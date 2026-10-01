Cầu mây nữ Việt Nam'đòi nợ' thành công Thái Lan: Vẫn chưa đến đích, hồi hộp chờ đợi

Chiến đấu bằng tất cả khát vọng

Trận thua 3 tháng trước ở King's Cup đến giờ vẫn là sự tiếc nuối chưa thể nguôi ngoai của các cô gái vàng Việt Nam, những người đang là đương kim vô địch ASIAD nội dung 4 người. Bởi tỷ số khi đó ở ván cuối là 14-17 rất kịch tính, cho thấy sự cân bằng về trình độ lẫn đẳng cấp của 2 đội. Nhưng do chỉ một thoáng sai sót phút chót mà chúng ta để rơi chiến thắng.

Phòng thủ trên lưới chắc chắn ẢNH; ĐỘC LẬP

Lần gặp lại đối thủ quá quen thuộc này, 4 cô gái gồm đội trưởng Nguyễn Thị My, Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến và Hoàng Thị Thu Thảo đã biến những tiếc nuối trong quá khứ thành động lực cho một cột mốc mới. Bộ tứ hoàn hảo này đã chơi tưng bừng, đầy quyết tâm và khát khao để khiến người Thái dù không muốn mất mặt vẫn chấp nhận thua trắng cả 2 hiệp.

HLV Trần Thị Vui đã có một điều chỉnh so với trận thắng Ấn Độ vào sáng qua khi đưa Thu Thảo vào từ đầu thay cho Ngọc Huyền. Cô gái đến từ đội Công an Nhân dân đã chứng tỏ sự lợi hại của mình ở những quả giao cầu rất điệu nghệ, luôn đưa vào vị trí khó khiến Thái Lan không thể đón đỡ hiệu quả bước một. Những bàn thắng nhanh như chớp cùng với phòng thủ kín kẽ của người đội trưởng mẫu mực và 2 cầu tấn công đều hay, tạo nên một thế trận chặt chẽ giúp Việt Nam chơi hay.

Dĩ nhiên cũng có những lúc sai sót xuất hiện. Đó là điều không thể tránh khỏi trong một trận đấu căng thẳng với người Thái, khiến người xem thót tim và hồi hộp. Nhưng rồi cuối cùng, thầy trò HLV Trần Thị Vui đã có niềm vui. Cả 2 ván thắng 17-14 và 15-12 tại ASIAD đã chứng tỏ chúng ta xứng đáng với danh hiệu đang là nhà vô địch nội dung này ở Á vận hội.

Niềm vui của các cô gái Việt Nam ẢNH: ĐỘC LẬP

Không ngủ quên trên chiến thắng

Cửa bán kết đã rộng mở, thậm chí nếu vẫn chơi với phong độ như thế này, khả năng đội 4 người Việt Nam có thể thắng tiến đến trận chung kết. Bởi đối thủ ở bảng B cho dù là Indonesia hay chủ nhà Nhật Bản thì vẫn nằm trong vòng tính toán của HLV Trần Thị Vui. Không phải họ không đáng ngại, nhưng với những gì đã chứng minh tại ASIAD thì các đội bóng này chưa thể sánh với đội cầu mây nữ Việt Nam. Thế nên chỉ cần có sự vững vàng, biết khai thác tốt cơ hội và giữ cho tâm lý luôn mạnh mẽ thì cửa đến việc tranh HCV để bảo vệ thành quả đã có là rất sáng.

Vấn đề là chúng ta đừng ngủ quên trên chiến thắng. Thái Lan thua Việt Nam ở vòng bảng, nhưng họ hoàn toàn có cơ hội gặp lại chúng ta ở trận chung kết. Bởi người Thái vẫn mạnh hơn tất cả các đội còn lại và dứt khoát họ sẽ rút ra nhiều bài học để có đối sách chống lại chúng ta. Họ vẫn là một đội có bản lĩnh, ý chí kiên cường và luôn biết khai thác tốt những vấn đề về tâm lý để làm khó Việt Nam. Việc họ rượt đuổi, có lúc vượt lên và chỉ thua những điểm quyết định 14-17 ở ván đầu tiên càng là bài học cho thấy Việt nam vẫn phải hết sức cảnh giác và không thể chủ quan trước người Thái.

Pha tấn công đẹp mắt của Việt Nam ẢNH: ĐỘC LẬP

HLV Trần Thị Vui hơn ai hết cũng hiểu rằng hạ Thái Lan ở vòng bảng là một niềm vui, nhưng "vui thôi, chứ đừng vui quá". Bà đã ngay lập tức kéo các học trò trở lại mặt đất vì vẫn còn những trận đấu phía trước. Nội dung 4 người vẫn còn thi đấu đến ngày 3.10 nên mọi chuyện chưa thể dừng lại. Nhất là khi chúng ta đã phục thù người Thái thì họ cũng sẽ lên kế hoạch để quật ngã trở lại, bởi những gì 2 đội đã thể hiện là hết sức cân bằng về mọi mặt. Chỉ cần một sai sót nhỏ sẽ làm hỏng tất cả. Vì thế kết quả bước đầu này tuy đã giúp các cô gái Việt Nam vượt qua áp lực trước Thái Lan, nhưng cần biến nó thành động lực mạnh hơn nữa để bảo vệ thành công ngôi vô địch ASIAD.