậu vệ Pakistan ẢNH: NGỌC LINH

Nhưng trận thắng vừa qua cho thấy đồng thời chứa cả chiến thắng lẫn những cảnh báo. Việt Nam vẫn còn những thời điểm mất tập trung ở hàng phòng ngự. Khả năng xử lý trước sức ép của đối phương chưa phải lúc nào cũng tốt. Khi đối thủ chủ động kéo thấp đội hình, những phương án tấn công của Việt Nam đôi lúc còn lúng túng.

Đó là những vấn đề càng cần được nhìn thẳng khi phía trước là Malaysia. Bởi nếu Pakistan đã có thể khiến Việt Nam gặp khó trong một khoảng thời gian đáng kể, thì trận tranh hạng ba sẽ là một thử thách khác hẳn.

Đội tuyển nên chơi thế nào trước Malaysia?

Ba trận đấu vừa qua cho thấy một bức tranh khá rõ: Việt Nam vẫn có khả năng kiểm soát trận đấu và sở hữu những cầu thủ có thể tạo ra khác biệt, nhưng độ ổn định chưa thật sự thuyết phục. Đáng chú ý hơn, khi thiếu Xuân Son là tổn thất đáng kể cho hàng công nên ban huấn luyện vẫn đang tìm thêm phương án khác thay thế.

HLV Kim Sang-sik sẽ có thêm một chiến thắng trước Malaysia? ẢNH: NGỌC LINH

Trước Malaysia, điều quan trọng nhất là các tuyển thủ cần hồi phục nhanh. Đội Malaysia bây giờ khác xa đội bóng mà chúng ta từng đối đầu tại AFF Cup. Họ có một số nhân tố mới, chơi khéo léo và đầy sức mạnh hơn. Vì vậy thể lực của toàn đội phải thực sự sung mãn, tình trạng cơ thể phải đảm bảo nguồn năng lượng dồi dào thì mới có thể chơi tốt 90 phút.

Vấn đề khác chính là sự gắn kết. Đây mới là bài toán cần đặt ra khi cách vận hành trong cả 3 trận của đội tuyển đều vẫn còn một sự lúng túng nhất định. Có trận chơi áp đảo nhưng không áp đặt được. Có trận kiểm soát bóng nhiều nhưng lại không kiểm soát được trận đấu. Có trận thì nhiều lúc lối đá nhàn nhạt, chưa có sự kết dính nào.

Lý do dễ thấy chính là do mỗi trận Việt Nam có một đội hình khác nhau, do gần một nửa số vị trí được thay mới. Sự bắt nhịp của các nhân tố thay thế chưa cao nên chưa đạt độ ổn định cần thiết. Chính vì các tuyến thiếu kết dính nên từ đó lối đá chỉ sáng một số thời điểm, nhưng về toàn cục chưa bật lên được.

Hoàng Đức và Đình Bắc thể hiện niềm vui sau khi ghi bàn ẢNH: NGỌC LINH

Để khắc phục điều này, các tuyển thủ hãy chơi một trận kiên cường và quả cảm hơn. Lối chơi cần có sự khẳng định về tố chất lẫn con người thực hiện. Muốn vậy, cả 3 tuyến lẫn những cầu thủ dự bị phải sẵn sàng cho mình một tâm lý mạnh mẽ nhất. Có thể sẽ phải căng sức cả 90 phút vì đối thủ không ngại đua thể lực. Do vậy giữ được cái đầu ổn định là quan trọng nhất.

Đội tuyển chỉ còn một trận nữa là chia tay FIFA ASEAN Cup. Chỉ cần khắc phục được những điểm còn hạn chế, tìm ra được bộ khung ổn định trong hoàn cảnh nhân sự bị thiếu hụt và chơi đầy khát khao hơn trước Malaysia. Đó mới là điểm khởi đầu cho một chu kỳ mới hướng đến vòng chung kết ASIAN Cup một cách mạnh mẽ.