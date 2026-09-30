Lịch thi đấu ASIAD hôm nay: Cầu mây Việt Nam quyết săn thêm vàng

C HIẾN THẮNG BÙNG NỔ

Sáng qua 29.9, nhà thi đấu Nagoya City Mizuho Park Gymnasium đã chứng kiến cặp VĐV Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly thi đấu bùng nổ, đem về tấm HCV đầu tiên cho cầu mây VN tại ASIAD 2026.

Lê Thị Hồng Liên, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Khánh Ly (từ trái sang) xuất sắc mang về tấm HCV cho đoàn thể thao VN ở nội dung đôi nữ môn cầu mây Ảnh: Độc Lập

Trước đôi Sucalit Jean Marie - Singogbuhan Abegail (Philippines) lần đầu lọt vào chung kết ASIAD, Khánh Ly thi đấu xuất thần, hễ tung người là ghi điểm bằng những pha tấn công sắc bén đầy uy lực giúp VN dẫn sâu 8-3. Sải chân dài đã giúp cô tận dụng tối đa ưu thế chiều cao để chắn kín những pha tấn công của đối phương. BHL Philippines nhiều lần luân phiên thay người giữa Salon Nelly Jay và Sucalit Jean Marie, nhưng ý đồ chuyển sang bỏ nhỏ vấp phải đội trưởng Thu Trang bọc lót hợp lý, giúp VN dẫn 11-6 trước khi khép lại ván thứ nhất với điểm số 15-8. Diễn biến ván thứ 2 còn chóng vánh hơn: VN thắng dễ 15-4 để thắng chung cuộc 2-0 chỉ sau 34 phút thi đấu. Màn trình diễn bùng nổ của cặp đôi đương kim vô địch thế giới cho thấy bản lĩnh và quyết tâm của cầu mây VN.

HLV Trần Thị Vui (trái) hy vọng cầu mây VN thêm kỳ tích tại ASIAD 20 Ảnh: Độc Lập

Sau chiến thắng, đội trưởng Thu Trang xúc động chia sẻ: "Chúng tôi rất vui và tự hào khi giành được tấm HCV cho cầu mây và đoàn thể thao VN. Chúng tôi đã rút kinh nghiệm từ trận đầu để tập trung, cố gắng hơn. Chúng tôi rất tự tin bước vào trận chung kết, tin chắc bản thân sẽ thể hiện tốt nhất khả năng của mình". Khánh Ly bày tỏ: "Trong trận bán kết với Hàn Quốc tôi không đáp ứng được kỳ vọng của BHL nên rất thất vọng. Nhưng ở chung kết tôi đã chơi đúng như niềm tin của các thầy cô và có được chiến thắng cuối cùng. Tôi rất hạnh phúc vì đã vượt qua được bản thân để đem HCV về cho VN".

T IẾP TỤC SĂN VÀNG

Chiến dịch săn vàng của cầu mây VN tại ASIAD 20 vẫn chưa dừng lại. Hy vọng được đặt lên 2 đội tuyển nam và nữ 4 người xuất trận từ hôm nay 30.9. HLV Trần Thị Vui cho biết cả 2 đội đều quyết tâm chinh phục HCV, với những thuận lợi và thách thức khác nhau. Đội nam gồm: Nguyễn Hoàng Lân, Cấn Văn Hoàng, Huỳnh Ngọc Sang, Lê Minh Đức, Nguyễn Văn Lý, Vương Minh Châu sẽ gặp Myanmar lúc 9 giờ sáng. HLV Trần Thị Vui đánh giá nội dung 4 nam sẽ là cuộc đua rất mở vì 10 đội tuyển đều có thực lực tương đồng.

Đội nữ gồm: Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị My, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Hoàng Thị Thu Thảo và Lê Ngọc Tuyết sẽ chịu áp lực bảo vệ tấm HCV đã đoạt ở ASIAD Hàng Châu năm 2022. Đội nữ sẽ ra quân gặp Ấn Độ lúc 9 giờ và gặp Thái Lan lúc 13 giờ hôm nay 30.9. Trận thua ngược trước người Thái ở giải vô địch thế giới hồi tháng 8 giúp toàn đội rút ra rất nhiều kinh nghiệm, để chuẩn bị tâm lý và kỹ chiến thuật tốt hơn.

HLV Trần Thị Vui cho biết: "Chúng tôi kỳ vọng tấm HCV cầu mây đầu tiên sẽ giúp đội 4 người nam, nữ tự tin và hưng phấn hơn để săn HCV tiếp theo cho đoàn thể thao VN. Các VĐV nam có lực lượng đồng đều sẽ bước vào cuộc tranh tài rất mở, còn đội nữ chịu nhiều áp lực lớn hơn. May mắn đội 4 người nữ sẽ gặp đối thủ dưới cơ Ấn Độ trước để làm nóng, đến chiều gặp Thái Lan để tranh vé vào bán kết. Bài học sẩy chân của đôi nữ ở trận ra quân được BHL lưu ý kỹ, nhắc nhở mọi người phải thận trọng vì đây là đấu trường lớn, VĐV chịu áp lực sau thời gian dài chờ đợi. Mỗi người phải thật tập trung để chơi đúng sức của mình, hướng đến mục tiêu cao nhất".