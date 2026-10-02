Cầu mây nữ Việt Nam tái đấu Thái Lan: Chung kết ASIAD sẽ không dễ dàng

Cầu mây nữ Việt Nam đa dạng trong cách chơi

Cả 2 đội cầu mây Việt Nam lẫn Thái Lan đều không gặp khó khăn ở bán kết khi vượt qua các đối thủ khá dễ dàng. Chính vì sự chênh lệch này mà trận chung kết giữa 2 đội vào lúc 7 giờ ngày 3.10 chắc chắn sẽ rất hấp dẫn. Bởi thể lực 2 đội đều còn sung mãn, phong độ đang cực tốt và những quân bài chiến thuật vẫn đang giữ kỹ đến giờ chót.

Thái Lan từng bị chúng ta đánh bại ở vòng bảng ASIAD 20, nhưng cũng từng khiến Việt Nam thất bại tại chung kết King's Cup 2026. Thế nên chiến thắng trước đó mang lại sự tự tin cho các học trò HLV Trần Thị Vui, nhưng không phải sự bảo đảm cho trận tranh HCV. Bao giờ cũng vậy, bài học thực tế trước người Thái luôn cho thấy phải cẩn trọng và hết sức tỉnh táo đến giờ chót.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh động viên các cô gái cầu mây 4 người Việt Nam ẢNH: BÙI LƯỢNG

Bộ tứ Nguyễn Thị My, Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến và Nguyễn Thị Ngọc Huyền hoặc Hoàng Thị Thu Thảo từ đầu giải đã cho thấy sự ổn định, khả năng kiểm soát thế trận và bản lĩnh ở những thời điểm cần tạo khoảng cách. Cách chơi tập trung và đầy khát khao của những cô gái này đã giúp Việt Nam đến giờ phút này chưa thua bất cứ ván nào tại giải.

Như ở trận bán kết thắng đội Nhật Bản, khi chủ nhà mải lo tập trung bám chắn để giảm thiểu những cú tấn công nguy hiểm của Ngọc Yến, thì bóng đã được dồn cho Nguyễn Thị Yến. Chính sự điều chỉnh này đã giúp chúng ta đảm bảo giữ được thế trận và còn luôn tạo được khoảng cách với đối thủ.

Bên cạnh đó, tài ứng biến với các phương án chiến thuật của HLV Trần Thị Vui đã phát huy giá trị khi được chuyển hóa thành sự tỉnh táo trong từng điểm số.

Trận Việt Nam thắng Thái Lan 2-0 ở vòng bảng. Hy vọng các cô gái chúng ta sẽ lại chơi tốt vào sáng 3.10 ẢNH: ĐỘC :LẬP

Thái Lan sẽ trở lại với diện mạo khác

Thái Lan chắc chắn đã rút ra nhiều vấn đề ở trận thua vòng bảng, nhận diện rõ hơn điểm mạnh, điểm yếu của Việt Nam. Đội trưởng 35 tuổi Duangsri Masaya của Thái Lan đã thừa nhận khâu phát cầu còn nhiều sai số và cô cũng khẳng định sẽ không để lặp lại khi tái đấu Việt Nam ở chung kết.

Do vậy Việt Nam không thể chờ đợi một kịch bản lặp lại. Chung kết là trận đấu không có quyền sửa sai; chỉ một pha phát cầu hỏng, một tình huống xử lý thiếu chính xác hay một chuỗi điểm mất tập trung cũng có thể làm thay đổi cục diện. Một khi khoảng cách giữa hai đội không lớn thì cả 2 đội đều chịu nhiều sức ép thành tích.

4 cô gái Việt Nam trong đội hình chính thắng Nhật Bản ẢNH: BÙI LƯỢNG

Người Thái đã quá hiểu chúng ta, ngược lại các cô gái Việt Nam cũng luôn lấy họ làm động lực để quyết thắng. Thế nên trận chung kết không đơn giản là những gì đã xảy ra ở vòng bảng. Đó sẽ là cuộc đấu giữa một Việt Nam muốn bảo vệ ngôi vô địch và một Thái Lan muốn chứng minh thất bại ở trận đấu nhóm ngày 30.9 chỉ là một lần sẩy chân.

Các cô gái Việt Nam đã đi qua vòng bảng hoàn hảo, vượt qua Nhật Bản rất hiên ngang ở bán kết và đứng trước cơ hội chạm tay vào HCV. Nhưng chiếc huy chương vẫn còn cách một trận đấu – trận đấu khó nhất với nhiệm vụ không chỉ là thắng thêm một lần nữa, mà là thắng trận đấu quyết định nhất. Hy vọng niềm vui sẽ đến với các cô gái chúng ta sau trận chung kết lúc 7 giờ ngày 3.10.