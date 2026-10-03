Lịch thi đấu, kênh phát chung kết FIFA ASEAN Cup hôm nay: Campuchia khó thắng Hồng Kông

Chủ nhà Hồng Kông có nhiều điểm tựa

Hồng Kông bước vào trận chung kết với thành tích toàn thắng ở vòng bảng. Đội chủ nhà lần lượt đánh bại Lào 4-0 và Brunei 2-0, ghi 6 bàn và chưa một lần để thủng lưới. Đây là sự khác biệt đáng kể nếu so với Campuchia, đội chỉ giành được 4 điểm sau 2 trận.

Sức mạnh của Hồng Kông không chỉ nằm ở lợi thế sân nhà mà còn đến từ nhóm cầu thủ được nhập tịch. Everton Camargo, tiền đạo gốc Brazil, là một trong những nhân tố đáng chú ý. Anh ghi bàn trong chiến thắng 4-0 trước Lào và tiếp tục góp dấu ấn ở trận thắng Brunei.

Đội tuyển Hồng Kông (áo đỏ) đang hướng đến chức vô địch Division 2 FIFA ASEAN Cup 2026 trên sân nhà ẢNH: REUTERS

Campuchia phải chắt chiu cơ hội nếu muốn thắng

Bên cạnh đó, Hồng Kông còn có Matt Orr, chân sút đang thi đấu cho Shanghai Port, cùng trung vệ Dudu, cầu thủ có thể hình (cao 1,98 m) và khả năng tranh chấp tốt. Sự kết hợp giữa các cầu thủ bản địa và nhóm cầu thủ có nguồn gốc nước ngoài giúp đội chủ nhà có thêm nhiều phương án trong cả tấn công lẫn phòng ngự.

Trong khi đó, Campuchia tiến vào chung kết với hành trình không quá nổi bật. Thầy trò HLV Koji Gyotoku thắng Myanmar 1-0 nhờ bàn thắng muộn của Sin Kakada, trước khi hòa Timor Leste 2-2.

Điểm tựa của Campuchia là họ từng đánh bại Hồng Kông 2-0 trong trận giao hữu hồi tháng 6. Tuy nhiên, hoàn cảnh lần tái đấu đã khác khi Hồng Kông được chơi trên sân nhà và đang có phong độ tốt.

Campuchia nhiều khả năng sẽ không mạo hiểm chơi đôi công. Họ có thể chủ động phòng ngự với số đông, chờ thời cơ phản công và tận dụng tốc độ của các cầu thủ tấn công. Một bàn thắng trước sẽ giúp đại diện Đông Nam Á có cơ hội đưa trận đấu về thế giằng co.

Dù vậy, Hồng Kông đang sở hữu hàng phòng ngự rất chắc chắn khi chưa thủng lưới sau 2 trận. Nếu tiếp tục duy trì sự tập trung, đội chủ nhà có thể kiểm soát tốt những pha phản công của Campuchia.

Đội tuyển Campuchia quyết tâm gây sốc ở trận chung kết gặp Hồng Kông ẢNH: MINH TÚ

Trận chung kết Division 2 vì thế hứa hẹn sẽ diễn ra rất hấp dẫn. Với lợi thế sân nhà, phong độ ổn định và dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng, đội tuyển Hồng Kông có nhiều cơ sở để hướng đến chức vô địch. Campuchia vẫn có quyền hy vọng, song để tạo nên cú sốc tại Kai Tak Sports Park, họ sẽ phải tận dụng gần như mọi cơ hội có được.

FIFA ASEAN Cup 2026 phát trên FPT Play, TV360, MyTV. Vì vậy, CĐV Việt Nam sẽ được xem màn so tài hấp dẫn này trên cả 3 kênh.